A Premier League-ben bajnoki címvédő Liverpool óriási gödörbe került. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a legutóbbi hét mérkőzéséből hatot elveszített, az angol pletykalapok pedig már a csapat holland edzőjének, Arne Slotnak a kirúgásáról beszélnek. Slot korábbi csapattársa, a 42-szeres magyar válogatott Fehér Csaba azonban úgy látja, a Liverpool most is top csapat, a holland szakember pedig nem lett rosszabb edző pár hónap alatt.

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hét közben hazai pályán szenvedett 3-0-s vereséget a Crystal Palace csapatától, ezzel Arne Slot együttese 91 éves negatív rekordot állított be. 

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nem játszott a Crystal Palace elleni meccsen
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpoollal legutóbb 1934 februárjában történt meg, hogy úgy szenvedett háromgólos vereséget egy hazai kupameccsen, hogy nem sikerült betalálnia. Akkor Bolton Wandererst tudott 3-0-ra nyerni Liverpoolban. Nem mellesleg a Liverpool szeptember 27. óta több mérkőzést veszített, mint bármelyik másik csapat az öt európai top bajnokságban. 

Szoboszlai szintet lépett, de mi a helyzet Kerkezzel?

A Liverpool óriási gödörben, ennek kapcsán pedig Angliában már arról cikkeznek, hogy Arne Slot a második legesélyesebb arra, hogy ő legyen a következő edző, akit menesztenek a Premier League-ben.

Láttunk már fura dolgokat a futballban, de nagyon csodálkoznék, ha ez bekövetkezne. A nagy klubok, így a Liverpool is hosszú távon gondolkodik, Arne Slot sem lett gyengébb edző néhány hónap alatt, ugyanakkor azt be kell látni, hogy az első évében magasra tette a lécet a bajnoki címmel” 

– mondta a Tolna vármegyei hírportálnak a 42-szeres magyar válogatott Fehér Csaba. 

2010-05-02 BREDA - Referee Kevin Blom (L) gives the red card to Csaba Feher (R) from NAC. FC Twente won the match with 0-2, this way securing the first championship of the club in the Premier League. ANP KOEN VAN WEEL (Photo by Koen van Weel / ANP via AFP)
Fehér Csaba legendás játékosnak számít Hollandiában
Fotó: Koen van Weel/ANP via AFP

A korábbi kiváló futballista több mint tíz évig légióskodott Hollandiában, 2002 és 2004 között pedig a NAC Breda csapatában együtt futballozott Arne Slottal, a Liverpool edzőjével, akivel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy intelligens labdarúgó volt, aki gyorsabban gondolkodott, mint cselekedett. 

Fehér Csaba szerint a Liverpool formahanyatlásának egyik pillére, hogy amíg tavaly jóformán nem igazolt a klub új játékost, addig idén nyáron komoly erősítéseket hajtott végre. A III. kerületi TVE sportigazgatója hozzátette, továbbra is top csapatnak tartja a Liverpoolt.

Ha valaki szintet tudott lépni még az előző idényhez képest is, ő Szoboszlai Dominik, aki mára meghatározó tagja lett a Liverpoolnak” 

– szögezte le Fehér Csaba, aki kitért a nyáron érkezett Kerkez Milosra is.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez looks on during the English League Cup fourth round football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on October 29, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos beilleszkedését nem segíti a Liverpool formahanyatlása
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Az ő helyzete már nehezebb, hiszen egy jól működő gépezetbe könnyebb beilleszkedni, ez az, ami most nem mondható el. 

Komoly összegért vásárolták meg őt a Bournemouth-tól, így nem valószínű, hogy megválnak tőle. Milos még fiatal, be fog érni, csak időre van szüksége. Illetve ott van Arne Slot, a holland edző tudja, hogyan kell beépíteni egy fiatalt a csapatba” 

– tette hozzá a szeptemberben 50. születésnapját ünneplő korábbi védő.

