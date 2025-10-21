Live
Rosszul kezdődik a Liverpool frankfurti BL-meccse. A Premier League címvédőjének különgépe műszaki hiba miatt nem tudott felszállni, így elmarad Arne Slot edző és Szoboszlai Dominik tervezett sajtótájékoztatója.

Nem jól indul az egyébként is mély gödörben lévő Liverpool szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzése. A Premier League címvédőjének hivatalos közösségi oldala azt írja, hogy Szoboszlai Dominik és társai órák óta vesztegelnek a liverpooli John Lennon nemzetközi repülőtéren, a különgépük ugyanis műszaki hiba miatt nem tudott felszállni.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah is ott van a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik és a Liverpool játékosai nem tudják, mikor érkeznek meg Frankfurtba
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Elmarad a sajtótájékoztató, nem szerepel Szoboszlai

Mint a klub írja, elmarad az előre kiírt, rendes körülmények között kötelező sajtótájékoztató is. Ami magyar szempontból azért különösen érdekes, mert nem csupán az angol klub mindennapjaiban igen jól értesült Pool-barátok közösségi oldal, hanem a német Die Welt is úgy értesült, hogy a 2023-ban Lipcséből Liverpoolba igazoló, tehát az angol mellett németül is remekül beszélő Szoboszlai Dominik képviselte volna a játékosokat a sajtóeseményen.

Eközben a Pool közösségi felületein a szurkolói humor is megjelent: egyesek szerint szándékos szabotázs történt, hogy az újságírók ne tudjanak kellemetlen kérdéseket feltenni a négymeccses vereségszériában lévő Arne Slot edzőnek.

 

 

