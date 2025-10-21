Szoboszlai Dominikék egymás után a harmadik bajnokijukat veszítették el egy góllal, s a Bajnokok Ligáját is beleszámolva már négymeccses a kudarcsorozatuk. Ezek után nem meglepő, hogy a mémgyárosok kedvenc célpontjává váltak.

Szoboszlai Dominik először kapott ki négyszer egymás után a Liverpool játékosaként

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlaiék a mémkészítők karmai közé kerültek

Ami a meccset illeti, vendégek már a második percben vezetést szereztek a kameruni Bryan Mbeumo révén, s hiába játszott fölényben a Pool, egyenlítenie csak a 78. percben sikerült, a holland Cody Gakpónak köszönhetően. A közönség űzte hajtotta kedvenceit, de végül csalódnia kellett, mert a győztes gólt nem ők, hanem az MU szerezte meg a 84. percben, Harry Maguire fejesével. Na de jöjjenek a mémek.

A United legyőzése nem mindenkinek való: nevessünk mindannyian a Liverpoolon, amiért sorozatban négy meccset veszített.