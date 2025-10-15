A magyar válogatott Szoboszlai Dominik vezérletével kedden 2-2-es döntetlent játszott Portugália otthonában a vb-selejtezőn. A bravúros pontszerzés után a válogatott csapatkapitánya állt az újságírók elé.

Szoboszlai Dominik elmondta, hogy mi történt a lefújás után az öltözőben

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlai és Ronaldo: pont került az ügy végére

Szoboszlai az interjú során leszögezte: sikerült Cristiano Ronaldóval mezt cserélni. – Igen, a mezcsere megtörtént.

Mint ismeretes, még a szeptemberi, budapesti meccs után beszélt a két játékos az öltözőfolyosón, de akkor az ötszörös aranylabdás nem tudta odaadni a mezét Szoboszlainak, mert más megkapta korábban. Ronaldo azonban betartotta az ígéretét, így a meccs után mezt cseréltek.

A teljes interjú, amelyben a novemberi válogatott meccsek is szóba kerültek:

Szoboszlai azt már a tévének elmondta, hogy a hosszabbításban szerzett góljánál bízott Lukács Dániel és Varga Barnabás ítélőképességében. A vegyes zónában azt is elmondta, hogy az első gól előtti szöglet hogyan zajlott le.