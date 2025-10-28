A Török L​abdarúgó-szövetség (TFF) hétfői bejelentése szerint több száz játékvezető rendelkezik fogadási számlával, és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is. A Habertürk műsorszolgáltató igazságügyi forrásokra hivatkozva kedden már arról számolt be, hogy klubokat és 3700 játékost is vizsgálnak az ügyben.

Több ezer Törökországban játszó focitát vizsgálnak a fogadási botrány kapcsán

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

A török klubokat megdöbbentette a botrány

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray közölte: a fejlemények rávilágítottak a török futballban régóta tapasztalható bizalmi válság súlyosságára.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’ten Açıklama pic.twitter.com/gINw8WsUT1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 27, 2025

A Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran kijelentette: hisz benne, hogy az ügy megoldódik, és új fejezet nyílik a török labdarúgás történetében. A Besiktas átlátható vizsgálatot követelt, amely mérföldkő lehet a sportág megtisztulásának útján.