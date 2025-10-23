Szerdán a Liverpool erőt demonstrált az Eintracht Frankfurt ellen a Bajnokok Ligájában. Arne Slot csattanós választ adott a kritikákra, öt helyen változtatott a kezdőcsapaton, többek között Mohamed Szalahot és Kerkez Milost a kispadra ültette, Florian Wirtz viszont az első perctől a pályán volt. A német mellett Szoboszai Dominik és Curtis Jones játszott még a középpályán. Hárman együtt még sosem léptek így pályára, de Slot némiképp kényszerből is nagyon betalált ezzel. Wirtz két gólpasszt jegyzett, Szoboszlai gól és gólpasszal zárt, míg az angol 122 sikeres passza új BL-rekord lett Liverpool-játékosként.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz játékkapcsolatát élmény volt nézni Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai és Wirtz egyszerre a középpályán? Slot új terve nagyon betalált

Ki ne emlékezne, hogy amikor nyáron 125 millió euróért a Liverpoolba igazolt Wirtz, sokan azért aggódtak, hogy Szoboszlai helyét venné át a kezdőcsapatban. Erről viszont szó sincs, olyan még idáig nem történt, hogy Szoboszlai a német kárára maradt volna ki a kezdődőből, és Slot dicsérő szavai, illetve a magyar játékos kiemelkedő teljesítménye nyomán erre a későbbiekben sem lesz minden bizonnyal példa.

Szoboszlai a szezon során jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás is volt, szerdán Ryan Gravenberch hiányában a pálya minden szegletében feltűnt a magyar játékos, de jobbára középen osztogatott labdákat.

A PoolBarátok Facebook-oldala külön kiemelte Szoboszlai statisztikáit tegnapról.

egy gól, egy gólpassz

2 ziccerkialakítás

17 passz a támadó harmadba

5/7 hosszú passz

6 labdaszerzés

Mellette Wirtznek is messze legjobb meccse volt Liverpool-mezben. A 22 éves középpályás az augusztus eleji, Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-mérkőzés után vállalt szerepet egy gólban közvetlenül – előbb Cody Gakpónak, majd Szoboszlainak adott gólpasszt. S ha Mohamed Szalah a hajrában a nem önzőzi el a helyzetét, akkor a német egy üres kapus gólt is szerezhetett volna. Szoboszlai és Wirtz hozta a kreativitást a Liverpool támadójátékába, már csak az a kérdés, hogy ez egy meccs erejéig tartott, vagy hosszútávon fenntartható-e.