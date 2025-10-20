A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool úgy kapott ki 2-1-re a Manchester United ellen, hogy nyolc percet leszámítva végig hátrányban volt. A Liverpool ugyan öt győzelemmel kezdte a szezont, de a hétvégén már zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, ami után visszacsúszott a tabella negyedik helyére.

Szoboszlai Dominikot is megviseli a Liverpool hullámvölgye

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik üzent az első hazai vereség után

Szoboszlai – aki kezdetben középpályásként, majd jobbhátvédként játszotta végig a meccset – ugyan a Liverpool egyik legjobbja volt, de ezúttal nem tudta góllal vagy gólpasszal segíteni a csapatát. A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs másnapján a közösségi oldalán üzent.

Ezek a pillanatok kemények a számunkra, de harcra teremtettek minket. Megyünk vissza dolgozni”

– utalt arra Szoboszlai, hogy szeptember 20-a óta nem nyert meccset a Liverpool.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára a Bajnokok Ligájában, méghozzá az Eintracht Frankfurt otthonában, majd szombaton – éppen Szoboszlai 25. születésnapján – a Premier League-ben a Brentford vendégeként javíthat.