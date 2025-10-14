Tom Wagner, a Knighthead Capital milliárdos alapítója és a klub társtulajdonosa, valamint a sportvilág egyik legnagyobb legendája, Tom Brady közösen dolgoznak azon, hogy a Birmingham City új korszakot nyisson.
Tom Bradyék elképesztő projektje
A cél egyértelmű: az „alvó óriást” felébreszteni és a Birminghamet a brit futball élvonalába juttatni.
Wagner tervei szerint a Birmingham Sports Quarter névre keresztelt fejlesztés szíve egy 62 ezer férőhelyes, multifunkcionális stadion lesz, amelynek mozgatható gyepszőnyege miatt koncerteknek és más rendezvényeknek is otthont ad majd.
A komplexum része lesz a női csapat számára épített külön aréna, új edzőpályák, sportcsarnok, lakóépületek, valamint szórakoztató központok is.
A beruházás 3 milliárd fontot emészt fel, és közel 18 ezer új munkahelyet teremt
– ebből 10 ezret már az építkezés idején. Az állam 400 millió fontos infrastruktúra-fejlesztési csomaggal támogatja a projektet, amelyben új villamosvonal és felújított vasútállomás is szerepel.
A stadion, amely a város ipari örökségét idéző stílusban készül, várhatóan 2027-ben kezd épülni, a hivatalos tervek pedig már jövőre benyújtásra kerülnek.
Wagner magabiztosan beszélt a klub céljairól:
A Birmingham egy hatalmas, elfeledett klub, pedig Anglia második legnagyobb városa megérdemli, hogy a futball élvonalában legyen. Hosszú út áll előttünk, de nagy célok nélkül nem lehet nagy dolgokat elérni. Miért ne céloznánk meg a legjobbat?
A szkeptikusok szerint irreális egy 62 ezres aréna, de Wagner gyorsan reagált:
„Tavaly a Wembleyben 50 ezer jegyet adtunk el, és még 22 ezer ember várakozott. Nem kell az első naptól kezdve minden meccsen telt ház, de hiszem, hogy szombatonként már most is megtöltenénk.”
A projekt másik kulcsfigurája az NFL ikonja, Tom Brady, aki nem csupán névlegesen tagja a klubnak. Wagner szerint Brady aktívan részt vesz a toborzásban és a stratégiai döntésekben is:
Amikor egy játékossal tárgyalunk, Tom is becsatlakozik a hívásba, és elmondja, milyen jövőt lát a klubban. Az ő jelenléte felbecsülhetetlen.
Birmingham, mint sportfőváros
Wagner nemcsak a futballban gondolkodik: a befektetései között szerepel a Birmingham Phoenix krikettcsapata és a Birmingham Panthers netball-klub is. A cél egy olyan sportmetropolisz létrehozása, amely az egész várost felemeli – nem feltétlenül a riválisok kárára.
Szükségünk van erős Villára és Wolvesra is – ettől lesz igazán nagyszerű a birminghami futball. Nézzük meg Manchester vagy London sikerét: ott több klub verseng, és ezzel együtt nő az érdeklődés és a befektetés. Mi miért ne teremthetnénk meg ugyanezt?
– mondta Wagner, hozzátéve, hogy álmai Bajnokok Ligája-döntőjét éppen az Aston Villa ellen játszaná.