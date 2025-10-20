Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ki gondolta volna?

Zelenszkij beszólt a budapesti békecsúcsra – Menczer válaszát nem teszi zsebre

Sport

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

Link másolása
Vágólapra másolva!
A címvédő Liverpoolnak négy meccsesre nyúlt a kudarcsorozata, miután 2-1-re kikapott az Anfield Roadon az ősi rivális Manchester Unitedtől az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában. Arne Slot együttese ezzel a hazai veretlenségét is elvesztette. A rangadó után Szoboszlai Dominik elismerte, hogy nehéz időszakot él át a csapatával.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool úgy kapott ki 2-1-re a Manchester United ellen, hogy nyolc percet leszámítva végig hátrányban volt. A Liverpool ugyan öt győzelemmel kezdte a szezont, de a hétvégén már zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, ami után visszacsúszott a tabella negyedik helyére.

Szoboszlai Dominikot is megviseli a Liverpool hullámvölgye
Szoboszlai Dominikot is megviseli a Liverpool hullámvölgye
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik üzent az első hazai vereség után

Szoboszlai – aki kezdetben középpályásként, majd jobbhátvédként játszotta végig a meccset – ugyan a Liverpool egyik legjobbja volt, de ezúttal nem tudta góllal vagy gólpasszal segíteni a csapatát. A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs másnapján a közösségi oldalán üzent.

Ezek a pillanatok kemények a számunkra, de harcra teremtettek minket. Megyünk vissza dolgozni”

 – utalt arra Szoboszlai, hogy szeptember 20-a óta nem nyert meccset a Liverpool.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára a Bajnokok Ligájában, méghozzá az Eintracht Frankfurt otthonában, majd szombaton – éppen Szoboszlai 25. születésnapján – a Premier League-ben a Brentford vendégeként javíthat.

Kapcsolódó cikkek:

Durván földbe döngölték Szoboszlaiékat az elveszített rangadó után
Nézzen be az öltözőbe: így ünnepelte a Manchester United a Szoboszlaiék elleni diadalt – videó
A Liverpool szurkolói hajtották győzelembe a Manchester Unitedet
Szoboszlai Dominik eddig a szezon embere, Kerkez viszont bűnbak lett
Botrányosan ünnepelte Szoboszlaiék vereségét a Manchester United legendája
Drámai utolsó perceket hozott a Liverpool meccse a Manchester United ellen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!