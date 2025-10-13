Ahogyan a cikk fogalmaz: Szoboszlai ma Magyarország Messije – a vezér, a karmester és a játék központi figurája.

Szoboszlai Dominik Magyarország Messije az Anfield Watch szerint

Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai a magyar válogatott Messije?

Szoboszlai az utóbbi időben olyan szerepkörben futballozik, ahol nemcsak irányító, hanem minden támadás kiindulópontja. A szerző kiemeli, hogy „Magyarország számára azt jelenti Szoboszlai, amit Lionel Messi Argentínának” – a támadások szervezője, a pontrúgások felelőse, és a csapat szellemi vezére is egyben.

Szoboszlai Dominik minden labdaérintése veszélyt hordoz. Ő a magyar válogatott motorja, a játék építője és befejezője is – hasonlóan ahhoz, amit Messi tett éveken át Argentínában

írja értékelésében az Anfield Watch.

A Liverpoolban is vezérré nőtte ki magát

A liverpooli portál szerint Szoboszlai nemcsak a válogatottban, hanem a Liverpoolban is kulcsemberré vált. Jürgen Klopp távozása után az új vezetőedző, Arne Slot is meghatározó szerepet szán neki: szabadabban mozoghat a középpályán, többször vezetheti a támadásokat, és egyre gyakrabban nevezik a csapat „komplett játékosának”.

A portál kiemeli, hogy Szoboszlai taktikai érettsége és labdabiztossága teszi különlegessé – ritka, hogy egy 24 éves futballista ilyen higgadtan és tudatosan irányítsa a játékot.

Miért Messi a párhuzam?

A cikk hozzáteszi: természetesen Messi és Szoboszlai között nincs egyenlőségjel, de a szerepük hasonlósága a válogatottban vitathatatlan. Mindketten vezérek, inspirációs figurák, akik képesek új szintre emelni nemzeti csapatukat.

Az elemzés szerint Szoboszlai azzal, hogy a magyar válogatottat kiegyensúlyozott csapattá tette, bebizonyította: nemcsak a Premier League-ben, hanem nemzetközi, válogatott szinten is vezér lehet.