A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy a nemzeti csapat játékosai érkeznek a válogatott telki edzőtáborába. A felvételeken a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nincs rajta, de minden bizonnyal hamarosan megérkezik a Liverpool focistája is, hiszen vasárnap ott volt a lelátón az NB II-es Csákvár-Békéscsaba mérkőzésen a lelátón.

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik csapattársa Liverpoolban

Fotó: mlsztv@instagram

Szoboszlaiék az örmények és a portugálok ellen készülnek

A nemzeti csapat edzőtáborába jó hangulatban érkeztek a játékosok, akik keddtől vetik bele magukat a kemény munkába.

Marco Rossi együttese szombaton Örményországot fogadja a telt házas Puskás Arénában, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapat vendége lesz Lisszabonban.