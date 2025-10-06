Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Marco Rossi vezette magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton Örményországot fogadja a telt házas Puskás Arénában, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz. A nemzeti csapat játékosai hétfőn megérkeztek a válogatott telki edzőtáborába, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik egyelőre nem látható a felvételeken, de hamarosan biztosan befut a Liverpool sztárjátékosa.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy a nemzeti csapat játékosai érkeznek a válogatott telki edzőtáborába. A felvételeken a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nincs rajta, de minden bizonnyal hamarosan megérkezik a Liverpool focistája is, hiszen vasárnap ott volt a lelátón az NB II-es Csákvár-Békéscsaba mérkőzésen a lelátón. 

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik csapattársa Liverpoolban
Kerkez Milos Szoboszlai Dominik csapattársa Liverpoolban 
Fotó: mlsztv@instagram

Szoboszlaiék az örmények és a portugálok ellen készülnek

A nemzeti csapat edzőtáborába jó hangulatban érkeztek a játékosok, akik keddtől vetik bele magukat a kemény munkába. 

Marco Rossi együttese szombaton Örményországot fogadja a telt házas Puskás Arénában, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapat vendége lesz Lisszabonban. 

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik csapattársa Liverpoolban
Galéria: Így érkeztek Telkibe a válogatott focistát
1/20
Kerkez Milos Szoboszlai Dominik csapattársa Liverpoolban
  • kapcsolódó cikkek:
Marco Rossinak van miért aggódnia a Fradi-Paks rangadó után
Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi a vb-selejtezők előtt
Marco Rossi kihirdette a válogatott keretét, eldőlt a csatárkérdés

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!