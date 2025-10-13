Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

Dragan Sztojkovics lemondott a szerb labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A hatvanéves szakember az Albániától elszenvedett 1-0-s vereség után jelentette be, hogy feláll a kispadról, s bár utódjelölt akad szép számmal, nem biztos, hogy a szerb szövetség könnyen megtalálja Sztojkovics örökösét. E közben a rivális horvátok szárnyalnak, már-már kijutottak a 2026-os vb-re.

A 2021-ben kinevezett Dragan Sztojkovics azért mondott le, mert csapata hazai pályán 1-0-ra kikapott Albániától a világbajnoki selejtezősorozatban, így két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a csoportja harmadik helyén áll, Anglia és Albánia mögött.

Dragan Sztojkovics lemondott az albánok elleni vereség után
Dragan Sztojkovics lemondott az albánok elleni vereség után
Fotó: Andrej Isakovics / AFP

 

Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel. Nagyon rossz ez az eredmény, nem erre számítottam

– mondta Dragan Sztojkovics a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Hozzátette, benyújtotta lemondását a szerb szövetség elnökének és főtitkárának, majd kijelentette, hogy kedden Andorrában már nem ő irányítja a nemzeti csapatot.

A hatvanéves Sztojkovics vezetésével a szerbek kijutottak az előző, katari világbajnokságra. A korábban Japánban és Kínában is dolgozó edző mérlege 26 győzelem, 14 döntetlen és 15 vereség volt a nemzeti csapat élén.

A szerbek keserűen ismerik be, nekik az marad a vb-ből, hogy majd tévén nézhetik a horvátokat, akik a Gibraltár elleni győzelemmel már-már kijutottak a 2026-os világbajnokságra

Kik lehetnek Sztojkovics utódai?

Sztojkovics lemondása után a Szerb Labdarúgó Szövetség ideiglenesen Zoran Bata Mirkovicsot nevezte ki, de a háttérben már megkezdődtek a tárgyalások és persze a találgatások, a vb-selejtezők után ki veheti át a válogatott irányítását. A szerb sportsajtóban máris több név is megjelent.

  • A legnagyobb esélyesnek Veljko Paunovicsot tartják, aki legutóbb az angliai Reading, majd a spanyol Alcorcón és az Oviedo edzője volt. Paunovics szabadon igazolható, így ő a legkönnyebben elérhető jelölt.
  • Emellett szóba került Szlavisa Jokanovics, aki jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, az Al Nasr csapatát irányítja.
  • Vladan Milojevis, a Zvezda jelenlegi trénere.
  • Milos Milojevics, aki szintén az emírségekben, a Sharjah-nál dolgozik.
  • A jelöltek között van még Zsarko Lazetics, a Maccabi Tel-Aviv vezetőedzője, aki korábban a Partizannál is megfordult.

A helyzetet bonyolítja, hogy Paunovics kivételével mindegyik kiszemelt szerződés alatt áll, így a FSS-nek komoly tárgyalásokra lenne szüksége, ha valamelyiküket szeretné megszerezni.

Szerbia kedden Andorra vendége lesz, amennyiben elmaradna a győzelem, úgy a csekélyke esély is elszállna a második helyet illetően.

