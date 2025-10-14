Szalai Attila góljával szerzett vezetést a végig bátran játszó magyar válogatott Portugáliában. A Nemzetek Ligája-győztes hazaiak a szünetre fordítani tudtak Cristiano Ronaldo duplájával, aki tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált. A fordulás után mindkét csapat eltalálta a kapufát, majd a 2-2-es döntetlen a hosszabbításban alakult ki Szoboszlai Dominik révén, így 1956 sikerült a magyar csapatnak pontot szereznie Portugáliában.

Szoboszlai Dominik büszke a válogatottra

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Szoboszlai és Szalai is büszke a csapatra

A magyar válogatott csapatkapitánya a 17. gólját szerezte a nemzeti csapatban. A lefújás után Szoboszlai értékelt röviden.

„Büszke vagyok a csapatra! Jól kezdtünk, volt egy kis lejtő, egy hullámvölgy, de kijöttünk belőle, végig futotta a csapat a meccset a cserék is jók voltak, csak pozitívumokat tudok kiemelni. A végére elfáradtam, a gólnál nem is tudtam a rövidre menni, a hosszúra érkeztem. Lukács remekül állt be, és ha küzdünk a szerencse is mellénk áll. Nem tudom hány lábon ment át a labda, de a végén bement. Végig az volt a fejemben, hogy ilyen kezdés után nem lehet ilyen vége, és elhoztuk az egy pontot. Készülünk tovább a novemberi meccsekre” – mondta Szoboszlai Dominik a lefújás után az M4 Sport kamerái előtt.

Szalai Attila lett az első Portugáliában gólt szerző magyar játékos 1956 óta. A tétmérkőzésen első válogatott gólját szerző Szalai védő létére kis híján duplázni tudott, de a második félidőben a kapufát találta el.

„Büszke vagyok a csapatra, a soha nem adom fel mentalitás ma is bejött. Örülök a gólomnak, hosszú idő után szereztem gólt a válogatottban. Ronaldót ha kétszer így hagyjuk az ötösön belül, akkor ő be fogja rúgni.

Fájó volt így befejezni az első félidőt, de rendeztük a sorokat és éreztük, hogy ebben lehet pont vagy pontok, és végül az élet úgy hozta, hogy sikerült. A kemény munka és az alázat kifizetődik,

végre mi is tudtunk a végén gólt szerezni, gyönyörű akció volt, ez is mutatja a csapat erejét. Sajnálom a kapufámat, hogy kimaradt, de nem az a lényeg, ki szerez gólt, hanem a csapategység és a közös erő, amit ma is mutattunk” – mondta Szalai Attila.