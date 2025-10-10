Csütörtök este Anglia remek első félidei játékával 3-0-ra legyőzte Walest felkészülési mérkőzésen a Wembleyben. A lefújás után viszont a sima győzelem ellenére kiakadt Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya. A német szakember szerint borzasztó hangulat volt a helyszínen, a közel 70 ezer hazai drukkert a pár ezer walesi simán leszurkolta.
Az angolok kapitány értetlenül áll a szurkolók viselkedése előtt
A stadion teljesen csendes volt, a szurkolóktól semmilyen energiát nem kaptunk
– kezdte a kifakadását Tuchel. – Ha csak a walesi szurkolókat halljuk, az egy kicsit szomorú. A csapat nagy támogatást érdemelt, főleg amilyen első 20 percet produkált (utalva ezzel, hogy ekkor már 3-0 volt az állás – a szerk.) Imádom az angol futballszurkolókat, a szerbiai támogatás fantasztikus volt, de a mai hangulat nem illett a pályán látott teljesítményhez."
Tuchel nehezményezte azt is, hogy sokan már a lefújás előtt hazaindultak, ezzel elkerülve a nagy tömeget. A német edző valószínűleg hazájában nem ehhez szokott, ahol a fanatikus szurkolók és az ultráknak hagyománya van. Angliában viszont nemcsak a válogatott meccseken, hanem a Premier League-ben is szinte mindig előfordul, hogy sokan a meccs végét sem várják meg. Tuchel egyébként remekül kezdett az angol padon, hét meccséből hatot megnyert, egyedül a Szenegál elleni felkészülési mérkőzést vesztette el még nyár elején.
Magára haragította az angol szurkolókat Thomas Tuchel?
S nem csak a szövetségi kapitány érezte, hogy az angol szurkolók nem tettek ki magukért. Stephen Warnock, korábbi angol válogatott hátvéd, a BBC Radio szakértője egyetértett Tuchellel.
„Mi egy fülkében ültünk, így nem tudjuk felmérni a hangulatot, de kommentárunk többször is említette, milyen jók voltak a walesi szurkolók" – mondta Warnock, majd hozzátette, hogy szerinte a szurkolókat ezzel Tuchel nem fogja elveszíteni, sokkal inkább ösztönző hatása lehet a kapitány szavainak.
Anglia október 14-én, kedden Lettországban lép pályára világbajnoki selejtezőn, ahol egy győzelemmel kvalifikálná magát a jövő évi tornára.