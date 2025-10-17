Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata hullámvölgybe került, miután a legutóbb három mérkőzését egyaránt elveszítette. A Liverpool még soha nem kapott ki háromszor egymást után Slottal, hasonlóra 2023 tavaszán volt legutóbb példa, akkor Jürgen Klopp edzősködése alatt zsinórban négy tétmérkőzésen maradt alul a csapat.
A vasárnapi ellenfél az a Manchester United lesz, amely Rúben Amorim vezetésével borzalmasan kezdte a Premier League-szezont, a válogatott szünet előtt azonban legyőzte a Sunderlandet, méghozzá bekapott gól nélkül, ilyenre legutóbb májusban volt példa.
Szoboszlai edzője elmondta, miben kell fejlődnie a Liverpoolnak
A péntek délelőtti sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, nem aggódik csapata teljesítménye miatt, de hangsúlyozta, hogy az idei szezonban kevesebb helyzetet teremtenek az ellenfelek kapuja előtt. Slot megjegyezte, hogy ennek ellenére a Liverpoolnak van a legmagasabb xG-mutatója és legtöbb kapura lövése is a Premier League-ben, a fő probléma viszont az, hogy a csapat túl sok gólt kap.
Négyet pontrúgásból, kettőt gyors ellentámadásból, és hármat akcióból. Akcióból túl sok beadást engedünk, ezen javítanunk kell”
– kezdte a pénteki sajtótájékoztatót a Liverpool holland edzője.
„Nem számít, hogy vasárnap kivel játszunk. Ha Liverpool-mezt viselsz, és háromszor egymás után veszítesz, akkor reagálnod kell. A játékosok minden mérkőzésen az elsőtől az utolsó percig mindent beleadnak, három mérkőzésen is egygólos hátrányból kellett felállnunk, ami kétszer sikerült is, de végül mégis vesztettünk” – mondta a Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, majd kitért a Manchester Unitedra is.
„Nagyon várom a Manchester United elleni meccset, különleges mérkőzés ez. Az egyik legnézettebb meccs a világon, nagy dolog, hogy a részesei lehetünk, a legjobb formánkat kell hoznunk. A United jobb annál, mint amit a tabella mutat. Érdekes mérkőzés lesz, főleg, mert az Anfielden játszunk. A szurkolók mindig támogattak minket, most pedig három vereség után óriási szükségünk van rájuk, tudom, hogy segíteni fognak” – folytatta Slot, aki hangsúlyozta azt is, hogy kulcsfontosságú lesz a pontrúgások levédekezése.
Nem teremtünk annyi helyzetet, mint az előző szezonban. Nem szabad gólt kapnunk. Az egyik módja a győzelemnek, ha egy vagy két gólt szerezünk, de ha a másik csapat is gólt szerez, akkor kettőt vagy hármat kell szereznünk. Egy ponttal le vagyunk maradva az Arsenal mögött, a szezon során pedig már négy gólt kaptunk szögletből, ez pedig túl sok egy olyan csapatnak, amely a bajnoki címért akar harcolni”
– vélekedett a Liverpool holland edzője.
A holland szakember beszélt a svéd Alexander Isak játékáról is. A 26 éves támadóért 145 millió eurót fizetett a Liverpool, egyelőre azonban csak egy gólja van, azt is a Ligakupában szerezte a másodosztályú Southampton ellen.
Most már öt-hat hetes felkészülés van mögötte, fizikai állapotát tekintve közel van ahhoz a szinthez, ahol lennie kell. Mostantól kezdve már objektíven tudjuk megítélni a teljesítményét. Az előszezonja most véget ért, játszott néhány mérkőzést, így a következő hetekben meglátjuk, hol tart”
– mondta Slot Isakról, aki nyáron kihagyta a felkészülési időszakot, mert sztrájkba kezdett még a Newcastle játékosaként.
A szakértők egyöntetű véleménye szerint Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, mert a munkamennyiségével ő hozza az egyensúlyt a csapatjátékba. A magyar középpályás rengeteget melózik, sokszor neki kell védekeznie a jobb oldalon Mohamed Szalah helyett is.
Wirtz és Szoboszlai is támadó középpályások, akiknek védekezniük is kell. Olvastam Cucurella véleményét Szalah-ról, de mutathatok öt-hat olyan pillanatot, amikor Szalah eldönthette volna a meccset. Fontos, hogy meglegyen az egyensúly a szélső és a támadó között. Azt akarom, hogy támadjunk, de meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt”
– mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta, hogy a játékosait nem viselte meg a sorozatban három elveszített mérkőzés.
„Háromszor is nagyon szoros meccsen kaptunk ki. Kétszer az utolsó percben, egyszer pedig büntetőből, amit a videobírónak felül kellett volna bírálnia. Persze, nem szabad a szoros meccsekre hagyatkoznunk, mert az eredmények nem hazudnak.
Ha háromszor egymás után kikapunk, akkor jobban kell teljesítenünk. A játékosoknak szerencsére nincsenek álmatlan éjszakái emiatt, de reagálnunk kell. Helyzeteket kell teremtenünk, mert három vereség után kell egy szikra, vagy egy-két százalék plusz, mert a szurkolóink többet várunk tőlünk vasárnap”
– tette hozzá Arne Slot, a Liverpool edzője, aki elárulta az is, hogy a holland válogatottban lecserélt Ryan Gravenberch teljesen egészséges, míg a francia Ibrahima Konaté is edzeni fog a találkozó előtt.
