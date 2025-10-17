Az FK Csíkszereda hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a CFR Kolozsvárral a román labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójából pótolt mérkőzésen csütörtök este. A találkozón kétszer is vezettek a vendég kolozsváriak, a hazaiak azonban – magyar futballisták, Eppel Márton és Pászka Lóránd góljával – mindkétszer egyenlíteni tudtak. Utóbbinak a büntetője szinte ugyanolyan volt, mint Szoboszlai tizenegyese még tavaly novemberben.

Eppel Márton gólja után Szoboszlai tizenegyese volt a példa Pászka Lóránd számára. Fotó: FK Csíkszereda

Szoboszlai tizenegyese volt a példa számára

A több magyar játékossal a kezdőcsapatában kiállító Csíkszereda 17 percnyi játék után hátrányba került, ám a 34. minutumban Eppel Márton egyenlíteni tudott. A nyáron a Ferencvárostól érkezett védő, Pászka Lóránd itt még csak előkészítő volt, később azonban a meccs hőse lett.

A 90+9. percben jött el az igazság pillanata, amikor büntetőt végezhettek el a másodosztályú feljutást követően újoncként szereplő csíkszeredaiak.

A labda mögé Pászka állt oda, és a helyzethez mérten kockázatos lövést választott: „panenkázva” juttatta a kapuba a labdát.

A nyáron a Ferencvárostól igazolt támadó megoldása kísértetiesen hasonlított Szoboszlai Dominik remek büntetőjére, amivel a magyar válogatott tavaly novemberben pontot mentett Németország ellen a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában. Pászka tizenegyese 11:45-től látható:

A magyar játékos kockázatos lövése pontot ért a Csíkszereda számára. Eppel a tizedik, Pászka a hetedik bajnokiján volt először eredményes. A Csíkszereda 12 forduló után egy győzelemmel, hat döntetlennel és öt vereséggel áll, ami jelenleg a 16 csapatos bajnokság 15. helyére elég.

Szoboszlai tizenegyese 2:34-től látható: