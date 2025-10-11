A magyar drukkerek egy része ismét közösen érkezett a magyar-örmény meccs helyszínére, a telt házas Puskás Arénába. A szurkolói vonulás ezúttal is békésen, de annál hangosabban zajlott.

A szurkolói vonulás ezúttal is a Verseny utcából indult a Puskás Arénába

Fotó: Csudai Sándor

A szurkolói vonulás üzenetet is hozott

A szurkolóknál felbukkant egy hatalmas csekk is, amin a Fegyelmi Bizottság neve volt olvasható, így a drukkerek az MLSZ-nek is üzentek, feltételezhetően nem egészen értenek egyet az MLSZ szurkolók miatt kiszabott büntetéseivel.

A magyar válogatott harmadik világbajnoki selejtezőjére készül, az örmények ellen szerezheti meg első győzelmét Marco Rossi csapata.