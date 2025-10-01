Nincs jó passzban a Liverpool, amely a Crystal Palace elleni Premier League-vereség után a Bajnokok Ligájában is kikapott, Isztambulban 1-0-ra győzött a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellene. Szoboszlai Dominik újra jobbhátvédet játszott, és róla fújták be a tizenegyest, amiből Victor Osimhen a 16. percben belőtte a találkozó egyetlen gólját.
Arne Slot, a Liverpool edzője védelmébe vette Szoboszlait, aki tényleg úgy tűnt, mintha nem csinált volna semmit a mellette eleső Galatasaray-játékossal, Yilmazzal. Angliában azonban a szakértőként dolgozó Premier League-legenda, Alan Shearer és Mark Clattenburg volt játékvezető úgy értékelte a helyzetet, hogy jogos volt a tizenegyes. A Liverpool angol szurkolói szerint nagyon nem.
Angliában a Daily Mail írt külön cikket arról, hogy a Liverpool angol szurkolói teljesen kiakadtak a Szoboszlai ellen megítélt tizenegyes miatt. Idézzük a lap által szemlézett véleményeket:
Íme a jelenet, ami miatt tizenegyest ítéltek Szoboszlai ellen: