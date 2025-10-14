Cikkünk folyamatosan frissül.
Vége az első félidőnek
Álomszerűen kezdte a meccset a magyar válogatott, amely Szalai Attila góljával még vezetett, de a kapu lőtt könyörtelen portugálok fordítani tudtak a szünet előtt a duplázó Cristiano Ronaldo révén.
Vezet Portugália
Nem bírtuk ki a hosszabbítás utolsó percét, egy bal oldali beadás után a középen érkező Ronaldo közelről mattolta Tóth Balázst, ezzel megszerezve a vezetést a hazaiaknak.
Három perc a hosszabbítás
A negyedik játékvezető felmutatja a táblát, ennyi lesz a ráadás az első félidőben.
Ollézik a magyar közönség Lisszabonban
A magyar szurkolóknak tetszik, amit látnak, a magyar válogatott ugyanis veszélyesebben játszik, mint a stárokkal teletűzdelt Nemzetek Ligája-győztes Portugália.
Ronaldo próbálkozott
Egy jobb oldali szöglet után Ronaldo fejelt jócskán a kapu fölé.
Sallai ismét
Bolla beadásából Sallai lőtt kapásból, ám pont középre ment, így Costa könnyedén fogta.
Kényszerűségből cserél Marco Rossi
Schäfer Adrás nem tudja folytatni, Tóth Alex állt be a helyére.
Jól játszik a magyar csapat
Varga tört be, védővel a nyakán még kapura tette a labdát, de nem okozott gondot Costának.
Itt a meccs első sárgája
A 34. percben Bruno Fernandes rúgta meg Schäfert hátulról, sárga lapot kapott, ami után kihagyja a portugálok következő meccsét.
Újabb magyar helyzet
Szoboszlai szöglete után Bolla bombázott nem sokkal a bal kapufa mellé a tizenhatosról.
Nincs büntető
Véget ért a VAR-vizsgálat, a játékvezető a szöglet zászlóra mutat...
Tizenegyest kapunk?
Szoboszlai szabadrúgása után Varga Barnabás fejelt középre Veiga pedig látszólag kézzel ütötte szögletre a labdát. Vizsgálódik a VAR!
Ronaldo rekordot döntött
Ronaldo megszerezte a 40. vb-kvalifikációs találatát, ezzel már egyedülvezeti a világbajnoki selejtezők legeredményesebbjeinek örökranglistáját.
Egyenlít Portugália
A 22. percben Semedo fordult le Szalai Attiláról, majd a beívelése után a teljesen üresen maradt Ronaldo lőtt az üres kapuba.
1956 után újra magyar gól Portugáliában
A magyar válogatott legutóbb 69 éve tudott gólt szerezni Portugáliában, akkor a 2-2-vel záult meccsen az Aranycsapat tagjai közül Kocsis és Lantos volt eredményes.
Megleptük a portugálokat
Előbb Sallai lőtt kapu fölé távolról, majd Szoboszlai lecsúszott beadása ment fölé. 20 perc után viszont 5 kapura lövése volt a magyaroknak, szemben két portugál lövéssel.
Orbán Viktor és Csányi Sándor is Lisszabonban van
Ronaldo gyengécske próválkozása
A 14. percben Ronaldo lőtt egyből a jobb alsó sarokba tartó erőtlen lövését viszont könnyedén fogta Balázs Tóth.
Veszélyes helyről portugál szabadrúgás
Sallai állította meg Bernardo Silvát a tizenhatos előterénél, ám a buktatás miatt szabadrúgással jöhetnek a portugálok. Szerencsére még csak helyzet sem lett belőle.
GÓÓÓL! Vezet a magyar válogatott
A szöglet után Szalai Attila előzte meg védőjét és a kapuba fejelt.
Itt az első magyar helyzet
Sallai lőtt nagyjából olyan távolságból, mint az imént Ronaldo, de ő kaput is talált, a jobb alsóból viszot Costa kiütötte a labdát szögletre.
A portuáloké az első lövés
Az 5. percben Cristiano Ronaldo eresztett meg egy lövést 18 méterről, de jócskán kapu fölé szállt a labda.
Bátran kezd a magyar válogatott
Rögtön letámad a válogatott, a 3. percben Vargát indították, de kissé hosszú volt a passz, a kapujából kifutó Costa fejjel tisztázott.
Elkezdődött a mérkőzés
A magyar válogatott kezdte a találkozót.
Hamarosan kezdünk
A csapatok már a pályán. Felcsendült a magyar himnusz a lisszaboni José Alvalade Stadionban.
Ronaldo a magyarok ellen lehet csúcstartó
Cristiano Ronaldo a szeptemberi 3-2-es portugál győzelem alkalmával 39. vb-selejtezős gólját szerezte a magyarok ellen a Puskás Arénában, amivel utolérte a guatemalai Carlos Ruizt a világbajnoki selejtezők legeredményesebbjeinek örökranglistáján. Az ötszörös aranylabdás klasszis Írország ellen mindent kihagyott, tizenegyest is rontott, így ha kedden betalál, akkor egyedüli csúcstartó lesz.
Szoboszlaiék a lisszaboni José Alvalade Stadionban
A kezdőcsapatok
Portugália: Diogo Costa - Semedo, Dias, Veiga, Nuno Mendes - Ruben Neves, Vitinha - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedo Neto - Cristiano Ronaldo
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga B.
Félelmetes formában a portugálok
Portugália legutóbbi hat meccsét kivétel nélkül megnyerte, tétmérkőzésen pedig 2022 szeptembere óta nem kapott ki hazai pályán. Roberto Martínez együttese az idei naptári évben csupán egyetlen meccset veszített el, még márciusban Dániában kapott ki 1-0-ra.
100 éve tart a portugálok elleni átok
Óriási meglepetés lenne, ha a magyarok ponttal vagy pontokkal távoznának a José Alvalade Stadionból, ugyanis Portugáliát még egyszer sem sikerült legyőzni hivatalos mérkőzésen, ráadásul a legutóbbi három idegenbeli összecsapás egyaránt 3-0-s vereséggel zárult. A két csapat 1926 óta íródó közös történelmében a mostani lesz a 16 összecsapás, az eddigi mérleg egészen döbbenetes portugál fölényt mutat: 11 győzelem és 4 döntetlen.
A nyomás a portugálokon lesz
Előnyös helyzetbe került a magyar válogatott a közvetlen rivális Írországgal és Örményországgal szemben a vb-selejtező féltávjánál, így egy esetleges portugáliai vereséggel is a saját kezében maradna a sorsa a novemberi utolsó két csoportmeccsre. Marco Rossi együttese nyomás nélkül léphet pályára, egy bravúros győzelemmel megőrizné a második helyét, döntetlen esetén pedig csak akkor veszítené el, ha az örmények ismét megvernék az íreket. A portugálok viszont már kedden kijuthatnak a jövő évi világbajnokságra, ha Lisszabonban legyőzik a magyar csapatot, a csoport másik meccsén pedig az örmények nem nyernek Írországban.