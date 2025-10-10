Live
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a saját szurkolót kritizálta a Wales elleni, csütörtöki 3-0-s győzelem után. A Wembley Stadion a pár ezer walesi szurkolótól volt hangos szinte végig, ez pedig Thomas Tuchelnek is feltűnt.

Csütörtök este Anglia remek első félidei játékával 3-0-ra legyőzte Walest felkészülési mérkőzésen a Wembleyben. A lefújás után viszont a sima győzelem ellenére kiakadt Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya. A német szakember szerint borzasztó hangulat volt a helyszínen, a közel 70 ezer hazai drukkert a pár ezer walesi simán leszurkolta.

Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitányát elszomorította, hogy a walesi szurkolók voltak a hangosabbak
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az angolok kapitány értetlenül áll a szurkolók viselkedése előtt

A stadion teljesen csendes volt, a szurkolóktól semmilyen energiát nem kaptunk

 – kezdte a kifakadását Tuchel. – Ha csak a walesi szurkolókat halljuk, az egy kicsit szomorú. A csapat nagy támogatást érdemelt, főleg amilyen első 20 percet produkált (utalva ezzel, hogy ekkor már 3-0 volt az állás – a szerk.) Imádom az angol futballszurkolókat, a szerbiai támogatás fantasztikus volt, de a mai hangulat nem illett a pályán látott teljesítményhez."

Tuchel nehezményezte azt is, hogy sokan már a lefújás előtt hazaindultak, ezzel elkerülve a nagy tömeget. A német edző valószínűleg hazájában nem ehhez szokott, ahol a fanatikus szurkolók és az ultráknak hagyománya van. Angliában viszont nemcsak a válogatott meccseken, hanem a Premier League-ben is szinte mindig előfordul, hogy sokan a meccs végét sem várják meg. Tuchel egyébként remekül kezdett az angol padon, hét meccséből hatot megnyert, egyedül a Szenegál elleni felkészülési mérkőzést vesztette el még nyár elején.

Magára haragította az angol szurkolókat Thomas Tuchel? 

S nem csak a szövetségi kapitány érezte, hogy az angol szurkolók nem tettek ki magukért. Stephen Warnock, korábbi angol válogatott hátvéd, a BBC Radio szakértője egyetértett Tuchellel. 

Mi egy fülkében ültünk, így nem tudjuk felmérni a hangulatot, de kommentárunk többször is említette, milyen jók voltak a walesi szurkolók" – mondta Warnock, majd hozzátette, hogy szerinte a szurkolókat ezzel Tuchel nem fogja elveszíteni, sokkal inkább ösztönző hatása lehet a kapitány szavainak. 

Anglia október 14-én, kedden Lettországban lép pályára világbajnoki selejtezőn, ahol egy győzelemmel kvalifikálná magát a jövő évi tornára.

