Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

Hallotta már?

Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok magyar kajakost

Link másolása
Vágólapra másolva!
Játékosok is érintettek lehetnek abban a fogadási botrányban, amely hétfőn rázta meg a török labdarúgást.

A Török L​abdarúgó-szövetség (TFF) hétfői bejelentése szerint több száz játékvezető rendelkezik fogadási számlával, és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is. A Habertürk műsorszolgáltató igazságügyi forrásokra hivatkozva kedden már arról számolt be, hogy klubokat és 3700 játékost is vizsgálnak az ügyben.

Több ezer Törökországban játszó focitát vizsgálnak a fogadási botrány kapcsán
Több ezer Törökországban játszó focitát vizsgálnak a fogadási botrány kapcsán
Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

A török klubokat megdöbbentette a botrány 

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray közölte: a fejlemények rávilágítottak a török futballban régóta tapasztalható bizalmi válság súlyosságára.

A Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran kijelentette: hisz benne, hogy az ügy megoldódik, és új fejezet nyílik a török labdarúgás történetében. A Besiktas átlátható vizsgálatot követelt, amely mérföldkő lehet a sportág megtisztulásának útján.

  • Kapcsolódó cikkek:
Elképesztő fogadási botrány, több száz játékvezető bukott le
A Liverpool mélyrepülésének hat oka – Szoboszlai a fény az éjszakában
Óriási feszültségek és egy furcsa balhé után jön a szezon első Real Madrid–Barcelona meccse
Botrány robbant ki a Premier League-ben, az edzőt és a kapust is megalázták – videó
Nem csitul a botrány a Clásico után: gusztustalan dolgot tett a Real sztárja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!