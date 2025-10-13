Három fordulót követően Marco Rossi legénysége négy ponttal, egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel áll másodikként a csoportjában a hibátlan mérlegű Portugália mögött, akiktől a Puskás Arénában egy jó meccsen 3-2-re kapott ki a magyar válogatott. Most idegenben kell pontot vagy pontokat szereznie a nemzeti tizenegynek, amelyből a hazaiak szövetségi kapitánya külön is kiemelte a Liverpool labdarúgóját, Szoboszlai Dominiket, számolt be róla a helyszínről a Magyar Nemzet munkatársa.

Roberto Martínez portugál szövetségi kapitány Szoboszlait külön is megdicsérte

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlairól külön is beszélt a kapitány

Martínez elárulta, hogy a jól kontrázó magyarok ellen ugyan három gólt is szereztek, de egyik sem született meg könnyedén, emellett azt is elmondta, hogy a negatív kritikákkal nem igazán foglalkozik. Hasonló mérkőzésre számít kedden is, mint a budapesti találkozó volt; az általa megdicsért Marco Rossi irányítása alatt már a 80. találkozója következik a magyar válogatottnak, így már-már klubcsapati szinten összeszokottnak mondhatóak a vendégek. A portugálok szövetségi kapitánya külön kiemelte Szoboszlai Dominik klasszisát, elsősorban a technikai képességére és a pontrúgásaira gondolva, amelyekre mindenképpen oda kell figyelniük a portugáloknak.

