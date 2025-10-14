Live
Vége az első félidőnek
2025.10.14. 21:38
Vezet Portugália
2025.10.14. 21:36
Három perc a hosszabbítás
2025.10.14. 21:32
Ollézik a magyar közönség Lisszabonban
2025.10.14. 21:31
Ronaldo próbálkozott
2025.10.14. 21:29
Sallai ismét
2025.10.14. 21:28
Kényszerűségből cserél Marco Rossi
2025.10.14. 21:25
Jól játszik a magyar csapat
2025.10.14. 21:24
Itt a meccs első sárgája
2025.10.14. 21:22
Újabb magyar helyzet
2025.10.14. 21:20
Nincs büntető
2025.10.14. 21:19
Tizenegyest kapunk?
2025.10.14. 21:18
Ronaldo rekordot döntött
2025.10.14. 21:11
Egyenlít Portugália
2025.10.14. 21:10
1956 után újra magyar gól Portugáliában
2025.10.14. 21:09
Megleptük a portugálokat
2025.10.14. 21:07
Orbán Viktor és Csányi Sándor is Lisszabonban van
2025.10.14. 21:04
Ronaldo gyengécske próválkozása
2025.10.14. 21:02
Veszélyes helyről portugál szabadrúgás
2025.10.14. 21:01
GÓÓÓL! Vezet a magyar válogatott
2025.10.14. 20:56
Itt az első magyar helyzet
2025.10.14. 20:55
A portuáloké az első lövés
2025.10.14. 20:52
Bátran kezd a magyar válogatott
2025.10.14. 20:51
Elkezdődött a mérkőzés
2025.10.14. 20:47
Hamarosan kezdünk
2025.10.14. 20:42
Ronaldo a magyarok ellen lehet csúcstartó
2025.10.14. 20:41
Szoboszlaiék a lisszaboni José Alvalade Stadionban
2025.10.14. 20:30
A kezdőcsapatok
2025.10.14. 20:26
Félelmetes formában a portugálok
2025.10.14. 20:25
100 éve tart a portugálok elleni átok
2025.10.14. 20:20
A nyomás a portugálokon lesz
2025.10.14. 20:14
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
A magyar labdarúgó-válogatott kedd este Lisszabonban lép pályára világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi együttesére a selejtező eddigi legnehezebb mérkőzése vár, ugyanis Magyarország még soha nem nyert Portugália ellen. A Cristiano Ronaldo vezette portugálokat ráadásul ráadásul extrán motiválhatja, hogy győzelemmel bebiztosítanák kijutásukat a 2026-os vb-re. Kövesse velünk élőben a mérkőzés eseményeit!

Cikkünk folyamatosan frissül.

Kapcsolódó cikkek:

Marco Rossi kockáztat, így áll fel a magyar válogatott Portugália ellen
Fontos hír jött Ronaldo állapotáról a portugál-magyar meccs előtt
Kiderült, Szoboszlaiék milyen mezben játszanak Lisszabonban
Marco Rossi után Willi Orbán utóda is beszólt az újságíróknak
Szoboszlai Dominik lecsapott, a lisszaboni stadion miatta zengett – videó
Elképesztő összehasonlítás a portugáloknál, a BL-győztes lenyomta Szoboszlait
Marco Rossi döntött, két játékosa biztosan nem lép pályára a portugálok ellen
A portugálok ellenünk jutnának ki a vb-re, mi semmit sem veszíthetünk
Ronaldo elképesztő kifakadása emlékeztet, miért akarják nagyon a magyarok elleni sikert a portugálok
Furcsa kérdést tettek fel a magyar válogatott focistájának, ő még furább választ adott

 

 

21:38
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vége az első félidőnek

Álomszerűen kezdte a meccset a magyar válogatott, amely Szalai Attila góljával még vezetett, de a kapu lőtt könyörtelen portugálok fordítani tudtak a szünet előtt a duplázó Cristiano Ronaldo révén.

