A magyar labdarúgó-válogatott számára kulcsfontosságú mérkőzés következik a továbbjutás szempontjából. Szoboszlai Dominikék a jelenleg a csoport második helyén álló Örményország ellen szerezhetik meg első győzelmüket a világbajnoki selejtezősorozatban.
Szoboszlaiék újra piros-fehér-zöldben lépnek pályára
Az MLSZ a közösségi oldalain osztotta meg, hogy a szombat este 18.00 órakor kezdődő meccsen újra a szokásos hazai szerelésében, vagyis piros mezben, fehér nadrágban és zöld sportszárral lép pályára a magyar válogatott.
Mindez azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese először viselheti a vb-selejtezős sorozatban a szokásos otthoni dresszét, ugyanis szeptemberben, a Portugália elleni az első hazai meccsén még az idegenbeli találkozókon viselt fehér szerelésben játszott, annak ellenére, hogy a magyar csapat volt a pályaválasztó.
