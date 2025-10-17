Szoboszlai Dominiknek parádés szezonja van. A magyar válogatott csapatkapitánya kihagyhatatlan az angol bajnoki címvédő Liverpool csapatából, ráadásul több poszton is kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai az idei szezonban eddig tíz mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban, négyszer ráadásul jobb hátvédként kezdett, ezen a poszton kétszer is megválasztották a mérkőzés emberének, nem mellesleg ő lett augusztus hónap legjobb liverpooli játékosa is.

Szoboszlai 100 milliós játékos?

A nemzeti csapat kapitányáért 2023 nyarán 70 millió eurót fizetett a Liverpool a német RB Leipzig csapatának. Szoboszlai ezzel saját rekordját megdöntve lett minden idők legdrágább magyar futballistája. A ranglista élére akkor került fel, amikor 2020 decemberében 20 millió euróért igazolt az osztrák Salzburgtól Lipcsébe – a válogatottsági rekordert, a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázst előzte meg, akiért 2012-ben 19 millió eurót fizetett az orosz Dinamo Moszkva az Anzsi Mahacskalának.

Ha mi holnap eladnánk Szoboszlai Dominiket, akkor ő is 100 millió fontot érne”

– jelentette ki Arne Slot, a Liverpool edzője egy szeptemberi sajtótájékoztatóján.

Arne Slot rendkívül sokra tartja a magyar középpályást

Fotó: Oli Scarf/AFP

A holland szakember szavaival most elkezdtek korrelálni az adatok is, ugyanis az átigazolási információkra, játékosértékekre és statisztikákra specializálódott Transfermarkt honlapon is emelkedett Szoboszlai Dominik értéke.

Szoboszlai piaci értékét március óta befagyasztotta 80 millió euróra a Transfermarkt, és bár volt egy értékfrissítés a Premier League-ben, a szakoldal akkor nem növelte a magyar középpályásának elméleti értékét. Szoboszlai az elmúlt fél évben angol bajnok lett, a 2025/2026-os szezonban pedig kirobbanó formában futballozik, ez pedig számokkal is jól alátámasztható.

A csapatkapitány Virgil van Dijk és a gólkirály Mohamed Szalah mellet csak Szoboszlai az, aki eddig minden percet a pályán töltött a Premier League-ben a Liverpool együttesében, így nem túlzás kijelenteni, hogy ő a csapat egyik legfontosabb játékosa.

Szoboszlai a Liverpool egyik legjobb formában lévő játékosa

Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

Szoboszlai Dominikért 70 millió eurót fizetett a Liverpool, a piaci értéke eddig 80 millió euró volt a Transfermarkton. Ez azonban megváltozott péntek délután, ugyanis portugálok ellen gólpasszt jegyző és gólt szerző Szoboszlai piaci értéke most már 85 millió euró, ez pedig egyre inkább közelít a 100 millióhoz, ahogy azt a Liverpool edzője is gondolja Szoboszlairól.