21:36
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vezet Portugália

Nem bírtuk ki a hosszabbítás utolsó percét, egy bal oldali beadás után a középen érkező Ronaldo közelről mattolta Tóth Balázst, ezzel megszerezve a vezetést a hazaiaknak.

21:32
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Három perc a hosszabbítás

A negyedik játékvezető felmutatja a táblát, ennyi lesz a ráadás az első félidőben.

21:31
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ollézik a magyar közönség Lisszabonban

A magyar szurkolóknak tetszik, amit látnak, a magyar válogatott ugyanis veszélyesebben játszik, mint a stárokkal teletűzdelt Nemzetek Ligája-győztes Portugália.

21:29
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ronaldo próbálkozott

Egy jobb oldali szöglet után Ronaldo fejelt jócskán a kapu fölé.

21:28
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Sallai ismét

Bolla beadásából Sallai lőtt kapásból, ám pont középre ment, így Costa könnyedén fogta.

21:25
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kényszerűségből cserél Marco Rossi

Schäfer Adrás nem tudja folytatni, Tóth Alex állt be a helyére.

21:24
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jól játszik a magyar csapat

Varga tört be, védővel a nyakán még kapura tette a labdát, de nem okozott gondot Costának.

21:22
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Itt a meccs első sárgája

A 34. percben Bruno Fernandes rúgta meg Schäfert hátulról, sárga lapot kapott, ami után kihagyja a portugálok következő meccsét.

21:20
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb magyar helyzet

Szoboszlai szöglete után Bolla bombázott nem sokkal a bal kapufa mellé a tizenhatosról.

21:19
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Nincs büntető

Véget ért a VAR-vizsgálat, a játékvezető a szöglet zászlóra mutat...

21:18
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tizenegyest kapunk?

Szoboszlai szabadrúgása után Varga Barnabás fejelt középre Veiga pedig látszólag kézzel ütötte szögletre a labdát. Vizsgálódik a VAR!

21:11
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ronaldo rekordot döntött

Ronaldo megszerezte a 40. vb-kvalifikációs találatát, ezzel már egyedülvezeti a világbajnoki selejtezők legeredményesebbjeinek örökranglistáját.

21:10
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Egyenlít Portugália

A 22. percben Semedo fordult le Szalai Attiláról, majd a beívelése után a teljesen üresen maradt Ronaldo lőtt az üres kapuba.

21:09
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

1956 után újra magyar gól Portugáliában

A magyar válogatott legutóbb 69 éve tudott gólt szerezni Portugáliában, akkor a 2-2-vel záult meccsen az Aranycsapat tagjai közül Kocsis és Lantos volt eredményes.

21:07
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megleptük a portugálokat

Előbb Sallai lőtt kapu fölé távolról, majd Szoboszlai lecsúszott beadása ment fölé. 20 perc után viszont 5 kapura lövése volt a magyaroknak, szemben két portugál lövéssel.

21:04
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor és Csányi Sándor is Lisszabonban van

Hungary's Prime Minister Viktor Orban (C) sings their national anthem ahead of the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade stadium in Lisbon on October 14, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A lisszaboni mérkőzést a helyszínen tekinti meg Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

 

21:02
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ronaldo gyengécske próválkozása

A 14. percben Ronaldo lőtt egyből a jobb alsó sarokba tartó erőtlen lövését viszont könnyedén fogta Balázs Tóth.

21:01
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Veszélyes helyről portugál szabadrúgás

Sallai állította meg Bernardo Silvát a tizenhatos előterénél, ám a buktatás miatt szabadrúgással jöhetnek a portugálok. Szerencsére még csak helyzet sem lett belőle.

20:56
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

GÓÓÓL! Vezet a magyar válogatott

A szöglet után Szalai Attila előzte meg védőjét és a kapuba fejelt.

