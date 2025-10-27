Live
Óriási sportfogadási botrány rázta meg a török futballt. A Török L​abdarúgó-szövetség (TFF) bejelentése szerint több száz játékvezető rendelkezik fogadási számlával, ami miatt nyomozás indult a mérkőzések esetleges manipulálásával kapcsolatban.

A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke, Ibrahim Haciosmanoglu a hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, az elvégzett belső vizsgálat során ellenőrizték az országban tevékenykedő 571 játékvezetőt, akik közül 371-nek van regisztrált fogadási számlája, vagyis a játékvezetők közel kétharmadának, ráadásul közülük 152-en aktívan fogadnak. 

Százas nagyságrendben fogadnak mérkőzésekre török bírók
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Több száz török játékvezető érintett a fogadási botrányban

A szövetség elnöke szerint az érintettek között van hét élvonalbeli játékvezető, de a török Gazetefutbol szerint a fogadási botrány feltételezhetően az összes osztályt érinti. 

Tíz bíró együtt több mint 10 ezer fogadást kötött, 42 játékvezető pedig több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre fogadott, a prímet azonban egy meg nem nevezett spori viszi, aki egymaga 18 227 alkalommal kötött fogadást.

 Az azonban nem derült ki, hogy a játékvezetők közül fogadott volna bárki olyan mérkőzésre, amelyen tevékenykedett.

A mai nap mérföldkő a török ​​futballban. A török szövetségnél a saját házunk táján kezdtünk takarítani. De magunkat is elmellőzzük, beleértve magamat és a szövetségnél dolgozó kollégákat”

 – jelentette ki Haciosmanoglu. „Azok között, akiknél fogadási számlát találtunk, hét topjátékvezető, 15 topasszisztens, 36 minősített játékvezető és 94 minősített asszisztens volt” – derült ki az elnök beszámolójából.

NAPLES, ITALY - OCTOBER 17: President of the Football Federation of Turkiye, Ibrahim Haciosmanoglu attends the Conference on the Mediterranean Dialogues promoted by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and ISPI (Italian Institute for International Political Studies) at the Royal Palace in Naples on October 17, 2025. Eliano Imperato / Anadolu (Photo by Eliano Imperato / Anadolu via AFP)
A török szövetség elnöke, Ibrahim Haciosmanoglu szankciókat ígér
Fotó: ELIANO IMPERATO / ANADOLU

A török szövetség már hónapok óta szorosan együttműködik a hatóságokkal, hogy felszámolja a török ​​labdarúgásban a korrupciót és a fogadási csalást. A bejelentés szerint a fegyelmi tanács azonnali hatállyal kezdeményezte a szükséges eljárásokat. 

Arra reagálva, hogy a török játékvezetőkkel szemben rendszeresen felmerülnek részrehajlásra vonatkozó vádak, a szövetség 2024 tavaszától az élvonal, a Süper Lig mérkőzésin külföldiekre bízza a VAR-rendszer működtetését. Februárban külföldi játékvezetője volt a Galatasaray és a Fenerbahçe rangadójának.

