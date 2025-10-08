Live
Az egyiptomi labdarúgó-válogatott 3-0-ra nyert Dzsibuti vendégeként a szerdai világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ezzel kijutott a jövő évi tornára. Az egyiptomi csapat legjobbja Szoboszlai Dominik csapattársa, a Liverpoolban futballozó Mohamed Szalah volt, aki két gól lőtt a meccsen

Az észak-afrikai együttesben Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa a 14. és 84. percben talált be, ezzel Szalah 106 válogatott meccsen 61 gólnál jár az egyiptomi válogatottban. 

Mohamed Szalah remek kapcsolatot ápol Szoboszlai Dominikkal
Fotó: Abdel Majid Bziouat/AFP / AFP

Szoboszlai kedvenc csapattársa ott lesz a vb-n

Az A csoport élén álló egyiptomiak sikerükkel megőrizték ötpontos előnyüket Burkina Faso előtt, de ez egy körrel a vége előtt behozhatatlanná vált, így 1934, 1990 és 2018 után a negyedik vb-részvételüket ünnepelhetik.

Afrikából korábban Tunézia és a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó biztosította helyét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.

