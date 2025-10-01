Saját szurkolóját rúgta meg a labdával a Sheffield United menedzsere, Chris Wilder, aminek meg is lett a következménye.
A találkozón a hazaiak 1–0-s előnnyel vonultak pihenőre Tyrese Campbell góljának köszönhetően, ám ennek ellenére Chris Wildert láthatóan szétfeszítette a düh.
Az 58 éves tréner, miközben lefelé sétált az öltözőbe vezető alagúthoz, nem tudta megállni, hogy ne rúgjon bele egy hatalmasat a felé guruló labdába. A labda a lelátón kötött ki, a hazai szektorban, éppen eltalálva egy rajongót.
A menedzser rögtön odaszaladt a nézőhöz bocsánatot kérni,
a szurkoló pedig mosollyal nyugtázta az esetet. Úgy tűnt, ezzel le is zárul a kellemetlen epizód – egészen addig, amíg a játékvezető, Adam Herczeg elő nem húzta a piros lapot, és ki nem állította a United vezetőedzőjét. A magyar név nem véletlen, ugyanis Herczeg nagyapja 1956-ban távozott Magyarországról, és Angliában telepedett le. Wilder az első pillanatban döbbenten állt, ám végül hosszabb reklamálás nélkül sietett be az öltözőbe.
Az interneten pillanatok alatt felkapták a szokatlan jelenetet, és a vélemények igencsak megoszlottak:
Ha Wilder ilyen dühös volt a félidőben, akkor mennyire lehetett az a lefújást követően? A vendég Southampton rövid idő alatt megfordította a mérkőzést: Ross Stewart a 51. percben egyenlített, majd újabb találatával hét perccel később már vezetéshez is juttatta csapatát a Bramall Lane-en, ami végül a vendégek győzelmét jelentette.
Wilder kiállításának várhatóan lesz utóélete is, akár komolyabb eltiltás is várhat a menedzserre.