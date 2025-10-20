Alaposan megünnepelte a Manchester United a Szoboszlaiék elleni diadalt, ez nem is olyan meglepő, mivel finoman szólva sem a vendégek voltak a meccs esélyesei.

A Manchester United nagyon fontos három pontot szerzett Szoboszlaiék ellen

Fotó: PETER POWELL / AFP

Az MU alaposan megviccelte Szoboszlaiékat az Anfielden

A lefújás után Harry Maguire-t hatalmas

taps és éljenzés fogadta, amikor visszatért a csapat öltözőjébe az interjúkat követően. A csapatkapitány, Bruno Fernandes személyesen is megölelte a gólszerzőt, de ez sem meglepő, hiszen az ő tökéletes beadása előzte meg a sorsdöntő találatot.

A Manchester United menedzsere, Rúben Amorim is örömmel figyelte a felszabadult pillanatokat, de egy apróságra azért humorosan panaszkodott:

Imádom látni, ha a játékosaim boldogok – ez tesz engem is azzá. De az öltözőben most borzalmas zenék szólnak. Az én ízlésem sokkal jobb!

– nevetett a portugál tréner.

A pillanat Maguire számára különösen megható volt, hiszen az utóbbi években nem volt könnyű helyzetben Manchesterben.

A korábbi csapatkapitányt anno Erik ten Hag fosztotta meg karszalagjától, és hosszú időszakokon át a kispadra szorult a gyenge formája miatt. A szurkolók most nosztalgiával emlékeztek erre, egyikük így reagált az ünneplésre: „Még mindig nehéz elhinni, hogy Ten Hag elvette tőle a kapitányságot.”

Maguire 2019-ben rekordösszegért, 85 millió fontért érkezett a Leicester Citytől, ám sokáig a hibái miatt vált céltáblává. Amorim viszont idén új életet lehelt a pályafutásába: visszatette a kezdőcsapatba, sőt a csapat új „vezetői csoportjának” is tagjává tette.

A Liverpool elleni győztes gól Maguire első találata volt a szezonban – és aligha jöhetett volna jobbkor.