20:55
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Itt az első magyar helyzet

Sallai lőtt nagyjából olyan távolságból, mint az imént Ronaldo, de ő kaput is talált, a jobb alsóból viszot Costa kiütötte a labdát szögletre.

20:52
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A portuáloké az első lövés

Az 5. percben Cristiano Ronaldo eresztett meg egy lövést 18 méterről, de jócskán kapu fölé szállt a labda.

20:51
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Bátran kezd a magyar válogatott

Rögtön letámad a válogatott, a 3. percben Vargát indították, de kissé hosszú volt a passz, a kapujából kifutó Costa fejjel tisztázott.

20:47
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés

A magyar válogatott kezdte a találkozót.

20:42
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hamarosan kezdünk

A csapatok már a pályán. Felcsendült a magyar himnusz a lisszaboni José Alvalade Stadionban.

20:41
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ronaldo a magyarok ellen lehet csúcstartó

Cristiano Ronaldo a szeptemberi 3-2-es portugál győzelem alkalmával 39. vb-selejtezős gólját szerezte a magyarok ellen a Puskás Arénában, amivel utolérte a guatemalai Carlos Ruizt a világbajnoki selejtezők legeredményesebbjeinek örökranglistáján. Az ötszörös aranylabdás klasszis Írország ellen mindent kihagyott, tizenegyest is rontott, így ha kedden betalál, akkor egyedüli csúcstartó lesz.

Portugal's forward #16 Cristiano Ronaldo acknowledges supporters during warm-up ahead of the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade stadium in Lisbon on October 14, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo ezúttal is a portugál válogatott kezdőjében
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

 

20:30
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szoboszlaiék a lisszaboni José Alvalade Stadionban

Dominik Szoboszlai from Hungary is seen before the warm-up starts during the European World Cup Qualifiers 2026 football match between Portugal and Hungary at Estadio Jose Alvalade in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Miguel Lemos/NurPhoto) (Photo by Miguel Lemos / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik, Szappanos Péter, Schäfer András és Varga Barnabás a bemelegítésnél
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

 

20:26
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok

Portugália: Diogo Costa - Semedo, Dias, Veiga, Nuno Mendes - Ruben Neves, Vitinha - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedo Neto - Cristiano Ronaldo

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga B.

20:25
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Félelmetes formában a portugálok

Portugália legutóbbi hat meccsét kivétel nélkül megnyerte, tétmérkőzésen pedig 2022 szeptembere óta nem kapott ki hazai pályán. Roberto Martínez együttese az idei naptári évben csupán egyetlen meccset veszített el, még márciusban Dániában kapott ki 1-0-ra.

20:20
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

100 éve tart a portugálok elleni átok

Óriási meglepetés lenne, ha a magyarok ponttal vagy pontokkal távoznának a José Alvalade Stadionból, ugyanis Portugáliát még egyszer sem sikerült legyőzni hivatalos mérkőzésen, ráadásul a legutóbbi három idegenbeli összecsapás egyaránt 3-0-s vereséggel zárult. A két csapat 1926 óta íródó közös történelmében a mostani lesz a 16 összecsapás, az eddigi mérleg egészen döbbenetes portugál fölényt mutat: 11 győzelem és 4 döntetlen.

20:14
2025. október 14.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A nyomás a portugálokon lesz

Előnyös helyzetbe került a magyar válogatott a közvetlen rivális Írországgal és Örményországgal szemben a vb-selejtező féltávjánál, így egy esetleges portugáliai vereséggel is a saját kezében maradna a sorsa a novemberi utolsó két csoportmeccsre. Marco Rossi együttese nyomás nélkül léphet pályára, egy bravúros győzelemmel megőrizné a második helyét, döntetlen esetén pedig csak akkor veszítené el, ha az örmények ismét megvernék az íreket. A portugálok viszont már kedden kijuthatnak a jövő évi világbajnokságra, ha Lisszabonban legyőzik a magyar csapatot, a csoport másik meccsén pedig az örmények nem nyernek Írországban.


 

