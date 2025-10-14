Tom Wagner, a Knighthead Capital milliárdos alapítója és a klub társtulajdonosa, valamint a sportvilág egyik legnagyobb legendája, Tom Brady közösen dolgoznak azon, hogy a Birmingham City új korszakot nyisson.

Tom Wagner és Tom Brady már a BL-döntőben látják a Birmingham Cityt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tom Bradyék elképesztő projektje

A cél egyértelmű: az „alvó óriást” felébreszteni és a Birminghamet a brit futball élvonalába juttatni.

Wagner tervei szerint a Birmingham Sports Quarter névre keresztelt fejlesztés szíve egy 62 ezer férőhelyes, multifunkcionális stadion lesz, amelynek mozgatható gyepszőnyege miatt koncerteknek és más rendezvényeknek is otthont ad majd.

A komplexum része lesz a női csapat számára épített külön aréna, új edzőpályák, sportcsarnok, lakóépületek, valamint szórakoztató központok is.

A beruházás 3 milliárd fontot emészt fel, és közel 18 ezer új munkahelyet teremt

– ebből 10 ezret már az építkezés idején. Az állam 400 millió fontos infrastruktúra-fejlesztési csomaggal támogatja a projektet, amelyben új villamosvonal és felújított vasútállomás is szerepel.

A stadion, amely a város ipari örökségét idéző stílusban készül, várhatóan 2027-ben kezd épülni, a hivatalos tervek pedig már jövőre benyújtásra kerülnek.

Wagner magabiztosan beszélt a klub céljairól:

A Birmingham egy hatalmas, elfeledett klub, pedig Anglia második legnagyobb városa megérdemli, hogy a futball élvonalában legyen. Hosszú út áll előttünk, de nagy célok nélkül nem lehet nagy dolgokat elérni. Miért ne céloznánk meg a legjobbat?

A szkeptikusok szerint irreális egy 62 ezres aréna, de Wagner gyorsan reagált:

„Tavaly a Wembleyben 50 ezer jegyet adtunk el, és még 22 ezer ember várakozott. Nem kell az első naptól kezdve minden meccsen telt ház, de hiszem, hogy szombatonként már most is megtöltenénk.”

Vajon teljesülni fog Tom Bradyék álma?

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A projekt másik kulcsfigurája az NFL ikonja, Tom Brady, aki nem csupán névlegesen tagja a klubnak. Wagner szerint Brady aktívan részt vesz a toborzásban és a stratégiai döntésekben is:

Amikor egy játékossal tárgyalunk, Tom is becsatlakozik a hívásba, és elmondja, milyen jövőt lát a klubban. Az ő jelenléte felbecsülhetetlen.

Birmingham, mint sportfőváros

Wagner nemcsak a futballban gondolkodik: a befektetései között szerepel a Birmingham Phoenix krikettcsapata és a Birmingham Panthers netball-klub is. A cél egy olyan sportmetropolisz létrehozása, amely az egész várost felemeli – nem feltétlenül a riválisok kárára.

Szükségünk van erős Villára és Wolvesra is – ettől lesz igazán nagyszerű a birminghami futball. Nézzük meg Manchester vagy London sikerét: ott több klub verseng, és ezzel együtt nő az érdeklődés és a befektetés. Mi miért ne teremthetnénk meg ugyanezt?

– mondta Wagner, hozzátéve, hogy álmai Bajnokok Ligája-döntőjét éppen az Aston Villa ellen játszaná.