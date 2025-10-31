A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hét közben hazai pályán szenvedett 3-0-s vereséget a Crystal Palace csapatától, ezzel Arne Slot együttese 91 éves negatív rekordot állított be.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nem játszott a Crystal Palace elleni meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpoollal legutóbb 1934 februárjában történt meg, hogy úgy szenvedett háromgólos vereséget egy hazai kupameccsen, hogy nem sikerült betalálnia. Akkor Bolton Wandererst tudott 3-0-ra nyerni Liverpoolban. Nem mellesleg a Liverpool szeptember 27. óta több mérkőzést veszített, mint bármelyik másik csapat az öt európai top bajnokságban.

Szoboszlai szintet lépett, de mi a helyzet Kerkezzel?

A Liverpool óriási gödörben, ennek kapcsán pedig Angliában már arról cikkeznek, hogy Arne Slot a második legesélyesebb arra, hogy ő legyen a következő edző, akit menesztenek a Premier League-ben.

Láttunk már fura dolgokat a futballban, de nagyon csodálkoznék, ha ez bekövetkezne. A nagy klubok, így a Liverpool is hosszú távon gondolkodik, Arne Slot sem lett gyengébb edző néhány hónap alatt, ugyanakkor azt be kell látni, hogy az első évében magasra tette a lécet a bajnoki címmel”

– mondta a Tolna vármegyei hírportálnak a 42-szeres magyar válogatott Fehér Csaba.

Fehér Csaba legendás játékosnak számít Hollandiában

Fotó: Koen van Weel/ANP via AFP

A korábbi kiváló futballista több mint tíz évig légióskodott Hollandiában, 2002 és 2004 között pedig a NAC Breda csapatában együtt futballozott Arne Slottal, a Liverpool edzőjével, akivel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy intelligens labdarúgó volt, aki gyorsabban gondolkodott, mint cselekedett.

Fehér Csaba szerint a Liverpool formahanyatlásának egyik pillére, hogy amíg tavaly jóformán nem igazolt a klub új játékost, addig idén nyáron komoly erősítéseket hajtott végre. A III. kerületi TVE sportigazgatója hozzátette, továbbra is top csapatnak tartja a Liverpoolt.

Ha valaki szintet tudott lépni még az előző idényhez képest is, ő Szoboszlai Dominik, aki mára meghatározó tagja lett a Liverpoolnak”

– szögezte le Fehér Csaba, aki kitért a nyáron érkezett Kerkez Milosra is.

Kerkez Milos beilleszkedését nem segíti a Liverpool formahanyatlása

Fotó: Paul Ellis/AFP

„Az ő helyzete már nehezebb, hiszen egy jól működő gépezetbe könnyebb beilleszkedni, ez az, ami most nem mondható el.

Komoly összegért vásárolták meg őt a Bournemouth-tól, így nem valószínű, hogy megválnak tőle. Milos még fiatal, be fog érni, csak időre van szüksége. Illetve ott van Arne Slot, a holland edző tudja, hogyan kell beépíteni egy fiatalt a csapatba”

– tette hozzá a szeptemberben 50. születésnapját ünneplő korábbi védő.