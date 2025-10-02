Live
Még mindig a hétközi BL-meccsről. A Galatasaray elleni 1-0-s vereség után Phil Thompson, a Liverpool korábbi csapatkapitánya kemény kritikát fogalmazott meg Szoboszlai Dominik teljesítményéről. A klublegenda szerint a magyar játékos szögletei és beadásai messze elmaradtak az elvárttól, miközben Arne Slot csapata támadásban és védekezésben is egyre bizonytalanabb. Thompson úgy véli, a Chelsea elleni rangadó előtt a Liverpoolnak sürgősen javulnia kell, ha nem akarja folytatni a negatív sorozatot.

A Liverpool isztambuli vendégjátéka a Bajnokok Ligájában nem hozott megnyugvást a szurkolóknak. Arne Slot együttese sok labdabirtoklással próbálta uralni a mérkőzést, de a támadásokból hiányzott az átütőerő és a pontosság. A szezon elején látott lendület, amelyet gyakran a hajrában szerzett gólok tápláltak, mára megtorpanni látszik. A szurkolói türelem fogytán, a teljesítmény pedig elmarad az Anfielden megszokott színvonaltól. Ráadásul ezúttal Szoboszlai Dominiknak is akadtak nehézségei a jobbhátvéd posztján.

Dominik Szoboszlai of Liverpool FC runs for the ball during the match. Galatasaray SK and Liverpool FC faced each other at UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2. The match took place in Ali Sami Yen Rams Park Stadium on September 30, 2025. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Szoboszlai Dominiknek jobbhátvédként kellett helytállnia a Liverpoolban
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A török bajnok Galatasaray ellen a Liverpool ugyan bőven küldött be labdákat a tizenhatos környékére, de kevés veszélyes helyzetet sikerült kialakítani. A játék képe azt mutatta, hogy az angol csapat többet birtokolja ugyan a labdát, de kreativitás és hatékonyság nélkül nehéz eredményesnek lenni ezen a szinten. Ez a tendencia az utóbbi hetekben egyre érezhetőbbé vált.

„Szoboszlai szögleteinek jobbnak kell lenniük”

A mérkőzés után a klub legendás csapatkapitánya, Phil Thompson nem rejtette véka alá csalódottságát. A Liverpool hivatalos podcastjában élesen bírálta Szoboszlai Dominikot, különösen a rögzített szituációk minőségét kifogásolva.

Úgy rémlik, Dominik első három szöglete már a röviden álló védőben elakadt, ami bosszantó volt

 – mondta Thompson. „Aztán a másik oldalról volt egy, ahol Konaté akár meg is csúsztathatta volna, de teljes erőből fejelt mellé. Összesen 27 beadás érkezett, ennél többet kell nyújtani, ha gólhelyzeteket akarunk.”

Szoboszlai néhány hete még a szurkolók és a szakértők elismerését élvezte, sokoldalúságával pedig több poszton is segítségére volt Slotnak, még a jobb oldali védő szerepét is elvállalta korábban, illetve most, a Galatasaray ellen is. Az utóbbi hetekben azonban – legalábbis a Yahoo írása szerint – visszaesett a teljesítménye, ami újra felveti a kérdést: mi a legjobb pozíció számára az új rendszerben?

Taktikai kérdőjelek és közelgő Chelsea-meccs

A Liverpool isztambuli veresége nemcsak az egyéni teljesítményekről szól, hanem mélyebb szerkezeti gondokat is jelez. A középpálya rotációjában nem találta meg az egyensúlyt Arne Slot, a védelem pedig bizonytalanná vált, Ibrahima Konaté hibái is jelzik a szervezettség hiányát. Szoboszlai szögletei ugyan sok kritikát kaptak, de a gond összetettebb: a csapat képtelen folyamatos nyomást gyakorolni az ellenfélre, így az előnyök rendre elolvadnak.

A következő állomás a Stamford Bridge, ahol Chelsea várja Slot csapatát. Bár az ellenfél sem hibátlan, Cole Palmer sérülése könnyebbség lehet. Joao Pedro és társai a hazai közönség előtt ugyanakkor komoly kihívást jelenthetnek. A Liverpoolnak meg kell találnia a játék ritmusát, miközben stabilizálnia kell a védekezést.

