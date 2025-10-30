Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében az Arsenal 2-0-ra legyőzte a Brighton csapatát az észak-londoni Emirates Stadionban, ezzel Mikel Arteta együttese elképesztő rekordot állított fel. Az Ágyúsok így tovább szárnyalnak, miközben Szoboszlai Dominikék tovább szenvednek.

Szoboszlai Dominik nem volt benne a Liverpool keretében, Kerkez Milos azonban végigjátszotta a Crystal Palace elleni Ligakupa nyolcaddöntőt, melyet a Mersey-parti csapat 3-0-ra elveszített az Anfielden. 

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nem játszott a Crystal Palace elleni meccsen
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nem játszott a Crystal Palace elleni meccsen
Fotó: Paul Ellis/AFP

Ezzel a vereséggel Szoboszlai és Kerkez csapata 91 éves negatív rekordot döntött, ugyanis a Liverpoollal legutóbb 1934 februárjában történt meg, hogy úgy szenvedett háromgólos vereséget egy hazai kupameccsen, hogy nem sikerült betalálnia. Akkor Bolton Wandererst tudott 3-0-ra nyerni Liverpoolban. 

  • Ráadásul a Liverpool szeptember 27. óta több mérkőzést veszített, mint bármelyik másik csapat az öt európai top bajnokságban 

Szoboszlaiék szenvednek, az Ágyúsok szárnyalnak

A Liverpool tehát továbbra is látványosan szenved, míg a legnagyobb riválisa, a Premier League-ben listavezető Arsenal tovább szárnyal. Mikel Arteta együttese szerdán este a Brightont verte 2-0-ra az Emirates Stadionban, ezzel pedig elképesztő rekordot állított fel az észak-londoni csapat. 

  • Az Arsenal 2025 októberében a futballtörténelem első angol élvonalbeli csapat lett, amely egy hónap alatt hat mérkőzésből hatot megnyert, mindezt úgy, hogy egyik találkozón sem kapott gólt.
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nem játszott a Crystal Palace elleni meccsen
Az Arsenal jelen pillanatban Európa legjobb formában lévő csapata
Fotó: Adrian Dennis/AFP

Szoboszlaiék ezzel óriási bajban vannak, mert nem elég, hogy borzalmas formában vannak, de a legnagyobb riválisuk szárnyal és folyamatosan dönti a rekordokat. 

Az Arsenalnak minden sorozatot figyelembe véve ez volt zsinórban a nyolcadik győzelme, és 11 mérkőzés óta veretlen az észak-londoni csapat. Mikel Arteta együttese legutóbb augusztus 31-én szenvedett vereséget, amikor a Liverpool Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával nyerni tudott az Anfielden az Arsenal ellen. 

  • kapcsolódó:
Arne Slot elképesztő nyilatkozatot tett a Liverpool megalázó veresége után
Megint Kerkez Milossal vitetnék el a balhét a Liverpool veresége után
Szoboszlai nélkül, de Kerkezzel a pályán szenvedett megalázó vereséget a Liverpool
Az Arsenal magyar származású csatára kivégezte a BL-ben a madridi sztárcsapatot
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!