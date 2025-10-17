Több mint 1700 szavazat érkezett arra a kérdésre, hol játsszon a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. Az eredmény egyértelmű: az Origo Sport olvasói döntő többségben a támadóbb szerepeket tartják ideálisnak számára, és szinte senki sem tartja jó ötletnek, hogy jobbhátvédként kapjon szerepet Arne Slot csapatában.

Szoboszlait szinte bárhová bátran beteheti Arne Slot, a szurkolók azonban leginkább a középpályán szeretnék látni

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A voksok megoszlása jól mutatja az olvasók gondolkodását:

Poszt Szavazati arány Támadó középpályás 43% Középső (box-to-box) középpályás 40% Bárhol, mindenhol megállja a helyét 9% Hamis 9-es 4% Védekező középpályás 3% Jobbhátvéd 1%

A számokból jól látszik: az olvasók több mint nyolcvan százaléka szerint Szoboszlai a támadójáték kulcsfigurája kell, hogy legyen. A voksolók 43 százaléka támadó középpályásként vetné be, 40 százaléknyian pedig box-to-box középpályásként. Mindössze alig több mint egy százalék gondolja úgy, hogy a védelem jobb szélén lenne a helye.

A döntés mögött logikus megfontolások állnak. Szoboszlai legnagyobb erényei – a dinamizmus, a távoli lövések, a kreatív megoldások és a játék olvasása – a támadó harmadban bontakoznak ki igazán.

Az olvasók láthatóan úgy érzik, a magyar középpályás akkor tudja leginkább megmutatni a klasszisát, ha nem hátulról építkezik, hanem a támadások középpontjában diktálja a tempót.

Ez a vélekedés jól rímel az elmúlt idény tapasztalataira is. Arne Slot, aki 2024 nyarán vette át a Liverpool irányítását, már az első idényében bátran kísérletezett Szoboszlaival. A magyar játékos játszott nyolcasként, támadó középpályásként, hamis kilencesként, idén pedig már jobbhátvédként is. Utóbbi poszton még a hónap játékosának is megválasztották augusztusban, ám a Galatasaray elleni idegenbeli mérkőzésen már kevésbé működött a megoldás: egy vitatott tizenegyest is befújtak róla, és látható volt, hogy a védelemben nem tudja annyira kibontakoztatni az erősségeit.

Szoboszlai: Szeretem, hogy Slot hisz bennem

Szoboszlai maga is beszélt arról, hogy Slot keze alatt némileg megváltozott a játéka: „Korábban inkább nyolcas voltam, most kicsit előrébb játszom. Több szabadságot kapok, hogy kreatívabb legyek, és többet kockáztathassak. Szeretem, hogy Slot hisz bennem, és többféle pozícióban is számít rám” – mondta korábban a Rousing the Kop portálnak.