Vlagyimir Putyin rendkívüli bejelentést tett, az egész világ erre figyelt

A magyar válogatott szombaton Örményország ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. A magyar szövetség órákkal a kezdés előtt már nyilvánosságra hozta, melyik mezükben játszanak majd Szoboszlaiék a Puskás Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott számára kulcsfontosságú mérkőzés következik a továbbjutás szempontjából. Szoboszlai Dominikék a jelenleg a csoport második helyén álló Örményország ellen szerezhetik meg első győzelmüket a világbajnoki selejtezősorozatban.

Szoboszlaiékra sorsdöntő meccs vár a telt házas Puskás Arénában
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Szoboszlaiék újra piros-fehér-zöldben lépnek pályára

Az MLSZ a közösségi oldalain osztotta meg, hogy a szombat este 18.00 órakor kezdődő meccsen újra a szokásos hazai szerelésében, vagyis piros mezben, fehér nadrágban és zöld sportszárral lép pályára a magyar válogatott.

Mindez azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese először viselheti a vb-selejtezős sorozatban a szokásos otthoni dresszét, ugyanis szeptemberben, a Portugália elleni az első hazai meccsén még az idegenbeli találkozókon viselt fehér szerelésben játszott, annak ellenére, hogy a magyar csapat volt a pályaválasztó.

