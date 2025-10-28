Játékosok is érintettek lehetnek abban a fogadási botrányban, amely hétfőn rázta meg a török labdarúgást.
A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) hétfői bejelentése szerint több száz játékvezető rendelkezik fogadási számlával, és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is. A Habertürk műsorszolgáltató igazságügyi forrásokra hivatkozva kedden már arról számolt be, hogy klubokat és 3700 játékost is vizsgálnak az ügyben.
A török klubokat megdöbbentette a botrány
A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray közölte: a fejlemények rávilágítottak a török futballban régóta tapasztalható bizalmi válság súlyosságára.
A Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran kijelentette: hisz benne, hogy az ügy megoldódik, és új fejezet nyílik a török labdarúgás történetében. A Besiktas átlátható vizsgálatot követelt, amely mérföldkő lehet a sportág megtisztulásának útján.
