A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton Örményországot fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz. Marco Rossi szövetségi kapitánya hétfőn meg is tartotta az első edzést Szoboszlaiéknak, akikre sűrű program vár a héten.

A Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar csapat a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen áll.

Fotó: MLSZ

Szoboszlaiék már Telkiben edzettek

A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést, így nagyon fontos meccsek előtt áll Marco Rossi csapata.

A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton az örményeket fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendége lesz, amelyre már hétfőn megkezdte az edzéseket a nemzeti együttes.

Marco Rossi megtartotta az első edzést az októberi összetartáson! 

- írta a közösségi oldalán az MLSZ.

.

 

