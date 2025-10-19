Live
Óriási tehetségnek indult, de saját bevallása szerint nyolc évet kidobott az ablakon a karrierjéből. Tiber László kissé más néven lett ismert és válogatott labdarúgó, ezt is a saját hibájának tudja be. A legendás edző, Kovács Ferenc józanította ki és mentette őt meg a futballnak, az életét pedig egy örökké fájó családi tragédia is jó irányba terelte. A Magyar Nemzetnek adott interjújában beszélt az ifjúkori botlásokról, egy fontos fogadalomról, a hetvenes és nyolcvanas évek magyar futballjáról, a Videoton első sikercsapatáról, fontos gólokról, valamint a már említett tragédiáról és annak következményeiről is.

Hányszor mondjuk azt valakiről, ha nem lép át egy határt az életmódjában, fantasztikus eredményt is elérhetett volna sportolóként. Nos, Tiber László az előbb emlegetett eset egyik tipikus példája. A vele készült interjú elején a kétszeres válogatott labdarúgó elárulta, miért Tieber néven lett ismert, holott minden okmánya szerint Tiber a vezetékneve. A saját hibájának tartja ezt, ahogyan azt is, hogy a karrierje eleje nem úgy sikerült, ahogyan kellett volna.

Tiber László nem tudta megállni, hogy jól kereső fiatalként ne bukkanjon fel az éjszakába
Fotó: Mirkó István

Hogyan lett Tieberből a léha életet élő Tiber László... 

– A szentendrei Kossuth KFSE csapatába vonultam be, és annyira jól ment a játék, hogy 1969 végén elvitt a nagy Honvéd Kispestre. Szép jövő állt előttem, de vidéki gyerekként megszédített a fővárosi éjszakai élet. Hetente ezerkétszáz forintot kaptam, az édesanyám ugyanakkor nyolcszázat keresett havonta az Ikarusban, tehát volt mit szórni piára és a nőkre – elevenítette fel Tiber.

Tiber László statisztikája

Klubjai

  • MÁV Előre: 1968-69, 2 meccs
  • Kossuth KFSE: 1969-70
  • BP. Honvéd: 1970-71, 3 meccs
  • Videoton: 1971-82, 220 meccs, 77 gól
  • Siófok: 1982-86, 15 meccs, 4 gól

Sikerek

  • bajnoki ezüstérmes: 1974-75
  • Magyar Kupa: győztes 1984, döntős 1982

Válogatott

  • 1978 és 1979 között 2 alkalommal szerepelt a válogatottban és 2 gólt szerzett
  • Kétszeres utánpótlás válogatott (1969, 1 gól)
  • kétszeres olimpiai válogatott (1979–80)
  • egyszeres B-válogatott (1980, 1 gól)
  • négyszeres egyéb válogatott (1978–80).

Elmesélte a híres történetet arról, hogy miért küldte be a cigányzenekart a Balatonba, és az is kiderül, hogy ki volt az és mikor, aki ráébresztette, ezzel az életmóddal a rendkívüli tehetsége ellenére nem lesz komoly futballista.

– Kimaradoztam a csapatból, majd mentünk edzőtáborozni Tatára, és amikor Kovács Feri bácsi, az edzőnk sorolta az utazókat, nem hallottam a nevemet. Később pedig azt mondta, néhány másik társammal együtt itthon maradunk, és a salakon edzünk majd a tartalékokkal. 

Bár jól kerestem, mindennapos anyagi gondokkal küszködtünk, és 1973. január harmadikán megfogadtam, hogy az idény első edzésétől a bajnokság utolsó meccséig egyetlen korty alkoholt sem iszom, és ezt 1986 nyaráig, a visszavonulásom pillanatáig szigorúan be is tartottam.

Tiber Lászlót a legendás edző, Kovács Ferenc mentette meg a magyar futballnak
Fotó: Mirkó István

A bundáktól a siófoki álom beteljesüléséig

Tiber László az interjúban beszélt a hetvenes évek sikeres Videotonjának a majdnem bajnoki címéről és bundákról is, de beavatta az olvasót abba is, hogy miként jött elő a semmiből a Siófok a nyolcvanas évek derekán a feljutásig és a Magyar Kupa megnyeréséig. Elárulta, melyik góljaira a legbüszkébb, majd mesélt családja tragédiájáról, kislánya betegségéről és haláláról is. Az interjúból az is kiderül, mindez milyen hatással volt az életére a mai napig.

Az interjút ide kattintva olvashatja el.

 

