A magyar válogatott végig mezőnyfölényben futballozott Örményország ellen, de az első játékrészben kevés helyzetet tudott kialakítani. Aztán a második félidő elején az eltiltott Varga Barnabás helyén szereplő és a válogatottban először kezdő Lukács Dániel góljával sikerült megszerezni a vezetést. A 2-0-s végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be, így Szoboszlai Dominik megszerezték első győzelmüket a selejtezősorozatban.

Szoboszlai Dominik tudta, hogy türelmesnek kell maradniuk

Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai szerint a türelem volt a legfontosabb

A lefújás után Szoboszlai a két gólszerzőhöz hasonlóan elmondta, hogy a türelem volt a kulcs a sikerhez.

„Amikor az első félidőben bementünk az öltözőbe, az volt a beszélgetés tárgya, hogy türelmesnek kell maradni, mert meglesznek a helyzeteink, meg is voltak. Az első félidőben sajnos nem tudtunk vele éli, de a másodikban hála Isten sikerült csapatként gólokat szerezni” – kezdte az M4 Sportnak adott interjújában a magyar csapatkapitány.

Sallai Roland és Varga Barnabás hiányában Tóth Alex és Lukács Dániel, majd a hajrában Gruber Zsombor játszott a támadósorban. Szoboszlai a velük való közös játékról is szót ejtett.

„Szerintem látszódott ma, hogy először játszottunk együtt, és egész jól kiegészítettük egymást, úgyhogy reméljük a jövőben is lesz rá lehetőség, még ha az eltiltottjaink visszajönnek”.

Megtanultuk, hogy a bíróval senkinek sem szabad beszélnie. Köszönjük Varga Barnabásnak is, hogy erre figyelmeztet minket minden egyes alkalommal. Nekem szabad, de normálisan és csak tisztelettudóan. Senki másnak nem szabad, mert nem jó ilyen hülyeségek miatt kihagyni egy meccset.

A magyar csapat győzelmével fellépett a világbajnoki selejtezőcsoport második pótselejtezőt érő helyére. Marco Rossi együttese legközelebb kedden, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban. Ezzel kapcsolatban Szoboszlai a következőket mondta:

„Meccsről meccsre haladunk. Kiutazunk most Portugáliába, megnézzük hogy ott mit tudunk elérni, aztán novemberben folytatjuk”.