Több mint 1700 szavazat érkezett arra a kérdésre, hol játsszon a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. Az eredmény egyértelmű: az Origo Sport olvasói döntő többségben a támadóbb szerepeket tartják ideálisnak számára, és szinte senki sem tartja jó ötletnek, hogy jobbhátvédként kapjon szerepet Arne Slot csapatában.
A voksok megoszlása jól mutatja az olvasók gondolkodását:
A számokból jól látszik: az olvasók több mint nyolcvan százaléka szerint Szoboszlai a támadójáték kulcsfigurája kell, hogy legyen. A voksolók 43 százaléka támadó középpályásként vetné be, 40 százaléknyian pedig box-to-box középpályásként. Mindössze alig több mint egy százalék gondolja úgy, hogy a védelem jobb szélén lenne a helye.
A döntés mögött logikus megfontolások állnak. Szoboszlai legnagyobb erényei – a dinamizmus, a távoli lövések, a kreatív megoldások és a játék olvasása – a támadó harmadban bontakoznak ki igazán.
Az olvasók láthatóan úgy érzik, a magyar középpályás akkor tudja leginkább megmutatni a klasszisát, ha nem hátulról építkezik, hanem a támadások középpontjában diktálja a tempót.
Ez a vélekedés jól rímel az elmúlt idény tapasztalataira is. Arne Slot, aki 2024 nyarán vette át a Liverpool irányítását, már az első idényében bátran kísérletezett Szoboszlaival. A magyar játékos játszott nyolcasként, támadó középpályásként, hamis kilencesként, idén pedig már jobbhátvédként is. Utóbbi poszton még a hónap játékosának is megválasztották augusztusban, ám a Galatasaray elleni idegenbeli mérkőzésen már kevésbé működött a megoldás: egy vitatott tizenegyest is befújtak róla, és látható volt, hogy a védelemben nem tudja annyira kibontakoztatni az erősségeit.
Szoboszlai: Szeretem, hogy Slot hisz bennem
Szoboszlai maga is beszélt arról, hogy Slot keze alatt némileg megváltozott a játéka: „Korábban inkább nyolcas voltam, most kicsit előrébb játszom. Több szabadságot kapok, hogy kreatívabb legyek, és többet kockáztathassak. Szeretem, hogy Slot hisz bennem, és többféle pozícióban is számít rám” – mondta korábban a Rousing the Kop portálnak.
A holland menedzser a Sky Sportsnak beszélt a 24 éves klasszisról. „Akár középpályásként, akár szélsőként vagy jobbhátvédként vetem be, mindig a maximumot hozza. Ő az a játékos, aki miatt meg merem változtatni a csapat szerkezetét.”
Miért játszatja Slot jobb oldali védőként?
Trent Alexander-Arnold távozásával Arne Slot nehéz helyzetbe került: a Liverpool ikonikus jobbhátvédje éveken át a csapat egyik legfontosabb építőeleme volt, hiánya pedig azonnal érezhetővé vált. A klub ugyan hosszabb távon Jeremie Frimpongban és Conor Bradleyben látja a megoldást, de egyikük sem tudta még stabilan átvenni a posztot. Frimpong egyelőre formán kívül van, Bradley pedig sérülések és teljesítmény-ingadozások miatt nem számít fix kezdőnek.
Ebben a helyzetben Slot pragmatikus döntést hozott: Szoboszlait próbálta ki jobbhátvédként. A magyar válogatott csapatkapitánya dinamikus, jól passzol, és képes labdával előretörni, ami illeszkedik a modern, támadásépítésben is aktív hátvéd szerepköréhez. Ráadásul azon a mérkőzésen is ezen a poszton játszott, amikor hatalmas bombagólt lőtt az Arsenalnak, ezzel is bizonyítva, hogy képes bármelyik szerepkörben veszélyt jelenteni az ellenfélre.
Slot imádja ezt a sokoldalúságot: Szoboszlait olyan játékosnak tartja, akit akár a szünetben is képes áttenni egy másik pozícióba, ha a meccs képe úgy kívánja. A holland edző számára a magyar klasszis igazi taktikai kincs – egy olyan futballista, akivel bátran átszervezheti a csapatát anélkül, hogy veszítene a játék minőségéből.
Mit hozhat a jövő?
Szoboszlai jövője továbbra is az egyik legizgalmasabb kérdés Arne Slot csapatánál. A holland edző a Galatasaray elleni vesztes BL-meccs után a Chelsea elleni bajnokin is kísérletezett a pozíciójával: Szoboszlai az első félidőben még a középpályán játszott, a másodikban viszont jobbhátvédként kapott szerepet. A magyar válogatott csapatkapitánya igazi taktikai aranytartalék: mindig képes új lendületet adni a csapatnak, olvasóink 9 százaléka egyenesen úgy gondolja, bárhol bevethető, mindenhol megállja a helyét.
A szakértők szerint ugyanakkor hosszabb távon továbbra is a középpálya lehet Szoboszlai természetes közege.
A mostani helyzet inkább kényszer szülte állapot. Szoboszlai jelenlegi szerepe átmeneti, de jól mutatja, mennyire megbízik benne Slot.
Minden jel arra utal, hogy amint a Liverpool védelme stabilizálódik, a magyar középpályás visszatérhet a pálya közepére, de egy ideig még lehetséges, hogy ő lesz a jolly-joker. De ezzel sem neki, sem a szurkolóknak, sem az edzőnek nem lehet problémája, a magyarok számára pedig a legfontosabb az lehet, hogy hétről hétre kihagyhatatlan a kezdőből Szoboszlai Dominik, így rendre láthatjuk a pályán. Vasárnap például a Manchester United elleni csúcsrangadón, amely 17.30-kor kezdődik az Anfield Roadon.
