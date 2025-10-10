Csütörtök este Anglia remek első félidei játékával 3-0-ra legyőzte Walest felkészülési mérkőzésen a Wembleyben. A lefújás után viszont a sima győzelem ellenére kiakadt Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya. A német szakember szerint borzasztó hangulat volt a helyszínen, a közel 70 ezer hazai drukkert a pár ezer walesi simán leszurkolta.

Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitányát elszomorította, hogy a walesi szurkolók voltak a hangosabbak

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az angolok kapitány értetlenül áll a szurkolók viselkedése előtt

– kezdte a kifakadását Tuchel. – Ha csak a walesi szurkolókat halljuk, az egy kicsit szomorú. A csapat nagy támogatást érdemelt, főleg amilyen első 20 percet produkált (utalva ezzel, hogy ekkor már 3-0 volt az állás – a szerk.) Imádom az angol futballszurkolókat, a szerbiai támogatás fantasztikus volt, de a mai hangulat nem illett a pályán látott teljesítményhez."

I agree with Thomas Tuchel the atmosphere was shit this is my second time watching England play football both times it’s been terrible, twickenham and rugby is so much better in all ways but fair play to the Welsh fans they was fantastic and England played well pic.twitter.com/Tvaz9dPVCy — Shutts (@Shutts1693) October 10, 2025

Tuchel nehezményezte azt is, hogy sokan már a lefújás előtt hazaindultak, ezzel elkerülve a nagy tömeget. A német edző valószínűleg hazájában nem ehhez szokott, ahol a fanatikus szurkolók és az ultráknak hagyománya van. Angliában viszont nemcsak a válogatott meccseken, hanem a Premier League-ben is szinte mindig előfordul, hogy sokan a meccs végét sem várják meg. Tuchel egyébként remekül kezdett az angol padon, hét meccséből hatot megnyert, egyedül a Szenegál elleni felkészülési mérkőzést vesztette el még nyár elején.

Magára haragította az angol szurkolókat Thomas Tuchel?

S nem csak a szövetségi kapitány érezte, hogy az angol szurkolók nem tettek ki magukért. Stephen Warnock, korábbi angol válogatott hátvéd, a BBC Radio szakértője egyetértett Tuchellel.

„Mi egy fülkében ültünk, így nem tudjuk felmérni a hangulatot, de kommentárunk többször is említette, milyen jók voltak a walesi szurkolók" – mondta Warnock, majd hozzátette, hogy szerinte a szurkolókat ezzel Tuchel nem fogja elveszíteni, sokkal inkább ösztönző hatása lehet a kapitány szavainak.

Anglia október 14-én, kedden Lettországban lép pályára világbajnoki selejtezőn, ahol egy győzelemmel kvalifikálná magát a jövő évi tornára.