Ki lehet jelenteni, gödörbe került a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool focicsapata.

Virgil van Dijk szavai is egyértelművé teszik: valami nincs rendben Szoboszlaiéknál

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Gödörbe kerültek Szoboszlaiék, így látja a helyzetet Virgil van Dijk

Sorozatban három vereség, a bajnokságban a Crystal Palace és a Chelsea ellen, a BL-ben a Galatasaray otthonában, ezt bizony meg kell magyarázni. Erre vállalkozott a csapatkapitány, Virgil van Dijk nyilatkozata azonban rengeteg vitára ad okot - szúrta ki a Bors.

A holland középhátvéd érzékeltette, nincs minden rendben a fejekben.

Korábban is mondtam, ez egy nagyon nehéz szezon lesz. Nem csak a pályán, azon kívül is

- mondta a Chelsea elleni meccs lefújása után a kapitány, feladva a leckét, vajon mire gondolt annál a résznél, hogy a pályán kívül is bajok vannak.

A szurkolók nagy része itt Diogo Jota tragédiájára gondol, valóban nem könnyű feldolgozni, hogy a csapattárs, jóbarát autóbalesetben elhunyt. Van Dijk ugyanakkor utalhatott problémákra az öltözőben is. Az látszik, hogy a csapat még nem állt össze, s lehetnek belső feszültségek a régi ikonok és az újonnan igazolt sztárok között.

A Chelsea elleni meccsen a csodacsere Federico Chiesa helyett inkább a védekező Endo Wataru állt be. A drukkerek ezt egyértelműen Arne Slot menedzser hibájának róják fel. Szoboszlai Dominik csapatkapitánya arról is beszélt, ez a mentalitás, a biztonsági játék nem jellemezheti a klubot.

„Azzal a céllal vágsz neki a szezonnak, hogy minden egyes trófeáért, amiben részt veszel, meg akarsz küzdeni. Szerintem ez a minimum egy olyan klubnál, mint a Liverpool… Szerintem ezért focizunk" - mondta Van Dijk, a sorok között olvasók pedig úgy érzik, ő sem elégedett azzal, hogy Arne Slot az eredményt akarta őrizni

ahelyett, hogy egy hajrágóllal legyőznék a Chelsea-t.