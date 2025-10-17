Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool a Manchester United csapatát fogadja az Anfielden. A találkozón kulcsszerep hárulhat Szoboszlai Dominikre, aki vb-selejtezők során remekelt a magyar válogatottban támadó középpályásként, a szurkolók pedig most abban bíznak, hogy a Liverpool edzője is ezen a poszton számít majd magyar játékosára.

Szoboszlai Dominik remekül futballozott az örmények ellen 2-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn, azt követően pedig gólpasszal, majd egy 91. perces góllal vette ki a részét a portugál válogatott elleni lisszaboni 2-2-es döntetlenből. 

Szoboszlai Dominik szenzációsan játszott a portugálok elleni vb-selejtező
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Szoboszlai mindkét meccsen a magyar csapat vezére volt, nem mellesleg Marco Rossi is támadó középpályásként játszatta a 25 éves középpályást mindkét találkozón. 

Szoboszlai kulcsszereplő lehet

A Liverpool vasárnap este a Manchester United csapatát fogadja az Anfielden, a One Football pedig arról írt az elemzésében, hogy Szoboszlai támadó középpályásként lenne a Liverpool legnagyobb hasznára.

A Bors által szemlézett cikkben azt írják, hogy Szoboszlai válogatottbeli teljesítménye talán időben szolgált emlékeztetőül a valódi értékére – és talán üzenetet is jelentett Arne Slotnak arról, hogyan használja őt a legjobban. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosa
Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

Kiemelik, hogy Szoboszlai a válogatottban visszatért természetes környezetébe, ahol meghatározó teljesítményt nyújtott; megmutatta a vezetői képességet, kreativitását és energiáját, amelyhez a Liverpool szurkolói hozzászoktak, amikor középen játszik. Ellentétben a klubjában olykor ráerőltetett jobbhátvéd poszttal, ahol a munkabírását és a professzionalizmusát ugyan megmutatta, de egyben elnyomta a támadó ösztöneit. 

Márpedig a Liverpoolnak most szüksége van arra a Szoboszlaira, aki „a középpályán képes diktálni a játékot és áttörni az ellenfél védelmi vonalait. Slotnak ezért egyértelműen vissza kell őt helyeznie abba a pozícióba, ahol diktálhatja a ritmust és eldöntheti a mérkőzéseket, mert a 10-es posztra nagy felhajtással érkezett Florian Wirtz eddig nem tudott beilleszkedni a csapatjátékba – miközben Szoboszlai már bizonyított, és a középpályára visszahelyezése lehet a kulcsa a Liverpool szintlépésének.

Szoboszlai jobbhátvéd lesz?

Szoboszlai Dominik az idei szezonban eddig tíz mérkőzésen lépett pályára a Liverpool együttesében, négyszer kezdett jobbhátvéd pozícióban, a legutóbbi Chelsea ellen 2-1-re elveszített rangadón középpályás volt, de a második félidőben ismét visszakerült a védelembe. 

Amíg a csapatnak szüksége van rám, itt játszom. Ha a vezetőedző oda tesz, akkor ott fogok játszani. De ő is tudja, hogy középpályás vagyok. De ha jobbhátvéd leszek, akkor azon a poszton fogom ezt a teljesítményt nyújtani. Nem is a több védekezés a lényeg, hiszen ezt a melót tavaly is megcsináltam. Kicsit távolabb vagyok a kaputól, de ami pozitívumként tudok említeni, hogy jobb hátvédként kevésbé figyelnek rám, így több területem van támadásban” 

mondta még az Arsenal ellen lőtt bombagólja után Szoboszlai, akit arról kérdeztek, milyen érzés jobb jobbhátvédként futballozni. 

