Szoboszlai Dominik remekül futballozott az örmények ellen 2-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn, azt követően pedig gólpasszal, majd egy 91. perces góllal vette ki a részét a portugál válogatott elleni lisszaboni 2-2-es döntetlenből.

Szoboszlai Dominik szenzációsan játszott a portugálok elleni vb-selejtező

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Szoboszlai mindkét meccsen a magyar csapat vezére volt, nem mellesleg Marco Rossi is támadó középpályásként játszatta a 25 éves középpályást mindkét találkozón.

Szoboszlai kulcsszereplő lehet

A Liverpool vasárnap este a Manchester United csapatát fogadja az Anfielden, a One Football pedig arról írt az elemzésében, hogy Szoboszlai támadó középpályásként lenne a Liverpool legnagyobb hasznára.

A Bors által szemlézett cikkben azt írják, hogy Szoboszlai válogatottbeli teljesítménye talán időben szolgált emlékeztetőül a valódi értékére – és talán üzenetet is jelentett Arne Slotnak arról, hogyan használja őt a legjobban.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

Kiemelik, hogy Szoboszlai a válogatottban visszatért természetes környezetébe, ahol meghatározó teljesítményt nyújtott; megmutatta a vezetői képességet, kreativitását és energiáját, amelyhez a Liverpool szurkolói hozzászoktak, amikor középen játszik. Ellentétben a klubjában olykor ráerőltetett jobbhátvéd poszttal, ahol a munkabírását és a professzionalizmusát ugyan megmutatta, de egyben elnyomta a támadó ösztöneit.

Márpedig a Liverpoolnak most szüksége van arra a Szoboszlaira, aki „a középpályán képes diktálni a játékot és áttörni az ellenfél védelmi vonalait. Slotnak ezért egyértelműen vissza kell őt helyeznie abba a pozícióba, ahol diktálhatja a ritmust és eldöntheti a mérkőzéseket, mert a 10-es posztra nagy felhajtással érkezett Florian Wirtz eddig nem tudott beilleszkedni a csapatjátékba – miközben Szoboszlai már bizonyított, és a középpályára visszahelyezése lehet a kulcsa a Liverpool szintlépésének.

Szoboszlai jobbhátvéd lesz?

Szoboszlai Dominik az idei szezonban eddig tíz mérkőzésen lépett pályára a Liverpool együttesében, négyszer kezdett jobbhátvéd pozícióban, a legutóbbi Chelsea ellen 2-1-re elveszített rangadón középpályás volt, de a második félidőben ismét visszakerült a védelembe.

Amíg a csapatnak szüksége van rám, itt játszom. Ha a vezetőedző oda tesz, akkor ott fogok játszani. De ő is tudja, hogy középpályás vagyok. De ha jobbhátvéd leszek, akkor azon a poszton fogom ezt a teljesítményt nyújtani. Nem is a több védekezés a lényeg, hiszen ezt a melót tavaly is megcsináltam. Kicsit távolabb vagyok a kaputól, de ami pozitívumként tudok említeni, hogy jobb hátvédként kevésbé figyelnek rám, így több területem van támadásban”

– mondta még az Arsenal ellen lőtt bombagólja után Szoboszlai, akit arról kérdeztek, milyen érzés jobb jobbhátvédként futballozni.