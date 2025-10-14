Kedd este 20.45-kor a magyar labdarúgó-válogatott az eddig hibátlan Portugália otthonában lép pályára a vb-selejtezők negyedik fordulójában. Szoboszlai Dominikék hétfőn egy kis késéssel érkeztek meg Lisszabonba, majd utána megejtették a szokásos stadionsétát – ami Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos poénkodásról marad emlékezetes –, ezt követően pedig Loic Nego és Marco Rossi válaszolt az újságírói kérdésekre.

Szoboszlai Dominik a portugálok ellen összecsaphat ismét Vitinhával

Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai elfogult összehasonlítás áldozata lett?

A portugál lapok kedden igyekeztek megtippelni a kezdőcsapatokat, ugyanakkor a magyar válogatottat illetően Lukács Dánielt például ismét a kezdőbe rakták, Sallai Rolandot és Varga Barnabást pedig teljesen elfelejtették. Az egyik portugál lap külön cikkben foglalkozott Szoboszlaival, a magyar válogatott csapatkapitányát a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes középpályásával, Vitinhával hasonlította össze az eddigi három vb-selejtező alapján.

A 25 éves portugál az örmények, az írek és a magyarok ellen is kezdett, ugyanakkor ebből csak az elsőt játszotta végig – Budapesten 87 percet kapott. Mindeközben Szoboszlait egyszer sem cserélte le Rossi.

A lap szerint mégis Vitinha kapott jobb értékeléseket ezeken a meccseken (7.56), míg Szoboszlai több mint négy tizeddel maradt el ettől (7.13). Miközben egyébként Szoboszlainak van egy gólpassza, Vitinhának pedig egy sem – emellett sárga lapok terén is a magyar játékos vezet, noha ettől eltekintettünk volna...

Az összehasonlítás kihangsúlyozza még, hogy Szoboszlai volt veszélyesebb ezen a három meccsen – gondoljunk csak az örmény ellen kihagyott ziccerére –, emellett a piaci értéke is magasabb, mint a portugálnak (84 millió euró vs 80 millió).

Kedd este minden bizonnyal a pályán is összecsaphat a két játékos a portugál–magyaron, miután mindketten a válogatottban meghatározó játékosok.