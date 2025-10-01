Live
Úgy kapott ki a Liverpool a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának kedd esti meccsén, hogy Szoboszlai Dominik ellen fújtak be egy tizenegyest, abból született a mindent eldöntő gól. A Liverpool angol szurkolói védelmükbe vették a magyar sztárt, még Alan Shearer, a Premier League legendája is megkapta a magáét Szoboszlai miatt.

Nincs jó passzban a Liverpool, amely a Crystal Palace elleni Premier League-vereség után a Bajnokok Ligájában is kikapott, Isztambulban 1-0-ra győzött a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellene. Szoboszlai Dominik újra jobbhátvédet játszott, és róla fújták be a tizenegyest, amiből Victor Osimhen a 16. percben belőtte a találkozó egyetlen gólját.

Szoboszlai Dominik fájdalma érthető, ellene fújtak be tizenegyest, kikapott a Liverpool a Galatasary ellen
Szoboszlai Dominik fájdalma érthető, ellene fújtak be tizenegyest, kikapott a Liverpool a Galatasary ellen
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Arne Slot, a Liverpool edzője védelmébe vette Szoboszlait, aki tényleg úgy tűnt, mintha nem csinált volna semmit a mellette eleső Galatasaray-játékossal, Yilmazzal. Angliában azonban a szakértőként dolgozó Premier League-legenda, Alan Shearer és Mark Clattenburg volt játékvezető úgy értékelte a helyzetet, hogy jogos volt a tizenegyes. A Liverpool angol szurkolói szerint nagyon nem.

Nevetséges! – harsogják a Liverpool szurkolói a Szoboszlai elleni tizenegyesről

Angliában a Daily Mail írt külön cikket arról, hogy a Liverpool angol szurkolói teljesen kiakadtak a Szoboszlai ellen megítélt tizenegyes miatt. Idézzük a lap által szemlézett véleményeket:

  • „Ha ez a mérce egy tizenegyeshez, akkor minden meccsen lesz harminc. Teljesen nevetséges.”
  • „Elkoptatott kifejezés, de ha ez tizenegyes, akkor tényleg vége a futballnak.”
  • „Tizenegyes azért, mert alig ért valaki hozzá? Nevetséges döntés.”
  • „Nem hiszem el, hogy ezt Európában tizenegyesnek fújják be, és hogy Shearer meg Clattenburg szerint ez egyértelmű volt. Teljesen kivagyok ettől.”
  • „Ez egy vicc, nem tizenegyes, de mindegy, megyünk tovább.”
  • „Hogy a csudába lehet ez tizenegyes???? Még egy ilyen döntés, és hivatalosan is felhagyok a futballal.”

Íme a jelenet, ami miatt tizenegyest ítéltek Szoboszlai ellen:

 

