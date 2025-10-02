Arne Slot láthatóan keresi a választ: a középpálya több pontján is bevetette már, többször pedig jobbhátvédként játszatta, legutóbb a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-meccsen is. A taktika azonban visszafelé sült el: Szoboszlait kétszer is lefutották, egyszer tizenegyest is összehozott, és a találkozó óta pedig nemcsak az angol szakértők, hanem a Liverpool-szurkolók is arról vitáznak, hogy hol lehetne a legnagyobb hasznára a Premier League címvédőjének.
Az angol Mirror és több elemző szerint Slot egyszerűen rossz poszton adott lehetőséget Szoboszlainak. A magyar válogatott kapitánya támadásban – ahogyan Jürgen Klopp mondta róla korábban – a pozitív értelemben vett káosz létrehozója (chaos creator) lehet, ugyanakkor védekező specialista jobbhátvédnek nem minden esetben alkalmas – főleg nem egy gyors szélsőkkel operáló Galata ellen. Jamie Carragher, a klub ikonja is úgy véli: Szoboszlait klasszikus nyolcas szerepkörben lehet a legjobban kihasználni.
Dominik a középpályáról tudja irányítani a játékot, látja a pályát, fizikálisan és technikailag is alkalmas a Premier League tempójára
– mondta Carragher, aki korábban kritikusabb volt a magyar játékossal szemben, most azonban kiállt mellette.
A Liverpool Family Facebook-oldala egyetlen mondattal és egy ütős ábrával indította el a lavinát: „Melyik poszton a legjobb Szoboszlai?” CAM: támadó középpályás, RB: jobbhátvéd: CM: box-to-box középpályás, CDM: védekező középpályás.
Szerda délutánig több mint 150 komment érkezett, és a véleményekből három markáns irány rajzolódik ki, és persze rengeteg humoros reakció is felbukkant. Fontos, hogy sok hozzászólás még a Galatasaray-meccs előtt született, amikor a jobbhátvéd-kísérletet sokan ígéretesnek tartották. Ez persze nem csoda, hiszen a Premier League-ben úgy lett kis híján Szoboszlai a hónap játékosa, hogy parádézott ebben a pozícióban. A törökök ellen ugyanez látványosan nem működött, ezért könnyen lehet, hogy több szurkoló most már másképp válaszolna a kérdésre.
A legnagyobb tábor mégis a jobbhátvéd-pártiaké volt: körülbelül ötven hozzászólás érkezett, sokan egyszerűen csak ennyit írtak: „jobbhátvéd”, „a hátsó sorban jó”, „hátul erős”. Akadt, aki így indokolt:
Valahogy sokkal nyugodtabb vagyok, ha jobbhátvédként játszik,
más pedig viccelődött: „Hagyjuk hátul az öltözőben” vagy „Kapusnak is biztos zseniális lenne”.
Ezt a tábort főleg az az elv vezérelte, hogy Szoboszlai dinamikus, jól tud támadni a jobb oldalról, és Slot rendszerében a szélsőhátvédek gyakran középre zárnak, nem maradnak a vonal mellett.
Csakhogy a Galata elleni kudarc megmutatta: Szoboszlai védekezésben könnyen sebezhető, ha egy az egyben kell megállítania a gyors szélsőket.
A szakmailag legjobban érvelő közeg viszont inkább visszatenné Szoboszlait a középpályára: nagyjából negyven kommentelő szavazott a klasszikus nyolcas, vagyis box-to-box szerepkörre. Egy hozzászóló például így írta:
Szerintem jobban áll neki, ha hátrább játszik, jól lát a pályán, jól osztogat, támadó középpályásként nem jönnek ki ezek a képességei.
Ezt a véleményt elemzők is megerősítik: Szoboszlai jól használja a félterületeket, képes hosszabb labdacipelésre és távoli lövései is veszélyesek, vagyis Slot rendszerében leginkább mélységi irányítóként érvényesülhetne.
Egy szintén erős, de kisebb (35-40 fős) csoport szerint Szoboszlait inkább tízes pozícióban kellene játszatni. Az érvelésük szerint a magyar játékos kreatív, jól lő távolról és kulcspasszokra képes, ezért közelebb a kapuhoz érvényesülne igazán.
