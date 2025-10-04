Tóth Alex még csak három hét múlva ünnepli a 20. születésnapját, de már most is fontos szerepe van az FTC sikereiben. 2024 eleje óta 48 tétmérkőzésen lépett pályára a zöld-fehérekkel, akiket két bajnoki címhez segített. Már hat Európa-liga-találkozó is van a háta mögött, az új idényben pedig 13 meccsen egy gólnál és három gólpassznál jár a középpályás. Időközben a magyar válogatottban is egyre fontosabb szerepet szán neki Marco Rossi szövetségi kapitány: a legutóbbi öt összecsapás mindegyikén játszott, és az októberi vb-selejtezőkre is meghívót kapott a keretbe.

Tóth Alex 19 évesen a magyar válogatott és az FTC fontos játékosa

Fotó: Csudai Sándor

Tóth Alex, az FTC magyar válogatott játékosa a magánéletéről vallott

A Ferencváros 19 éves játékosa a Borsnak adott interjújában arról beszélt, hogy neki a kemény munka és a mindennapi fejlődés a legfontosabb, a céljai között pedig a válogatottal a vb-kijutás, a Fradival pedig az Európa-liga-továbbjutás is szerepel – utóbbiakhoz szeretne minél inkább hozzájárulni. A lap a magánéletéről is kérdezte őt, erre válaszolva elárulta, jellemzően mit tesz a szabadidejében.

„Úgy gondolom, hogy aki követ Instagramon, az elsősorban a foci miatt teszi, és leginkább arra kíváncsi. Emiatt próbálom ebben az irányban tartani a médiás jelenlétemet.

Aki fontos, az úgyis tudja, mi történik velem a pályán kívül, ezért nem érzem szükségét, hogy minden másról is posztoljak.

Szabadidőben legtöbbször fifázni szoktam a barátokkal, ez mindig jöhet. Szeretek velük összejönni, beszélgetni, közösen programokat csinálni. A családdal is sok időt töltök. Horgászni vagy hasonló dolgokat nem szoktam, inkább fifázom (állítása szerint gyakran a csapattársaival is videojátékozik – a szerk.), beszélgetek, ezekből állnak a hétköznapjaim."

Tóth Alex legközelebb vasárnap a Paks elleni bajnokin léphet pályára, mielőtt Telkibe utazik a magyar válogatott összetartására.