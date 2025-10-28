Greg Nwokolónak, a nemzeti csapat korábbi játékosának határozott elképzelései vannak arról, ki legyen az indonéz válogatott szövetségi kapitánya. A visszavonult labdarúgó szerint az ideális választás egyértelműen a Ferencváros egykori vezetőedzője, Thomas Doll lenne, aki korábban már dolgozott Indonéziában. Nwokolo a JMTV YouTube-csatornának adott interjúban érvelt a német tréner mellett – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Greg Nwokolo, egykori indonéz válogatott focista Thomas Doll kinevezéséért lobbizik.

Fotó: AFP

Thomas Doll lenne a megfelelő edző a válogatott élére

– Ha rajtam múlna, Dollt nevezném ki a válogatott élére. Tapasztalata és edzői stílusa kiemelkedő, és megfelelő irányt adhatna a csapatnak. Látszik rajta, hogy nem egy átlagos edző, hanem egy igazi vezető – fogalmazott a 2024-ben visszavonult játékos, aki hozzátette, ha német tréner nem vállalná a munkát, akkor is olyan szakemberre lenne szükség, aki hasonló karakterrel és tapasztalattal rendelkezik. Nwokolo óva inti a szövetséget egy újabb holland edző kinevezésétől, és a korábbi szövetségi kapitány, Shin Tae-yong visszatérését sem javasolja:

– Ha Shin Tae-yong visszatérne a kispadra, mindent elölről kellene kezdeni, erre pedig most nincs idő – húzta alá a visszavonult futballista.

Egy másik szakértő, Tommy Wellynek is markáns véleménye van az indonéz edzőkérdésről, szerinte német, spanyol vagy osztrák edző lesz a válogatott következő szövetségi kapitánya. Ez egybevág Nwokolo elképzeléseivel, aki most azért lobbizik, hogy a német edző vegye át az ázsiai válogatott irányítását.

Ezért rúgták ki Patrick Kluivertet

A Patrick Kluivert vezette indonéz válogatott Szaúd-Arábia és Irak mögött a harmadik helyen végzett vb-selejtező csoportjában, így lemaradt a világbajnokságról. Indonézia ezzel a harmadik hellyel így is történelmi eredményt ért el – korábban még soha nem szerepelt ilyen jól a világbajnoki selejtezőkön.

Azonban az indonéz szövetség nem titkolt célja a világbajnoki kvalifikáció volt – még úgy is, hogy Indonézia eddig sosem jutott ki a tornára. A célt azonban most sem sikerült elérni, így a történelmi szereplés ellenére Patrick Kluivert menesztése mellett döntöttek.