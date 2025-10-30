Szoboszlai Dominik nem volt benne a Liverpool keretében, Kerkez Milos azonban végigjátszotta a Crystal Palace elleni Ligakupa nyolcaddöntőt, melyet a Mersey-parti csapat 3-0-ra elveszített az Anfielden.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nem játszott a Crystal Palace elleni meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

Ezzel a vereséggel Szoboszlai és Kerkez csapata 91 éves negatív rekordot döntött, ugyanis a Liverpoollal legutóbb 1934 februárjában történt meg, hogy úgy szenvedett háromgólos vereséget egy hazai kupameccsen, hogy nem sikerült betalálnia. Akkor Bolton Wandererst tudott 3-0-ra nyerni Liverpoolban.

Ráadásul a Liverpool szeptember 27. óta több mérkőzést veszített, mint bármelyik másik csapat az öt európai top bajnokságban

Szoboszlaiék szenvednek, az Ágyúsok szárnyalnak

A Liverpool tehát továbbra is látványosan szenved, míg a legnagyobb riválisa, a Premier League-ben listavezető Arsenal tovább szárnyal. Mikel Arteta együttese szerdán este a Brightont verte 2-0-ra az Emirates Stadionban, ezzel pedig elképesztő rekordot állított fel az észak-londoni csapat.

Az Arsenal 2025 októberében a futballtörténelem első angol élvonalbeli csapat lett, amely egy hónap alatt hat mérkőzésből hatot megnyert, mindezt úgy, hogy egyik találkozón sem kapott gólt.

Az Arsenal jelen pillanatban Európa legjobb formában lévő csapata

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Szoboszlaiék ezzel óriási bajban vannak, mert nem elég, hogy borzalmas formában vannak, de a legnagyobb riválisuk szárnyal és folyamatosan dönti a rekordokat.

Az Arsenalnak minden sorozatot figyelembe véve ez volt zsinórban a nyolcadik győzelme, és 11 mérkőzés óta veretlen az észak-londoni csapat. Mikel Arteta együttese legutóbb augusztus 31-én szenvedett vereséget, amikor a Liverpool Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával nyerni tudott az Anfielden az Arsenal ellen.