Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, mikor lehet a Trump–Putyin-találkozó

Ön tudja?

A fél ország a Fradi sztárfocistájának találós kérdésén gondolkozik – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap este angol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a Manchester United csapatát fogadja az Anfielden. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, miben kell fejlődnie csapatának, és természetesen szóba került Szoboszlai Dominik játéka is.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata hullámvölgybe került, miután a legutóbb három mérkőzését egyaránt elveszítette. A Liverpool még soha nem kapott ki háromszor egymást után Slottal, hasonlóra 2023 tavaszán volt legutóbb példa, akkor Jürgen Klopp edzősködése alatt zsinórban négy tétmérkőzésen maradt alul a csapat.

Szoboszlai remek formában van, a Liverpool viszont hullámvölgybe került
Szoboszlai remek formában van, a Liverpool viszont hullámvölgybe került
Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

A vasárnapi ellenfél az a Manchester United lesz, amely Rúben Amorim vezetésével borzalmasan kezdte a Premier League-szezont, a válogatott szünet előtt azonban legyőzte a Sunderlandet, méghozzá bekapott gól nélkül, ilyenre legutóbb májusban volt példa. 

Szoboszlai edzője elmondta, miben kell fejlődnie a Liverpoolnak

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, nem aggódik csapata teljesítménye miatt, de hangsúlyozta, hogy az idei szezonban kevesebb helyzetet teremtenek az ellenfelek kapuja előtt. Slot megjegyezte, hogy ennek ellenére a Liverpoolnak van a legmagasabb xG-mutatója és legtöbb kapura lövése is a Premier League-ben, a fő probléma viszont az, hogy a csapat túl sok gólt kap.

Négyet pontrúgásból, kettőt gyors ellentámadásból, és hármat akcióból. Akcióból túl sok beadást engedünk, ezen javítanunk kell” 

kezdte a pénteki sajtótájékoztatót a Liverpool holland edzője. 

„Nem számít, hogy vasárnap kivel játszunk. Ha Liverpool-mezt viselsz, és háromszor egymás után veszítesz, akkor reagálnod kell. A játékosok minden mérkőzésen az elsőtől az utolsó percig mindent beleadnak, három mérkőzésen is egygólos hátrányból kellett felállnunk, ami kétszer sikerült is, de végül mégis vesztettünk” – mondta a Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, majd kitért a Manchester Unitedra is. 

Liverpool's manager Arne Slot holds a press conference on the eve of their UEFA Champions League, league phase day 2, football match against Galatasaray at the Rams Park in Istanbul 29 September, 2025. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
Arne Slot elmondta, miben kell fejlődnie a Liverpoolnak
Fotó: Yasin Akgul/AFP

„Nagyon várom a Manchester United elleni meccset, különleges mérkőzés ez. Az egyik legnézettebb meccs a világon, nagy dolog, hogy a részesei lehetünk, a legjobb formánkat kell hoznunk. A United jobb annál, mint amit a tabella mutat. Érdekes mérkőzés lesz, főleg, mert az Anfielden játszunk. A szurkolók mindig támogattak minket, most pedig három vereség után óriási szükségünk van rájuk, tudom, hogy segíteni fognak” – folytatta Slot, aki hangsúlyozta azt is, hogy kulcsfontosságú lesz a pontrúgások levédekezése. 

Nem teremtünk annyi helyzetet, mint az előző szezonban. Nem szabad gólt kapnunk. Az egyik módja a győzelemnek, ha egy vagy két gólt szerezünk, de ha a másik csapat is gólt szerez, akkor kettőt vagy hármat kell szereznünk. Egy ponttal le vagyunk maradva az Arsenal mögött, a szezon során pedig már négy gólt kaptunk szögletből, ez pedig túl sok egy olyan csapatnak, amely a bajnoki címért akar harcolni” 

– vélekedett a Liverpool holland edzője. 

A holland szakember beszélt a svéd Alexander Isak játékáról is. A 26 éves támadóért 145 millió eurót fizetett a Liverpool, egyelőre azonban csak egy gólja van, azt is a Ligakupában szerezte a másodosztályú Southampton ellen. 

Most már öt-hat hetes felkészülés van mögötte, fizikai állapotát tekintve közel van ahhoz a szinthez, ahol lennie kell. Mostantól kezdve már objektíven tudjuk megítélni a teljesítményét. Az előszezonja most véget ért, játszott néhány mérkőzést, így a következő hetekben meglátjuk, hol tart” 

– mondta Slot Isakról, aki nyáron kihagyta a felkészülési időszakot, mert sztrájkba kezdett még a Newcastle játékosaként. 

GOTHENBURG, SWEDEN 20251013 Kosovo's Leon Avdullahu and Sweden's Alexander Isak during the World Cup Group B qualifying match between Sweden and Kosovo at Ullevi, Gothenburg, Sweden, October 13, 2025. Photo: Björn Larsson Rosvall / TT / Code 9200 (Photo by BJORN LARSSON ROSVALL / TT News Agency via AFP)
Alexander Isak az októberi vb-selejtezőkön sem talált be
Fotó: Björn Larsson Rosval/TT News Agency via AFP

A szakértők egyöntetű véleménye szerint Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, mert a munkamennyiségével ő hozza az egyensúlyt a csapatjátékba. A magyar középpályás rengeteget melózik, sokszor neki kell védekeznie a jobb oldalon Mohamed Szalah helyett is.

Wirtz és Szoboszlai is támadó középpályások, akiknek védekezniük is kell. Olvastam Cucurella véleményét Szalah-ról, de mutathatok öt-hat olyan pillanatot, amikor Szalah eldönthette volna a meccset. Fontos, hogy meglegyen az egyensúly a szélső és a támadó között. Azt akarom, hogy támadjunk, de meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt” 

– mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta, hogy a játékosait nem viselte meg a sorozatban három elveszített mérkőzés. 

ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 30: Dominik Szoboszlai (L) of Liverpool in action during the UEFA Champions League week 2 match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on September 30, 2025. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
A Galatasaray ellen Szoboszlai hozta össze a török csapat vitatott 11-esét
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

„Háromszor is nagyon szoros meccsen kaptunk ki. Kétszer az utolsó percben, egyszer pedig büntetőből, amit a videobírónak felül kellett volna bírálnia. Persze, nem szabad a szoros meccsekre hagyatkoznunk, mert az eredmények nem hazudnak. 

Ha háromszor egymás után kikapunk, akkor jobban kell teljesítenünk. A játékosoknak szerencsére nincsenek álmatlan éjszakái emiatt, de reagálnunk kell. Helyzeteket kell teremtenünk, mert három vereség után kell egy szikra, vagy egy-két százalék plusz, mert a szurkolóink többet várunk tőlünk vasárnap” 

– tette hozzá Arne Slot, a Liverpool edzője, aki elárulta az is, hogy a holland válogatottban lecserélt Ryan Gravenberch teljesen egészséges, míg a francia Ibrahima Konaté is edzeni fog a találkozó előtt. 

  • kapcsolódó cikkek:
Rossi megmutatta a Liverpool edzőjének, mihez kezdjen Szoboszlaival
Szoboszlai panenkás tizenegyesét másolta le a Csíkszereda magyar hőse - videó
Előkerült egy futballista Szoboszlai múltjából, aki kendőzetlenül mesélt róla
Szoboszlai félelmetes statisztikájával hangol a Liverpool az újabb rangadóra
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!