A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke, Ibrahim Haciosmanoglu a hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, az elvégzett belső vizsgálat során ellenőrizték az országban tevékenykedő 571 játékvezetőt, akik közül 371-nek van regisztrált fogadási számlája, vagyis a játékvezetők közel kétharmadának, ráadásul közülük 152-en aktívan fogadnak.

Százas nagyságrendben fogadnak mérkőzésekre török bírók

Több száz török játékvezető érintett a fogadási botrányban

A szövetség elnöke szerint az érintettek között van hét élvonalbeli játékvezető, de a török Gazetefutbol szerint a fogadási botrány feltételezhetően az összes osztályt érinti.

Tíz bíró együtt több mint 10 ezer fogadást kötött, 42 játékvezető pedig több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre fogadott, a prímet azonban egy meg nem nevezett spori viszi, aki egymaga 18 227 alkalommal kötött fogadást.

Az azonban nem derült ki, hogy a játékvezetők közül fogadott volna bárki olyan mérkőzésre, amelyen tevékenykedett.

A mai nap mérföldkő a török ​​futballban. A török szövetségnél a saját házunk táján kezdtünk takarítani. De magunkat is elmellőzzük, beleértve magamat és a szövetségnél dolgozó kollégákat”

– jelentette ki Haciosmanoglu. „Azok között, akiknél fogadási számlát találtunk, hét topjátékvezető, 15 topasszisztens, 36 minősített játékvezető és 94 minősített asszisztens volt” – derült ki az elnök beszámolójából.

A török szövetség elnöke, Ibrahim Haciosmanoglu szankciókat ígér

A török szövetség már hónapok óta szorosan együttműködik a hatóságokkal, hogy felszámolja a török ​​labdarúgásban a korrupciót és a fogadási csalást. A bejelentés szerint a fegyelmi tanács azonnali hatállyal kezdeményezte a szükséges eljárásokat.

Arra reagálva, hogy a török játékvezetőkkel szemben rendszeresen felmerülnek részrehajlásra vonatkozó vádak, a szövetség 2024 tavaszától az élvonal, a Süper Lig mérkőzésin külföldiekre bízza a VAR-rendszer működtetését. Februárban külföldi játékvezetője volt a Galatasaray és a Fenerbahçe rangadójának.