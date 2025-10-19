Hányszor mondjuk azt valakiről, ha nem lép át egy határt az életmódjában, fantasztikus eredményt is elérhetett volna sportolóként. Nos, Tiber László az előbb emlegetett eset egyik tipikus példája. A vele készült interjú elején a kétszeres válogatott labdarúgó elárulta, miért Tieber néven lett ismert, holott minden okmánya szerint Tiber a vezetékneve. A saját hibájának tartja ezt, ahogyan azt is, hogy a karrierje eleje nem úgy sikerült, ahogyan kellett volna.

Tiber László nem tudta megállni, hogy jól kereső fiatalként ne bukkanjon fel az éjszakába

Fotó: Mirkó István

Hogyan lett Tieberből a léha életet élő Tiber László...

– A szentendrei Kossuth KFSE csapatába vonultam be, és annyira jól ment a játék, hogy 1969 végén elvitt a nagy Honvéd Kispestre. Szép jövő állt előttem, de vidéki gyerekként megszédített a fővárosi éjszakai élet. Hetente ezerkétszáz forintot kaptam, az édesanyám ugyanakkor nyolcszázat keresett havonta az Ikarusban, tehát volt mit szórni piára és a nőkre – elevenítette fel Tiber.

Tiber László statisztikája Klubjai MÁV Előre: 1968-69, 2 meccs

Kossuth KFSE: 1969-70

BP. Honvéd: 1970-71, 3 meccs

Videoton: 1971-82, 220 meccs, 77 gól

Siófok: 1982-86, 15 meccs, 4 gól Sikerek bajnoki ezüstérmes: 1974-75

Magyar Kupa: győztes 1984, döntős 1982 Válogatott 1978 és 1979 között 2 alkalommal szerepelt a válogatottban és 2 gólt szerzett

Kétszeres utánpótlás válogatott (1969, 1 gól)

kétszeres olimpiai válogatott (1979–80)

egyszeres B-válogatott (1980, 1 gól)

négyszeres egyéb válogatott (1978–80).

Elmesélte a híres történetet arról, hogy miért küldte be a cigányzenekart a Balatonba, és az is kiderül, hogy ki volt az és mikor, aki ráébresztette, ezzel az életmóddal a rendkívüli tehetsége ellenére nem lesz komoly futballista.

– Kimaradoztam a csapatból, majd mentünk edzőtáborozni Tatára, és amikor Kovács Feri bácsi, az edzőnk sorolta az utazókat, nem hallottam a nevemet. Később pedig azt mondta, néhány másik társammal együtt itthon maradunk, és a salakon edzünk majd a tartalékokkal.