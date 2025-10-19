Hányszor mondjuk azt valakiről, ha nem lép át egy határt az életmódjában, fantasztikus eredményt is elérhetett volna sportolóként. Nos, Tiber László az előbb emlegetett eset egyik tipikus példája. A vele készült interjú elején a kétszeres válogatott labdarúgó elárulta, miért Tieber néven lett ismert, holott minden okmánya szerint Tiber a vezetékneve. A saját hibájának tartja ezt, ahogyan azt is, hogy a karrierje eleje nem úgy sikerült, ahogyan kellett volna.
Hogyan lett Tieberből a léha életet élő Tiber László...
– A szentendrei Kossuth KFSE csapatába vonultam be, és annyira jól ment a játék, hogy 1969 végén elvitt a nagy Honvéd Kispestre. Szép jövő állt előttem, de vidéki gyerekként megszédített a fővárosi éjszakai élet. Hetente ezerkétszáz forintot kaptam, az édesanyám ugyanakkor nyolcszázat keresett havonta az Ikarusban, tehát volt mit szórni piára és a nőkre – elevenítette fel Tiber.
Tiber László statisztikája
Klubjai
- MÁV Előre: 1968-69, 2 meccs
- Kossuth KFSE: 1969-70
- BP. Honvéd: 1970-71, 3 meccs
- Videoton: 1971-82, 220 meccs, 77 gól
- Siófok: 1982-86, 15 meccs, 4 gól
Sikerek
- bajnoki ezüstérmes: 1974-75
- Magyar Kupa: győztes 1984, döntős 1982
Válogatott
- 1978 és 1979 között 2 alkalommal szerepelt a válogatottban és 2 gólt szerzett
- Kétszeres utánpótlás válogatott (1969, 1 gól)
- kétszeres olimpiai válogatott (1979–80)
- egyszeres B-válogatott (1980, 1 gól)
- négyszeres egyéb válogatott (1978–80).
Elmesélte a híres történetet arról, hogy miért küldte be a cigányzenekart a Balatonba, és az is kiderül, hogy ki volt az és mikor, aki ráébresztette, ezzel az életmóddal a rendkívüli tehetsége ellenére nem lesz komoly futballista.
– Kimaradoztam a csapatból, majd mentünk edzőtáborozni Tatára, és amikor Kovács Feri bácsi, az edzőnk sorolta az utazókat, nem hallottam a nevemet. Később pedig azt mondta, néhány másik társammal együtt itthon maradunk, és a salakon edzünk majd a tartalékokkal.
Bár jól kerestem, mindennapos anyagi gondokkal küszködtünk, és 1973. január harmadikán megfogadtam, hogy az idény első edzésétől a bajnokság utolsó meccséig egyetlen korty alkoholt sem iszom, és ezt 1986 nyaráig, a visszavonulásom pillanatáig szigorúan be is tartottam.
A bundáktól a siófoki álom beteljesüléséig
Tiber László az interjúban beszélt a hetvenes évek sikeres Videotonjának a majdnem bajnoki címéről és bundákról is, de beavatta az olvasót abba is, hogy miként jött elő a semmiből a Siófok a nyolcvanas évek derekán a feljutásig és a Magyar Kupa megnyeréséig. Elárulta, melyik góljaira a legbüszkébb, majd mesélt családja tragédiájáról, kislánya betegségéről és haláláról is. Az interjúból az is kiderül, mindez milyen hatással volt az életére a mai napig.
Az interjút ide kattintva olvashatja el.