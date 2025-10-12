Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos győzelmet aratott a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Örményország ellen. Marco Rossi csapata az első sikerét könyvelhette el a világbajnoki selejtezősorozatban, ami után a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is üzent a közösségi oldalán.

A magyar válogatott szombaton Lukács Dániel és Gruber Zsombor találataival 2-0-ra győzte le Örményországot, ezzel megszerezve első sikerét a világbajnoki selejtezőben. A továbbjutás szempontjából a három pont kulcsfontosságú volt Szoboszlai Dominikék számára, akik tétmérkőzésen 2023. november 19. után tudtak újra nyerni a Puskás Arénában, akkor ugyancsak kétgólos győzelem született a vendég Montenegró ellen.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya bemelegítés közben
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya bemelegítés közben
Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai üzent az első győzelem után

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, csapatkapitányként igazi vezér volt, és fegyelmezett is: figyelt arra, hogy ne kapjon sárgát, ami eltiltást vont volna maga után. Ezzel kapcsolatban finoman oda is szúrt Varga Barnabásnak

Az immár négypontos magyarok féltávhoz érve éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre. A meccs másnapján Szoboszlai az Instagram-oldalán üzent, és a találkozóról összeválogatott fotók mellé azt írta: „Fontos 3 pont a Puskásban, megyünk tovább! Köszönjük a szurkolást!” –  írta a Liverpool magyar középpályása, aki Németországban is téma volt a meccs után.

A folytatás sem ígérkezik könnyűnek, sőt kedden még nehezebb dolga lesz a magyar együttesnek, amely a vb-selejtező negyedik körében a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban.

Kapcsolódó cikkek:

Újabb gond Szoboszlaiéknál, hazaküldték a válogatottól a csapattársát
Szoboszlai a Fradi támadójának súgott az első válogatott gólja után
Szoboszlai a Fradi támadójának súgott az első válogatott gólja után
Marco Rossi kifakadt a válogatott sikere után
Megdöbbentő: a németek szerint Szoboszlai mindenkiből bolondot csinált
Szoboszlai odaszúrt Varga Barnabásnak az első győzelem után
Mbappé és Szoboszlai csapattársa is elhagyta a franciák edzőtáborát
Először lép pályára a magyar válogatott ebben a mezben a vb-selejtezőben – kép

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!