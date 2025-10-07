A Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar csapat a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen áll.

Szoboszlaiék már edzésben a vb-selejtezők előtt

Fotó: MLSZ

Szoboszlaiék már Telkiben edzettek

A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést, így nagyon fontos meccsek előtt áll Marco Rossi csapata.

A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton az örményeket fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendége lesz, amelyre már hétfőn megkezdte az edzéseket a nemzeti együttes.

Marco Rossi megtartotta az első edzést az októberi összetartáson!

- írta a közösségi oldalán az MLSZ.