Arne Slot láthatóan keresi a választ: a középpálya több pontján is bevetette már, többször pedig jobbhátvédként játszatta, legutóbb a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-meccsen is. A taktika azonban visszafelé sült el: Szoboszlait kétszer is lefutották, egyszer tizenegyest is összehozott, és a találkozó óta pedig nemcsak az angol szakértők, hanem a Liverpool-szurkolók is arról vitáznak, hogy hol lehetne a legnagyobb hasznára a Premier League címvédőjének.

Szoboszlai Dominik vélhetően örülne, ha végre nem jobb oldali védőként kellene helytállnia a Liverpoolban

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Slot a kritikák kereszttüzében

Az angol Mirror és több elemző szerint Slot egyszerűen rossz poszton adott lehetőséget Szoboszlainak. A magyar válogatott kapitánya támadásban – ahogyan Jürgen Klopp mondta róla korábban – a pozitív értelemben vett káosz létrehozója (chaos creator) lehet, ugyanakkor védekező specialista jobbhátvédnek nem minden esetben alkalmas – főleg nem egy gyors szélsőkkel operáló Galata ellen. Jamie Carragher, a klub ikonja is úgy véli: Szoboszlait klasszikus nyolcas szerepkörben lehet a legjobban kihasználni.

Dominik a középpályáról tudja irányítani a játékot, látja a pályát, fizikálisan és technikailag is alkalmas a Premier League tempójára

– mondta Carragher, aki korábban kritikusabb volt a magyar játékossal szemben, most azonban kiállt mellette.

A Facebookon robbant a vita

A Liverpool Family Facebook-oldala egyetlen mondattal és egy ütős ábrával indította el a lavinát: „Melyik poszton a legjobb Szoboszlai?” CAM: támadó középpályás, RB: jobbhátvéd: CM: box-to-box középpályás, CDM: védekező középpályás.

Szerda délutánig több mint 150 komment érkezett, és a véleményekből három markáns irány rajzolódik ki, és persze rengeteg humoros reakció is felbukkant. Fontos, hogy sok hozzászólás még a Galatasaray-meccs előtt született, amikor a jobbhátvéd-kísérletet sokan ígéretesnek tartották. Ez persze nem csoda, hiszen a Premier League-ben úgy lett kis híján Szoboszlai a hónap játékosa, hogy parádézott ebben a pozícióban. A törökök ellen ugyanez látványosan nem működött, ezért könnyen lehet, hogy több szurkoló most már másképp válaszolna a kérdésre.