Előnyös helyzetbe került a magyar válogatott a közvetlen rivális Írországgal és Örményországgal szemben a vb-selejtező féltávjánál, így egy esetleges portugáliai vereséggel is a saját kezében maradna a sorsa a novemberi utolsó két csoportmeccsre. Marco Rossi együttese nyomás nélkül léphet pályára, egy bravúros győzelemmel megőrizné a második helyét, döntetlen esetén pedig csak akkor veszítené el, ha az örmények ismét megvernék az íreket. A portugálok viszont már kedden kijuthatnak a jövő évi világbajnokságra, ha Lisszabonban legyőzik a magyar csapatot, a csoport másik meccsén pedig az örmények nem nyernek Írországban.



