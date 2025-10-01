Live
A birt Mirror szerint óriásit hibázott Arne Slot, amikor a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccsen jobbhátvédként vetette be Szoboszlai Dominiket. A Liverpool 1-0-ra kikapott a pokoli hangulatú Ali Sami Yen Stadionban, és az edzőre azóta záporoznak a kritikák Angliában. A szigetországi sajtó ugyanakkor világosan jelzi: nem Szoboszlai a vereség fő felelőse, sokkal inkább Slot merész, ám rosszul elsült kísérlete bukott el.

A holland szakember azzal haragította magára a szakírókat és a szurkolókat, hogy bár Jeremie Frimpong és Conor Bradley is bevethető lett volna a védelem jobb oldalán, mégis a magyar középpályást vezényelte hátra. Szoboszlai Dominik korábban már több alkalommal is beugrott ezen a poszton, ráadásul jól teljesített, olyannyira, hogy a Premier League-ben jelölték is a hónap játékosa címre jobbhátvédként.

Dominik Szoboszlai of Liverpool FC vies for the ball . Galatasaray SK and Liverpool FC faced each other at UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2. The match took place in Ali Sami Yen Rams Park Stadium on September 30, 2025. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Szoboszlai a PL-ben parádézott jobb oldali védőként, a BL-ben viszont meggyűlt a baja a villámgyors Galata-játékosokkal
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Most azonban egészen más körülmények vártak rá: a Galatasaray gyors szélsői, egy ellenséges, felfokozott hangulatú stadion és egy széteső liverpooli középpálya mögött kellett volna bizonyítania.

A meccs elején Szoboszlait kétszer is lefutották, majd a 14. percben egy balszerencsés mozdulat után tizenegyest érő szabálytalanságot követett el Barış Alper Yılmaz ellen. A hazaiak Victor Osimhen révén értékesítették a büntetőt, a Liverpool pedig már nem tudott innen pontot szerezni.

Anglia felhördült: szakértők és legendák támadják a Liverpool-edzőt

A Mirror idézte a BBC szakkommentátorát, Pat Nevint, aki szerint „ez a döntés, hogy Szoboszlait állította jobbhátvédnek és nem Frimpongot, visszaütött; kétszer megverték, majd tizenegyest hozott össze.” Az Amazon Prime stúdiójában Alan Shearer is értetlenkedett: „Rengeteg pénzt fizettek Frimpongért, ott van Bradley is, mégis Szoboszlait tette oda. Mintha Slot nem bízna a saját jobbhátvédjeiben.”

A Liverpool FC-hez közel álló This Is Anfield játékosértékelésében Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott, és a lap megjegyezte: eddig remekül oldotta meg a jobbhátvéd szerepét, de most kevés támogatást kapott a középpályáról, a büntető pedig inkább peches helyzet volt, mint súlyos hiba. Slottal szemben viszont kíméletlenek voltak: az edző mindössze 4-est kapott, és a portál szerint „szinte mindent rosszul csinált” ezen az estén.

Bar?s Alper Y?lmaz of Galatasaray SK and Dominik Szoboszlai of Liverpool FC jump for the ball during the match. Galatasaray SK and Liverpool FC faced each other at UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2. The match took place in Ali Sami Yen Rams Park Stadium on September 30, 2025. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Szoboszlai a Slot-kritikák ellenére is 6-os osztályzatot kapott a This Is Anfieldtől
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Nem Szoboszlai a bűnbak, félresikerült a taktikai húzás

A kritikusok szerint a legfőbb gond az volt, hogy Szoboszlai kreativitása hiányzott a középpályáról, miközben hátul sem tudott stabilitást adni.

Így a Liverpool egyszerre veszítette el egyik kulcstámadóját és egy biztos védekezési megoldást, a Galatasaray pedig könnyen feltörte a rendszert a gyors szélsőivel.

A vereség után a szurkolók is egyre keményebben bírálják Slotot: sokan úgy érzik, a holland tréner túl sokat kísérletezik, ahelyett, hogy a Klopp-érában bevált játékelvekre építene. A Mirror is arra figyelmeztet, hogy gyorsan fogyhat a bizalom az új menedzserrel szemben, ha a Liverpool nem talál vissza a stabil, eredményes játékhoz.

Egy biztos: Szoboszlai ezúttal sem vallott szégyent, de idegen poszton kényszerült helytállni. A vereség leginkább Arne Slot merész, de végül kudarcot jelentő taktikai húzásának lett a következménye.

