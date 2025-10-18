Live
Szoboszlai Dominik piaci értékét a Tranfermarkt az árfrissítése után 85 millió euróra becsüli, megtudtuk, hogy minek köszönhető az ötmilliós emelés, emellett mi kell ahhoz, hogy az Arne Slot által is utalt 100 millió eurót elérje a magyar játékos. Az oldalon hatalmas volt az érdeklődés pénteken, különösen Szoboszlai iránt.

A futballisták árbecslésével foglalkozó Transfermarkt pénteken hozta nyilvánosságra a mostani idényben szükséges árkorrekciót, eszerint Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euró – ez öt millióval több, mint egy éve –, míg Kerkez Milos ára stagnált, továbbra is 45 millió euró. Szoboszlai a Liverpool ötödik legértékesebb játékosa, ugyanakkor két középpályás, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is megelőzi őt – emellett az árkorrekció egyik legnagyobb vesztese, Florian Wirtz, illetve Alexander Isak van még a magyar játékos előtt. 

Szoboszlai Dominik piaci értéke nőtt a teljesítménye nyomán
Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

Szoboszlai nem bizonyított még eleget?

Szembeötlő, hogy Gravenberch értéke 15 millió euróval nőtt, miközben Szoboszlaié „csak" öt millióval, vagy ott van a Mac Allister példája, aki tavasz óta talán most kezd újra teljesen egészséges lenni. A világbajnok értékét is többre taksálja az oldal – adja magát a kérdés: de miért?

Bár Szoboszlai az előző idényben rengeteg „láthatatlan munkát” végzett a pályán, voltak kétségek afelől, hogy támadásban elég kreatív erőt képvisel-e a Liverpool középpályáján. Piaci értéke most közelebb került Mac Allisteréhez, de ahhoz, hogy tovább csökkentse a különbséget, még többet kell bizonyítania

 – fogalmazott a Transfermarkt szakértője, Ben Littlemore a Magyar Nemzetnek

Ahhoz azonban, hogy Szoboszlai is elérje a 100 millió eurót, még bizonyítania kell a szakértő szerint.

– Korábban voltak kétségek Szoboszlai kezdőcsapatbeli helyét illetően, és még mindig kérdéses, hogy pontosan milyen szerepet kaphat, ha mindenki egészséges lesz, különösen, ha Florian Wirtz is képes lesz alkalmazkodni a Premier League-hez – hangsúlyozta Littlemore. – Ha a magyar játékos minden kétséget kizáróan alapemberré tud válni ebben a sztárokkal teli csapatban, és segíti a Liverpoolt további trófeák megszerzésében, akkor nincs oka annak, hogy ne érhetné el a 100 millió eurós értéket a jövőben. Még mindig fiatal, és előtte állnak a legjobb évei, de ez egyelőre egy nagy „ha”.

Mindenki Szoboszlaira kíváncsi

A Transfermarkt oldalán az árfrissítés után hatalmas volt az érdeklődés. Péntek délután sokáig Szoboszlai nevére kerestek rá az egyik legtöbben, volt a második helyen is, este pedig a negyedik volt. Így olyan világsztárokat előzött meg, mint

  • Kylian Mbappé
  • Erling Haaland
  • Lamine Yamal
Szoboszlai Dominik a második legnézettebb volt a Transfermarkt oldalán
Fotó: transfermarkt.com
