Szoboszlai Dominikék a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen állnak a világbajnoki selejtezőcsoportjukban. Marco Rossi együttese nagyon fontos meccsek előtt áll, így a nemzeti együttes játékosai hétfőn már meg is kezdték a felkészülést a közelgő mérkőzésekre. A telki edzőközpontban kedd délelőtt rövid sajtótájékoztatóra került sor, amelyen Tóth Balázs és Balogh Botond nyilatkozott a média képviselőinek.

Tóth Balázs remekül védett a portugálok elleni, hazai vb-selejtezőn

Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU

Tóth Balázs készen áll az újabb bravúrokra

Dibusz Dénes újabb sérülést szenvedett, a Fradi kapusa így lemarad az örmények elleni hazai meccsről, illetve a portugálok elleni idegenbeli találkozót is kihagyja. A helyén ismét Tóth Balázs szerepelhet, az angol másodosztályban Blackburn kapusa jobbulást kívánt a társának, és felkészülten várja az újabb lehetőséget.

Innen is jobbulást kívánok Dibusz Dininek! A mester még nem kommunikálta, mi a döntése a kapuskérdésben, de úgy készülök, hogy ha lehetőséget kapok, a legjobb teljesítményt tudjam nyújtani.

Úgy kell hozzáállnunk az örmények elleni találkozóhoz, mint a Portugália elleni mérkőzésekhez. Ha vb-ről álmodozunk, mindenképp győznünk kell szombaton” – olvasható az MLSZ közösségi oldalán a 28 éves kapus nyilatkozata.

Balogh Botond is nyilatkozott Telkiben, a fiatal védő örül, hogy Marco Rossi újra behívta.

Balogh Botond ismét bekerült a magyar válogatott keretébe

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Örülök, hogy újra a keret tagja lehetek, jó formában várom az előttünk álló mérkőzéseket. Az örmény válogatottat nem szabad félvállról venni, mert egyáltalán nem rossz képességű csapat, ezt megmutatta az írek legyőzésével is” – mondta a Parma hátvédje, aki az idei szezonban kölcsönben a török élvonalbeli Kocaelispor együttesében szerepel.

A selejtezőcsoportból az első helyezett jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést, így nagyon fontos meccsek előtt áll Marco Rossi csapata.

