Szoboszlai Dominikék gyenge rajtja Florian Wirtz teljesítményén is meglátszik, nem csoda, hogy teljesen kikészült a németek klasszisa.

Szoboszlai és Wirtz összehangja még akadozik a pályán

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai csapattársát Kimmich vigasztalja

A Liverpool a legutóbbi hat tétmeccséből ötöt elveszített, és már hétpontos hátrányban van a Premier League listavezetője, az Arsenal mögött.

Wirtz eddig 13 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, de a bajnokságban még sem gólt, sem gólpasszt nem jegyez.

Az augusztusi, Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-meccsen adott asszisztja óta csak a múlt heti, Eintracht Frankfurt elleni 5-1-es Bajnokok Ligája-győzelem során tudott újra gólpasszt adni.

A fiatal német középpályás az utóbbi hetekben a kispadra szorult az Everton, a Chelsea és a Manchester United elleni rangadókon, ráadásul a teljesítményét már korábban is több kritika érte.

Joshua Kimmich azonban kiállt a honfitársa mellett, és a Welt am Sonntag lapnak adott interjúban elmondta, hogy telefonon bátorította Wirtzet a nehéz időszakban.

Beszéltem vele, de semmi oka nincs arra, hogy kételkedjen magában

– mondta a bajorok csapatkapitánya a BILD idézete szerint.

Flo tökéletesen ötvözi a tehetséget és a mentalitást, ami hosszú távon mindig a csúcsra visz egy játékost. Csak türelmesnek kell maradnia, és persze a csapata teljesítményétől is függ a játéka.”

I’m such a big fan of Florian Wirtz.



He could’ve taken the easy route: Bayern Munich. Stress-free. Winning every weekend.



But he chose the big option: Liverpool FC.

The Premier league. The immense pressure.



Florian, you chose greatness, and greatness always shines. 🌟🌍 #LFC pic.twitter.com/vn9yTazTpk — James Wathland (@JamesWathland) October 26, 2025

Kimmich már korábban sem titkolta, hogy csalódott volt, amiért a Bayern München lemaradt Wirtz megszerzéséről.

„Biztos megvoltak az okai, amiért így döntött” – mondta még júniusban. „Remélem, jól választott, de bayernesként természetesen azt szerettem volna, ha hozzánk igazol.”

Wirtz előtt tehát nehéz időszak áll Liverpoolban, de úgy tűnik, válogatottbeli kapitánya támogatása erőt adhat neki ahhoz, hogy visszanyerje önbizalmát és megtalálja a helyét az Anfielden is.