A kommentfolyam közben sokan szabadjára engedték a fantáziájukat. Volt, aki egyszerűen csak annyit írt: „Mindenhová őt kellene tenni”, mások „sokoldalú játékosnak nevezték”. Többen kapusnak javasolták, de akadt, aki csatárt írt, sőt volt, aki balhátvédnek vagy középhátvédnek küldené. Egy látványos mém is terjedt: egy teljes kezdőcsapat, ahol mind a 11 helyen Szoboszlai neve szerepel.
Érdekesség, hogy néhány kommentelő a védekező középpályás, vagyis a 6-os szerepkört is megemlítette (CDM), de ez csupán néhány szavazatot jelentett. A Liverpoolban ugyanakkor korábban már előfordult, hogy időszakosan mélyebben játszott. Sőt, Marco Rossi szövetségi kapitány is hangsúlyozta: Dominik sokoldalúsága miatt akár hamis 9-esként is bevethető, de ugyanezen a poszton már a Liverpoolban is kapott lehetőséget korábban.
A lehető legtöbb labdát vele kell megjátszatni, mert kulcsjátékos. Számunkra középpályásként értékes igazán
– fogalmazott Rossi, amikor az Örményország elleni vb-selejtező előtt arról kérdezték, hogy miért nem Szoboszlaival pótolja Varga Barnabást csatárposzton.
Mit jelent a 6-os, a 8-as és a 10-es poszt?
A vita mögött futballszakmai szempontból a klasszikus középpályás-szerepek állnak. A 6-os (CDM) a védelem előtt játszik, elsősorban rombol és szűr, a 8-as (CM) a pálya mindkét felén dolgozó, úgynevezett box-to-box játékos, aki labdát hoz fel, szervez, és a tizenhatos környékére is érkezhet. A 10-es (CAM) pedig a támadások kreatív irányítója, kulcspasszokkal és távoli lövésekkel operál. Szoboszlai eddig mindhárom poszton játszott már: Klopp idején gyakran nyolcasként szerepelt, Slot pedig idén jobbhátvédként is kipróbálta, míg a válogatottban Rossi időnként szabadabb, támadóbb szerepet is adott neki, sőt volt már, hogy hamis kilencesként játszott.
Arne Slot számára a döntés nemcsak arról szól, hogy Szoboszlai melyik poszton a legerősebb, hanem arról is, hogy a jelenlegi Liverpool-keretben hol tud helyet csinálni neki. A középpályán ott van az új sztár, Florian Wirtz, aki alapvetően a 10-es pozíciót igényli, bár egyelőre olyannyira nem megy neki a játék, hogy a Crystal Palace elleni, 2-1-re elveszített bajnokin szélsőként szorított neki helyet a kezdőben Slot (kapott is érte, hiszen sokan már be se tennék a csapatba a méregdrágán megvett németet).
Slot számára a nyolcas szerepben is több opció áll rendelkezésre: Alexis Mac Allister mélyebbről szervez, Ryan Gravenberch és Curtis Jones is bevethető. A jobbhátvéd-kísérlet azért pattanhatott ki Slot fejéből, mert Trent Alexander-Arnold távozása, később Frimpong és Bradley sérülése miatt üresedés volt a poszton. A legtöbben persze azt nem értették, hogy Frimpong és Bradley felépülésével miért ragaszkodott Slot ahhoz, hogy Szoboszlai szerepeljen jobb oldali védőként a törökök ellen.
Slotnak tehát mérlegelnie kell:
Az biztos, hogy a szurkolók komoly hányada a középpályás posztokra szavazott, és a Galata elleni meccs után egyre kevesebben látják jó ötletnek a jobbhátvéd-kísérleteket. A kérdés most már az, hogy Slot vállalja-e a kockázatot, és visszaadja Szoboszlainak a legtermészetesebbnek tűnő szerepet, vagy tovább keresi a helyét a csapat szerkezetében.
Természetesen kíváncsiak vagyunk az Origo Sport-olvasók véleményére is!