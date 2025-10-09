A svédek futballcsillaga, Tomas Brolin a 90-es években a Parmával kápráztatta el a világot. Az Aranylabdára is esélyes támadó viszont 28 évesen szögre akasztotta a focicsukáját, mégpedig egy olyan okból, ami miatt a mai napig hitetlenkednek a szurkolók.

Tomas Brolin a svédek futballcsillaga volt, de később otthagyta a labdarúgást. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A svédek futballcsillaga porszívót árult

Tomas Brolin a Parmával Olasz Kupát, Kupagyőztesek Európa-kupáját, Európai Szuperkupát és UEFA-kupát nyert. Emellett a svéd válogatottal az 1994-es világbajnokságon harmadik helyezést ért el, és ugyanabban az évben az Aranylabda-szavazáson negyedik lett, Hriszto Sztoicskov, Roberto Baggio és Paolo Maldini mögött. A svéd labdarúgó karrierje ígéretesen indult, mégis egy őrült ötlet elszakította a futballtól – derült ki a Marca cikkéből.

Egyszer egy férfi odalépett hozzám. Egy feltaláló. Elmondta az ötletét, hogy érdemes lenne porszívókat árulnom. Vonzott az ötlet, és alapítottam vele egy céget. Ez adta meg azt a lökést, amely után már nem éreztem, hogy vissza akarok menni a pályára

— meséli a svéd játékos. Ez lett az oka annak, hogy mindent hátrahagyott. Az új vállalkozás érdekesebbnek tűnt számára, mint a futball, de sokan nem értették döntését.

„Akkor mindenki azt mondta, huszonnyolc évesen túl korai a visszavonulás, de én azt válaszoltam, hogy attól függ, hogy az ember mit csinált abban a huszonnyolc évben” — emlékezett vissza Tomas Brolin, aki később egy másik játéknak lett a rabja.

Tomas Brolin a póker megszállottja lett

A póker baráti szórakozásként indult, de Brolin számára sokkal többet jelentett annál.

Véletlenül kezdtem el játszani barátokkal Stockholmban, megszerettem, és meccsről meccsre eljutottam a nagy Las Vegas-i kaszinók termeibe

— mondta el az egykori csatár, aki ugyanolyan higgadt volt a pályán, mint a zöld asztalnál. Figyelte az ellenfeleit, és igyekezett semmit sem elárulni az arckifejezéseivel. Sok játékosban marad némi hiányérzet a visszavonulás után, de ez nem jellemző Brolinra.

„A mérkőzéseket, amelyek érdekelnek, megnézem. Figyelem a játékosokat, soha nem hagyok ki egy Parma-találkozót sem, mert a klub a szívemben maradt. De nem mondhatom, hogy ne tudnék élni a futball nélkül” — mondta el Brolin, és azt is határozottan kijelentette, hogy nem tervez visszatérni edzőként.