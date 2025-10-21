Nem jól indul az egyébként is mély gödörben lévő Liverpool szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzése. A Premier League címvédőjének hivatalos közösségi oldala azt írja, hogy Szoboszlai Dominik és társai órák óta vesztegelnek a liverpooli John Lennon nemzetközi repülőtéren, a különgépük ugyanis műszaki hiba miatt nem tudott felszállni.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool játékosai nem tudják, mikor érkeznek meg Frankfurtba

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Elmarad a sajtótájékoztató, nem szerepel Szoboszlai

Mint a klub írja, elmarad az előre kiírt, rendes körülmények között kötelező sajtótájékoztató is. Ami magyar szempontból azért különösen érdekes, mert nem csupán az angol klub mindennapjaiban igen jól értesült Pool-barátok közösségi oldal, hanem a német Die Welt is úgy értesült, hogy a 2023-ban Lipcséből Liverpoolba igazoló, tehát az angol mellett németül is remekül beszélő Szoboszlai Dominik képviselte volna a játékosokat a sajtóeseményen.

Eközben a Pool közösségi felületein a szurkolói humor is megjelent: egyesek szerint szándékos szabotázs történt, hogy az újságírók ne tudjanak kellemetlen kérdéseket feltenni a négymeccses vereségszériában lévő Arne Slot edzőnek.