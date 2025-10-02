A Liverpool isztambuli vendégjátéka a Bajnokok Ligájában nem hozott megnyugvást a szurkolóknak. Arne Slot együttese sok labdabirtoklással próbálta uralni a mérkőzést, de a támadásokból hiányzott az átütőerő és a pontosság. A szezon elején látott lendület, amelyet gyakran a hajrában szerzett gólok tápláltak, mára megtorpanni látszik. A szurkolói türelem fogytán, a teljesítmény pedig elmarad az Anfielden megszokott színvonaltól. Ráadásul ezúttal Szoboszlai Dominiknak is akadtak nehézségei a jobbhátvéd posztján.

Szoboszlai Dominiknek jobbhátvédként kellett helytállnia a Liverpoolban

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A török bajnok Galatasaray ellen a Liverpool ugyan bőven küldött be labdákat a tizenhatos környékére, de kevés veszélyes helyzetet sikerült kialakítani. A játék képe azt mutatta, hogy az angol csapat többet birtokolja ugyan a labdát, de kreativitás és hatékonyság nélkül nehéz eredményesnek lenni ezen a szinten. Ez a tendencia az utóbbi hetekben egyre érezhetőbbé vált.

„Szoboszlai szögleteinek jobbnak kell lenniük”

A mérkőzés után a klub legendás csapatkapitánya, Phil Thompson nem rejtette véka alá csalódottságát. A Liverpool hivatalos podcastjában élesen bírálta Szoboszlai Dominikot, különösen a rögzített szituációk minőségét kifogásolva.

Úgy rémlik, Dominik első három szöglete már a röviden álló védőben elakadt, ami bosszantó volt

– mondta Thompson. „Aztán a másik oldalról volt egy, ahol Konaté akár meg is csúsztathatta volna, de teljes erőből fejelt mellé. Összesen 27 beadás érkezett, ennél többet kell nyújtani, ha gólhelyzeteket akarunk.”

Szoboszlai néhány hete még a szurkolók és a szakértők elismerését élvezte, sokoldalúságával pedig több poszton is segítségére volt Slotnak, még a jobb oldali védő szerepét is elvállalta korábban, illetve most, a Galatasaray ellen is. Az utóbbi hetekben azonban – legalábbis a Yahoo írása szerint – visszaesett a teljesítménye, ami újra felveti a kérdést: mi a legjobb pozíció számára az új rendszerben?