Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata hullámvölgybe került, miután a legutóbb három mérkőzését egyaránt elveszítette. A Liverpool még soha nem kapott ki háromszor egymást után Slottal, hasonlóra 2023 tavaszán volt legutóbb példa, akkor Jürgen Klopp edzősködése alatt zsinórban négy tétmérkőzésen maradt alul a csapat.

Szoboszlai remek formában van, a Liverpool viszont hullámvölgybe került

Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

A vasárnapi ellenfél az a Manchester United lesz, amely Rúben Amorim vezetésével borzalmasan kezdte a Premier League-szezont, a válogatott szünet előtt azonban legyőzte a Sunderlandet, méghozzá bekapott gól nélkül, ilyenre legutóbb májusban volt példa.

Szoboszlai edzője elmondta, miben kell fejlődnie a Liverpoolnak

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, nem aggódik csapata teljesítménye miatt, de hangsúlyozta, hogy az idei szezonban kevesebb helyzetet teremtenek az ellenfelek kapuja előtt. Slot megjegyezte, hogy ennek ellenére a Liverpoolnak van a legmagasabb xG-mutatója és legtöbb kapura lövése is a Premier League-ben, a fő probléma viszont az, hogy a csapat túl sok gólt kap.

Négyet pontrúgásból, kettőt gyors ellentámadásból, és hármat akcióból. Akcióból túl sok beadást engedünk, ezen javítanunk kell”

– kezdte a pénteki sajtótájékoztatót a Liverpool holland edzője.

„Nem számít, hogy vasárnap kivel játszunk. Ha Liverpool-mezt viselsz, és háromszor egymás után veszítesz, akkor reagálnod kell. A játékosok minden mérkőzésen az elsőtől az utolsó percig mindent beleadnak, három mérkőzésen is egygólos hátrányból kellett felállnunk, ami kétszer sikerült is, de végül mégis vesztettünk” – mondta a Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, majd kitért a Manchester Unitedra is.

Fotó: Yasin Akgul/AFP

„Nagyon várom a Manchester United elleni meccset, különleges mérkőzés ez. Az egyik legnézettebb meccs a világon, nagy dolog, hogy a részesei lehetünk, a legjobb formánkat kell hoznunk. A United jobb annál, mint amit a tabella mutat. Érdekes mérkőzés lesz, főleg, mert az Anfielden játszunk. A szurkolók mindig támogattak minket, most pedig három vereség után óriási szükségünk van rájuk, tudom, hogy segíteni fognak” – folytatta Slot, aki hangsúlyozta azt is, hogy kulcsfontosságú lesz a pontrúgások levédekezése.

Nem teremtünk annyi helyzetet, mint az előző szezonban. Nem szabad gólt kapnunk. Az egyik módja a győzelemnek, ha egy vagy két gólt szerezünk, de ha a másik csapat is gólt szerez, akkor kettőt vagy hármat kell szereznünk. Egy ponttal le vagyunk maradva az Arsenal mögött, a szezon során pedig már négy gólt kaptunk szögletből, ez pedig túl sok egy olyan csapatnak, amely a bajnoki címért akar harcolni”

– vélekedett a Liverpool holland edzője.