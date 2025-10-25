Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a Brentford otthonában lép pályára. Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, melyben Szoboszlai helye nem lehetett kérdéses és szerencsére Kerkez is visszakerült az együttesbe.

A Liverpool hét közben 5-1-re nyert a Frankfurt otthonában a Bajnokok Ligájában, ezzel Arne Slot csapat megszakította négymeccses vereségsorozatát. A találkozó legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki az első félidőben adott egy gólpasszt, a második félidőben pedig előkészített egy gólt, végül egy bombagóllal koronázta meg teljesítményét.

A hétközi találkozón a rengeteg kritikát kapó Kerkez Milos egy percet sem játszott, azonban Arne Slot a találkozó előtti sajtótájékoztatón hosszasan dicsérte a magyar válogatott balhátvédet, így arra lehetett következtetni, hogy a Brentford otthonában ismét lehetőséget kaphat majd. 

Szoboszlai és Kerkez is ott van a kezdőben

A mérkőzés előtt egy órával Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben ott volt a 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik, valamint Kerkez Milos is. 

A Liverpool kezdőcsapata:
Mamardashvili - Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez - Jones, Szobszlai - Szalah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké

