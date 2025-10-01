Live
Rendkívüli

Mint ismert, Sallai Roland együttese, a Galatasaray hazai pályán bravúros, 1-0-s győzelmet aratott a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool felett a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a második forduló keddi játéknapján. Sallai és Szoboszlai már a meccs előtt egymásra találtak.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végig a pályán volt a Liverpoolban, míg Sallai Rolandot a 72. percen cserélték be a hazaiaknál.

Szoboszlai már a meccs előtt találkozott a barátjával
Szoboszlai már a meccs előtt találkozott a barátjával 
Fotó: YAGIZ GURTUG / Middle East Images

Szoboszlai és Sallai nagy találkozása

Ami a meccset illeti, a házigazda került előnybe alig negyedóra elteltével, mivel Szoboszlai a liverpooli 16-oson belül találkozott Yilmazzal, a könnyű síppal befújt büntetőt pedig Victor Osimhen értékesítette. Újabb gól pedig már nem esett, így a török együttes nagy meglepetésre győzni tudott.

A két jóbarát, Sallai és Szoboszlai természetesen kihasználták, hogy egymás ellen játszhattak, és már a meccs előtt kedélyesen beszélgettek. A különleges pillanat a fotósok figyelmét sem kerülte el, így azt többen is megörökítették.

A mérkőzés után Sallai lehetett a boldogabb, a nem mindennapi bravúrral immár a Galatasaraynak is ugyanúgy három pontja van a Bajnokok Ligájában, mint a Liverpoolnak. 

