A magyar szurkolókra Portugáliában sem lehetett panasz, az egész meccsen megállás nélkül bíztatták Szoboszlai Dominikékat.

A magyar szurkolók, akik élően látták Szoboszlaiék bravúros lisszaboni pontszerzését

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Szoboszlaiék a szurkolókkal énekelték a Himnuszt

Ami a meccset illeti, Szalai Attila fejes góljával szerzett vezetést a nemzeti együttes, amely így 1956 - és négy mérkőzés - után talált be ismét Portugáliában. A Nemzetek Ligája-győztes hazaiak az első félidő derekán az első helyzetüket gólra váltva egyenlítettek Cristiano Ronaldo révén, aki közvetlenül a szünet előtt a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított, így tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált. A második félidőben eleinte csak kapufákig jutottak a csapatok, de a

hosszabbításban Szoboszlai Dominik egyenlítése pontot mentett a magyaroknak.

A meccs után a játékosok természetesen kimentek a szurkolókhoz megköszönni a bíztatást, majd a Himnuszt is közösen énekelték el.

A magyar csapat, amely története során továbbra sem tudta felülmúlni Portugáliát, a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem az írek előtt. Marco Rossi együttese legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lép pályára.