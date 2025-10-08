A magyar felnőtt válogatottban Szoboszlai Dominik az első számú szabadrúgáslövő, ami nem véletlenül, hiszen a Liverpool klasszisa pályafutása során már rengeteg gólt szerzett állított labdából.

Szoboszlai Dominik is csettintene Bősze Levente hatalmas góljára

Fotó: M4 Sport

Szoboszlait idézte az U17-es válogatott kapitánya

Szerencsére azonban nem csak Szoboszlai lövő jól a szabadrúgásokat, úgy tűnik, nincs hiány utánpótlásból. Szerdán délután az U17-es magyar válogatott Észak-Macedónia vendégeként lépett pályára Eb-selejtező mérkőzésen, a magyar csapat második gólját pedig a csapatkapitány Bősze Levente lőtte, aki 18 méterről védhetetlen szabadrúgásgólt lőtt a bal felső sarokba.

A 16 éves játékos egyébként az olasz élvonalban szereplő Como futballistája, az edzője pedig a világ- és Európa-bajnok Cesc Fabregas.

Bősze nyáron igazolt a Comótól, az első naptól kezdve az első csapattal készül, ugyanakkor meccseken egyelőre az U19-eseknél szerepel. A célja viszont az, hogy ebben a szezonban esetleg egy Olasz Kupa-, vagy bajnoki mérkőzésen a felnőtteknél is bemutatkozzon.