Szerdán a Liverpool erőt demonstrált az Eintracht Frankfurt ellen a Bajnokok Ligájában. Arne Slot csattanós választ adott a kritikákra, öt helyen változtatott a kezdőcsapaton, többek között Mohamed Szalahot és Kerkez Milost a kispadra ültette, Florian Wirtz viszont az első perctől a pályán volt. A német mellett Szoboszai Dominik és Curtis Jones játszott még a középpályán. Hárman együtt még sosem léptek így pályára, de Slot némiképp kényszerből is nagyon betalált ezzel. Wirtz két gólpasszt jegyzett, Szoboszlai gól és gólpasszal zárt, míg az angol 122 sikeres passza új BL-rekord lett Liverpool-játékosként.
Szoboszlai és Wirtz egyszerre a középpályán? Slot új terve nagyon betalált
Ki ne emlékezne, hogy amikor nyáron 125 millió euróért a Liverpoolba igazolt Wirtz, sokan azért aggódtak, hogy Szoboszlai helyét venné át a kezdőcsapatban. Erről viszont szó sincs, olyan még idáig nem történt, hogy Szoboszlai a német kárára maradt volna ki a kezdődőből, és Slot dicsérő szavai, illetve a magyar játékos kiemelkedő teljesítménye nyomán erre a későbbiekben sem lesz minden bizonnyal példa.
Szoboszlai a szezon során jobbhátvéd, védekező és támadó középpályás is volt, szerdán Ryan Gravenberch hiányában a pálya minden szegletében feltűnt a magyar játékos, de jobbára középen osztogatott labdákat.
A PoolBarátok Facebook-oldala külön kiemelte Szoboszlai statisztikáit tegnapról.
- egy gól, egy gólpassz
- 2 ziccerkialakítás
- 17 passz a támadó harmadba
- 5/7 hosszú passz
- 6 labdaszerzés
Mellette Wirtznek is messze legjobb meccse volt Liverpool-mezben. A 22 éves középpályás az augusztus eleji, Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-mérkőzés után vállalt szerepet egy gólban közvetlenül – előbb Cody Gakpónak, majd Szoboszlainak adott gólpasszt. S ha Mohamed Szalah a hajrában a nem önzőzi el a helyzetét, akkor a német egy üres kapus gólt is szerezhetett volna. Szoboszlai és Wirtz hozta a kreativitást a Liverpool támadójátékába, már csak az a kérdés, hogy ez egy meccs erejéig tartott, vagy hosszútávon fenntartható-e.
Új szerepet kapott Wirtz a Liverpoolban?
Wirtz a hőtérkép szerint főként a pálya jobb oldalán tűnt fel, de nagy szabadságot kapott Slottól, sokszor középen is feltűnt (lásd: Szoboszlai gólja előtt az előkészítés). Könnyen lehet, hogy közel három hónap után a holland vezetőedző megtalálta Wirtz pozícióját, ahol újra úgy tud tündökölni, mint a Bayer Leverkusenben.
A Liverpool szurkolói is így látták, sokan dicsérték Szoboszlai és Wirtz játékkapcsolatát.
Szoboszlai és Wirtz ma este bepillantást engedett a fényes jövőbe. Remek volt az összhang közöttük. Slotnak abba kellene hagynia Szoboszlai játszatását a védelemben, hogy a legtöbbet hozza ki Wirtzből. Rengeteg helyzetet fognak ketten kialakítani, amiket Ekitiké és Isak majd értékesít
– szólt az egyik hozzászóló a közösségi médiában.
A Szoboszlai–Jones kettős korábban a Crystal Palace ellen lépett pályára a Wembley-ben, akkor hatalmas káosz volt az eredménye, mostanra viszont mindketten megtalálták a helyüket egymás mellett – az első félidőben Szoboszlai Jonest még arrébb lökte a visszarendeződés során, de ez csak jót tett nekik. A Frankfurt elleni meccsről Gravenberch sérülés miatt nem volt bevethető, míg Alexis Mac Allister továbbra sem teljesen fitt, így nem lenne meglepő, ha a szombati, Brentford elleni mérkőzés is ez a páros állna fel a középpályán.