A holland szakember azzal haragította magára a szakírókat és a szurkolókat, hogy bár Jeremie Frimpong és Conor Bradley is bevethető lett volna a védelem jobb oldalán, mégis a magyar középpályást vezényelte hátra. Szoboszlai Dominik korábban már több alkalommal is beugrott ezen a poszton, ráadásul jól teljesített, olyannyira, hogy a Premier League-ben jelölték is a hónap játékosa címre jobbhátvédként.

Szoboszlai a PL-ben parádézott jobb oldali védőként, a BL-ben viszont meggyűlt a baja a villámgyors Galata-játékosokkal

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Most azonban egészen más körülmények vártak rá: a Galatasaray gyors szélsői, egy ellenséges, felfokozott hangulatú stadion és egy széteső liverpooli középpálya mögött kellett volna bizonyítania.

A meccs elején Szoboszlait kétszer is lefutották, majd a 14. percben egy balszerencsés mozdulat után tizenegyest érő szabálytalanságot követett el Barış Alper Yılmaz ellen. A hazaiak Victor Osimhen révén értékesítették a büntetőt, a Liverpool pedig már nem tudott innen pontot szerezni.

Anglia felhördült: szakértők és legendák támadják a Liverpool-edzőt

A Mirror idézte a BBC szakkommentátorát, Pat Nevint, aki szerint „ez a döntés, hogy Szoboszlait állította jobbhátvédnek és nem Frimpongot, visszaütött; kétszer megverték, majd tizenegyest hozott össze.” Az Amazon Prime stúdiójában Alan Shearer is értetlenkedett: „Rengeteg pénzt fizettek Frimpongért, ott van Bradley is, mégis Szoboszlait tette oda. Mintha Slot nem bízna a saját jobbhátvédjeiben.”

A Liverpool FC-hez közel álló This Is Anfield játékosértékelésében Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott, és a lap megjegyezte: eddig remekül oldotta meg a jobbhátvéd szerepét, de most kevés támogatást kapott a középpályáról, a büntető pedig inkább peches helyzet volt, mint súlyos hiba. Slottal szemben viszont kíméletlenek voltak: az edző mindössze 4-est kapott, és a portál szerint „szinte mindent rosszul csinált” ezen az estén.

Szoboszlai a Slot-kritikák ellenére is 6-os osztályzatot kapott a This Is Anfieldtől

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Nem Szoboszlai a bűnbak, félresikerült a taktikai húzás

A kritikusok szerint a legfőbb gond az volt, hogy Szoboszlai kreativitása hiányzott a középpályáról, miközben hátul sem tudott stabilitást adni.

Így a Liverpool egyszerre veszítette el egyik kulcstámadóját és egy biztos védekezési megoldást, a Galatasaray pedig könnyen feltörte a rendszert a gyors szélsőivel.

A vereség után a szurkolók is egyre keményebben bírálják Slotot: sokan úgy érzik, a holland tréner túl sokat kísérletezik, ahelyett, hogy a Klopp-érában bevált játékelvekre építene. A Mirror is arra figyelmeztet, hogy gyorsan fogyhat a bizalom az új menedzserrel szemben, ha a Liverpool nem talál vissza a stabil, eredményes játékhoz.