Hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni, idegenbeli világbajnoki selejtezőjére. Szoboszlaiék november 13-án játszanak sorsdöntő meccset Jerevánban.

Szoboszlai Dominikék négy mérkőzés után öt megszerzett ponttal a második helyen állnak a vb-selejtezők F csoportjában. A magyar válogatott novemberben Jerevánban lép pályára, ezt követően pedig az ír csapat ellen zárja a világbajnoki selejtezőket a Puskás Arénában. 

Szoboszlai Dominik büszke a válogatottra
Szoboszlaiék novemberben Jerevánban játszanak sorsdöntő meccset
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A magyar válogatott számára mindkét találkozó sorsdöntő jelentőségű a vb-pótselejtező kiharcolása szempontjából. 

900 jegyet adnak Szoboszlaiék meccsére

A magyar szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint a november 13-án, közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő jereváni összecsapásra 900 belépőt biztosítottak a vendégek számára az örmény szervezők egységesen 3500 forintért.

A vásárlás Szurkolói Klub-regisztrációhoz kötött, jegyet kizárólag a klub tagjai vásárolhatnak. További információk az MLSZ oldalán olvashatók.

A magyar csapat négy mérkőzést követően öt ponttal a második helyen áll csoportjában, az örmények három ponttal a negyedikek. A négyesből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt. A magyar válogatott az utolsó körben, november 16-án, 15 órakor a Puskás Arénában fogadja Írországot, míg az örmények ugyanekkor a portugálokkal mérkőznek meg Portóban.

