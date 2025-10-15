A magyar válogatott Szoboszlai Dominik vezérletével kedden 2-2-es döntetlent játszott Portugália otthonában a vb-selejtezőn. A bravúros pontszerzés után a válogatott csapatkapitánya állt az újságírók elé.
Szoboszlai és Ronaldo: pont került az ügy végére
Szoboszlai az interjú során leszögezte: sikerült Cristiano Ronaldóval mezt cserélni. – Igen, a mezcsere megtörtént.
Mint ismeretes, még a szeptemberi, budapesti meccs után beszélt a két játékos az öltözőfolyosón, de akkor az ötszörös aranylabdás nem tudta odaadni a mezét Szoboszlainak, mert más megkapta korábban. Ronaldo azonban betartotta az ígéretét, így a meccs után mezt cseréltek.
A teljes interjú, amelyben a novemberi válogatott meccsek is szóba kerültek:
Szoboszlai azt már a tévének elmondta, hogy a hosszabbításban szerzett góljánál bízott Lukács Dániel és Varga Barnabás ítélőképességében. A vegyes zónában azt is elmondta, hogy az első gól előtti szöglet hogyan zajlott le.
Meg volt beszélve, hogy amilyen erősen csak tudom, berúgom, és reméljük a legjobbakat. Hál' isten a Szancsó (Szalai Attila, az első gólszerző – a szerk.) jó helyen volt, van is felület, amit el lehet találni...