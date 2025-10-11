A magyar labdarúgó-válogatott számára kulcsfontosságú mérkőzés következik a továbbjutás szempontjából. Szoboszlai Dominikék a jelenleg a csoport második helyén álló Örményország ellen szerezhetik meg első győzelmüket a világbajnoki selejtezősorozatban.

Szoboszlaiékra sorsdöntő meccs vár a telt házas Puskás Arénában

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Szoboszlaiék újra piros-fehér-zöldben lépnek pályára

Az MLSZ a közösségi oldalain osztotta meg, hogy a szombat este 18.00 órakor kezdődő meccsen újra a szokásos hazai szerelésében, vagyis piros mezben, fehér nadrágban és zöld sportszárral lép pályára a magyar válogatott.

Mindez azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese először viselheti a vb-selejtezős sorozatban a szokásos otthoni dresszét, ugyanis szeptemberben, a Portugália elleni az első hazai meccsén még az idegenbeli találkozókon viselt fehér szerelésben játszott, annak ellenére, hogy a magyar csapat volt a pályaválasztó.

