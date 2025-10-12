A magyar válogatott szombaton Lukács Dániel és Gruber Zsombor találataival 2-0-ra győzte le Örményországot, ezzel megszerezve első sikerét a világbajnoki selejtezőben. A továbbjutás szempontjából a három pont kulcsfontosságú volt Szoboszlai Dominikék számára, akik tétmérkőzésen 2023. november 19. után tudtak újra nyerni a Puskás Arénában, akkor ugyancsak kétgólos győzelem született a vendég Montenegró ellen.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya bemelegítés közben

Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai üzent az első győzelem után

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, csapatkapitányként igazi vezér volt, és fegyelmezett is: figyelt arra, hogy ne kapjon sárgát, ami eltiltást vont volna maga után. Ezzel kapcsolatban finoman oda is szúrt Varga Barnabásnak.

Az immár négypontos magyarok féltávhoz érve éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre. A meccs másnapján Szoboszlai az Instagram-oldalán üzent, és a találkozóról összeválogatott fotók mellé azt írta: „Fontos 3 pont a Puskásban, megyünk tovább! Köszönjük a szurkolást!” – írta a Liverpool magyar középpályása, aki Németországban is téma volt a meccs után.

A folytatás sem ígérkezik könnyűnek, sőt kedden még nehezebb dolga lesz a magyar együttesnek, amely a vb-selejtező negyedik körében a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban.