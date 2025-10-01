Saját szurkolóját rúgta meg a labdával a Sheffield United menedzsere, Chris Wilder, aminek meg is lett a következménye.

Chris Wilder dühében a saját szurkolóját rúgta meg a labdával

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A szurkoló bánta Chris Wilder dühét

A találkozón a hazaiak 1–0-s előnnyel vonultak pihenőre Tyrese Campbell góljának köszönhetően, ám ennek ellenére Chris Wildert láthatóan szétfeszítette a düh.

Az 58 éves tréner, miközben lefelé sétált az öltözőbe vezető alagúthoz, nem tudta megállni, hogy ne rúgjon bele egy hatalmasat a felé guruló labdába. A labda a lelátón kötött ki, a hazai szektorban, éppen eltalálva egy rajongót.

A menedzser rögtön odaszaladt a nézőhöz bocsánatot kérni,

a szurkoló pedig mosollyal nyugtázta az esetet. Úgy tűnt, ezzel le is zárul a kellemetlen epizód – egészen addig, amíg a játékvezető, Adam Herczeg elő nem húzta a piros lapot, és ki nem állította a United vezetőedzőjét. A magyar név nem véletlen, ugyanis Herczeg nagyapja 1956-ban távozott Magyarországról, és Angliában telepedett le. Wilder az első pillanatban döbbenten állt, ám végül hosszabb reklamálás nélkül sietett be az öltözőbe.

Sheffield United boss Chris Wilder was sent off after kicking a ball in frustration at a fan just before half-time 🚨 pic.twitter.com/G62QKmlSjO — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 30, 2025

Az interneten pillanatok alatt felkapták a szokatlan jelenetet, és a vélemények igencsak megoszlottak:

„Ha bocsánatot kért, akkor nem kellett volna kiállítani, ez egyszerűen nevetséges.”

„Kicsit szőrszálhasogatás a bírótól… de Wilder részéről is teljesen fölösleges megmozdulás volt.”

„Ennek az embernek tényleg ideje lenne felnőnie.”

„Teljes nonszensz, tipikus túlkapás.”

Ha Wilder ilyen dühös volt a félidőben, akkor mennyire lehetett az a lefújást követően? A vendég Southampton rövid idő alatt megfordította a mérkőzést: Ross Stewart a 51. percben egyenlített, majd újabb találatával hét perccel később már vezetéshez is juttatta csapatát a Bramall Lane-en, ami végül a vendégek győzelmét jelentette.

Wilder kiállításának várhatóan lesz utóélete is, akár komolyabb eltiltás is várhat a menedzserre.