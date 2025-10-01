Nincs jó passzban a Liverpool, amely a Crystal Palace elleni Premier League-vereség után a Bajnokok Ligájában is kikapott, Isztambulban 1-0-ra győzött a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellene. Szoboszlai Dominik újra jobbhátvédet játszott, és róla fújták be a tizenegyest, amiből Victor Osimhen a 16. percben belőtte a találkozó egyetlen gólját.

Szoboszlai Dominik fájdalma érthető, ellene fújtak be tizenegyest, kikapott a Liverpool a Galatasary ellen

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Arne Slot, a Liverpool edzője védelmébe vette Szoboszlait, aki tényleg úgy tűnt, mintha nem csinált volna semmit a mellette eleső Galatasaray-játékossal, Yilmazzal. Angliában azonban a szakértőként dolgozó Premier League-legenda, Alan Shearer és Mark Clattenburg volt játékvezető úgy értékelte a helyzetet, hogy jogos volt a tizenegyes. A Liverpool angol szurkolói szerint nagyon nem.

Nevetséges! – harsogják a Liverpool szurkolói a Szoboszlai elleni tizenegyesről

Angliában a Daily Mail írt külön cikket arról, hogy a Liverpool angol szurkolói teljesen kiakadtak a Szoboszlai ellen megítélt tizenegyes miatt. Idézzük a lap által szemlézett véleményeket:

„Ha ez a mérce egy tizenegyeshez, akkor minden meccsen lesz harminc. Teljesen nevetséges.”

„Elkoptatott kifejezés, de ha ez tizenegyes, akkor tényleg vége a futballnak.”

„Tizenegyes azért, mert alig ért valaki hozzá? Nevetséges döntés.”

„Nem hiszem el, hogy ezt Európában tizenegyesnek fújják be, és hogy Shearer meg Clattenburg szerint ez egyértelmű volt. Teljesen kivagyok ettől.”

„Ez egy vicc, nem tizenegyes, de mindegy, megyünk tovább.”

„Hogy a csudába lehet ez tizenegyes???? Még egy ilyen döntés, és hivatalosan is felhagyok a futballal.”

Íme a jelenet, ami miatt tizenegyest ítéltek Szoboszlai ellen: