Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem hívta be a nemzeti csapatba a Real Madrid sztárját, Jude Bellinghamet az októberi vb-selejtezőkre. Thomas Tuchel azt is jelezte, hogy hamarosan elbeszélget majd a középpályással a jövőt illetően.

Thomas Tuchel nem hívta be az angol válogatottba Jude Bellinghamet, a Real Madrid klasszisa kénytelen volt kihagyni a Wales és Lettország elleni vb-selejtezőket. A 22 éves sztár reméli, hogy hamarosan visszatérhet, ugyanis a szerbek és az albánok elleni mérkőzéseken már újra ott szeretne lenni a pályán.

Thomas Tuchel mellőzte Jude Bellinghamet októberben
Thomas Tuchel mellőzte Jude Bellinghamet októberben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Thomas Tuchel el fog beszélgetni Jude Bellinghammel

Bellingham a vállműtétje miatt kihagyta a szeptemberben rendezett, Andorra és Szerbia elleni mérkőzéseket, de annak ellenére, hogy a felépülése óta öt találkozón már játszott a Realban, mégsem került be az angol válogatott keretébe az októberi vb-selejtezőkre.

Arra a kérdésre, hogy beszélni fog-e Bellinghammel, Tuchel így válaszolt: 

Gondolom. Miért ne? Természetesen ő egy fontos játékos, egy nagy játékos. 

Sok futballistával fogok beszélni, azokkal is, akik nem voltak a keretben”.

A német szakember több sztárt is mellőzött, a legnagyobb meglepetés azonban a BL-győztes Bellingham kihagyása volt, bár a csapat nélkülük is kijutott a 2026-os világbajnokságra.

Senki sem tett semmi rosszat. Ez nem büntetés vagy ilyesmi. Amikor üzenetet küldök nekik és beszélek velük, érzem, hogy mindenki alig várja, hogy visszatérhessen. 

Mindig ugyanazokról a nevekről beszélünk, de Conor Gallagher, Trevoh Chalobah és Cole Palmer sérültek. Szóval sok olyan játékos van, aki megérdemelné, hogy velünk legyen. Aki éhes a sikerre és elszánt, az velünk lesz. Ennek így kell lennie” – mondta az angolok szövetségi kapitánya, bár Bellingham helyezét illetően ez még nem feltétlenül jelent garanciát arra, hogy legközelebb már tagja lesz a keretnek.

Visszatérése óta a Real klasszisa lényegesen gyengébben teljesít, egyelőre még nem lendült formába klubjában. A 22 éves középpályás eddig négy La Liga és egy Bajnokok Ligája-meccsen lépett pályára az idei szezonban, de még gólja és gólpassza sincs, igaz, nagyon kevés időt töltött a pályán Real-mezben.

