A futballisták árbecslésével foglalkozó Transfermarkt pénteken hozta nyilvánosságra a mostani idényben szükséges árkorrekciót, eszerint Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euró – ez öt millióval több, mint egy éve –, míg Kerkez Milos ára stagnált, továbbra is 45 millió euró. Szoboszlai a Liverpool ötödik legértékesebb játékosa, ugyanakkor két középpályás, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is megelőzi őt – emellett az árkorrekció egyik legnagyobb vesztese, Florian Wirtz, illetve Alexander Isak van még a magyar játékos előtt.

Szoboszlai Dominik piaci értéke nőtt a teljesítménye nyomán

Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

Szoboszlai nem bizonyított még eleget?

Szembeötlő, hogy Gravenberch értéke 15 millió euróval nőtt, miközben Szoboszlaié „csak" öt millióval, vagy ott van a Mac Allister példája, aki tavasz óta talán most kezd újra teljesen egészséges lenni. A világbajnok értékét is többre taksálja az oldal – adja magát a kérdés: de miért?

Bár Szoboszlai az előző idényben rengeteg „láthatatlan munkát” végzett a pályán, voltak kétségek afelől, hogy támadásban elég kreatív erőt képvisel-e a Liverpool középpályáján. Piaci értéke most közelebb került Mac Allisteréhez, de ahhoz, hogy tovább csökkentse a különbséget, még többet kell bizonyítania

– fogalmazott a Transfermarkt szakértője, Ben Littlemore a Magyar Nemzetnek.

Ahhoz azonban, hogy Szoboszlai is elérje a 100 millió eurót, még bizonyítania kell a szakértő szerint.

– Korábban voltak kétségek Szoboszlai kezdőcsapatbeli helyét illetően, és még mindig kérdéses, hogy pontosan milyen szerepet kaphat, ha mindenki egészséges lesz, különösen, ha Florian Wirtz is képes lesz alkalmazkodni a Premier League-hez – hangsúlyozta Littlemore. – Ha a magyar játékos minden kétséget kizáróan alapemberré tud válni ebben a sztárokkal teli csapatban, és segíti a Liverpoolt további trófeák megszerzésében, akkor nincs oka annak, hogy ne érhetné el a 100 millió eurós értéket a jövőben. Még mindig fiatal, és előtte állnak a legjobb évei, de ez egyelőre egy nagy „ha”.

Mindenki Szoboszlaira kíváncsi

A Transfermarkt oldalán az árfrissítés után hatalmas volt az érdeklődés. Péntek délután sokáig Szoboszlai nevére kerestek rá az egyik legtöbben, volt a második helyen is, este pedig a negyedik volt. Így olyan világsztárokat előzött meg, mint