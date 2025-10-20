Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Fontos bejelentés!

Szijjártó Péter: „Kemény lesz”

Link másolása
Vágólapra másolva!
Harry Maguire igazi hősként érkezett meg az öltözőbe, miután a védő szerezte a győztes gólt a Liverpool elleni rangadón. A 32 éves angol válogatott hátvéd a 84. percben vette be Szoboszlaiék kapuját egy fejessel az Anfielden, amivel a vendégek 2–1-re diadalmaskodtak – majdnem egy évtized után ez volt a Manchester United első idegenbeli sikere a rivális ellen.

Alaposan megünnepelte a Manchester United a Szoboszlaiék elleni diadalt, ez nem is olyan meglepő, mivel finoman szólva sem a vendégek voltak a meccs esélyesei.

A Manchester United nagyon fontos három pontot szerzett Szoboszlaiék ellen
A Manchester United nagyon fontos három pontot szerzett Szoboszlaiék ellen
Fotó: PETER POWELL / AFP

Az MU alaposan megviccelte Szoboszlaiékat az Anfielden

A lefújás után Harry Maguire-t hatalmas

 taps és éljenzés fogadta, amikor visszatért a csapat öltözőjébe az interjúkat követően. A csapatkapitány, Bruno Fernandes személyesen is megölelte a gólszerzőt, de ez sem meglepő, hiszen az ő tökéletes beadása előzte meg a sorsdöntő találatot.  

A Manchester United menedzsere, Rúben Amorim is örömmel figyelte a felszabadult pillanatokat, de egy apróságra azért humorosan panaszkodott:  

Imádom látni, ha a játékosaim boldogok – ez tesz engem is azzá. De az öltözőben most borzalmas zenék szólnak. Az én ízlésem sokkal jobb!

 – nevetett a portugál tréner.  

A pillanat Maguire számára különösen megható volt, hiszen az utóbbi években nem volt könnyű helyzetben Manchesterben. 

A korábbi csapatkapitányt anno Erik ten Hag fosztotta meg karszalagjától, és hosszú időszakokon át a kispadra szorult a gyenge formája miatt. A szurkolók most nosztalgiával emlékeztek erre, egyikük így reagált az ünneplésre: „Még mindig nehéz elhinni, hogy Ten Hag elvette tőle a kapitányságot.”  

Maguire 2019-ben rekordösszegért, 85 millió fontért érkezett a Leicester Citytől, ám sokáig a hibái miatt vált céltáblává. Amorim viszont idén új életet lehelt a pályafutásába: visszatette a kezdőcsapatba, sőt a csapat új „vezetői csoportjának” is tagjává tette.  

A Liverpool elleni győztes gól Maguire első találata volt a szezonban – és aligha jöhetett volna jobbkor.

Szoboszlai Dominik eddig a szezon embere, Kerkez viszont bűnbak lett
Botrányosan ünnepelte Szoboszlaiék vereségét a Manchester United legendája
Forronganak a Liverpool szurkolói a Manchester United gólja miatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!