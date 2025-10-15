Live
Szoboszlai Dominik a portugálok elleni 2-2-es döntetlen hőse lett, és a nemzetközi sajtó sem győzi dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát. Magyarország 1956 óta először szerzett pontot Portugáliában, méghozzá úgy, hogy a Liverpool középpályása előbb szögletből emlékezetes gólpasszt adott, majd a hosszabbításban döntetlenre mentette a vb-selejtezőt. Most kiderült: Szoboszlai holtfáradtan is meccseket tud eldönteni.

Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az M4 Sportnak elárulta, hogy a fáradtsága is közrejátszott a gólban: „A végére elfáradtam, a gólnál nem is tudtam a rövidre menni, a hosszúra érkeztem. A sok láb között eljött a labda, és a végén bement. Végig az volt a fejemben, hogy ilyen kezdés után nem lehet ilyen vége, és elhoztuk az egy pontot.”

Szoboszlai Domini volt a meccs egyik hőse
Mi lett volna, ha Szoboszlai Dominik nem fárad el a meccs végére?
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Szoboszlai fáradtan is képes meccseket eldönteni

Több futballportál is kiemelte, hogyan született a magyar csapatkapitány egyenlítő gólja. A brit OneFootball például így fogalmazott: „Szoboszlai annyira kimerült volt, hogy már csak ösztönből mozdult, és épp ez a pillanatnyi döntés hozta meg a drámai egyenlítést”. A weboldal hozzátette: a magyar játékos „még fáradtan is képes különbséget jelenteni”.

A portugál sajtó is elismeréssel írt róla: hiába szerzett Cristiano Ronaldo két gólt, a meccs emberének mégis Szoboszlai Dominikot választották. A 24 éves magyar kiválóság egy remek szöglettel varázsolta Szalai Attila fejére a labdát, majd jött a 91. perc, és a közelről a hálóba vágott lövés, amely a magyarok emlékezetes pontszerzését jelentette.

A gól ide kattintva tekinthető meg. 

